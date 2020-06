Victor Leksell: ”Jag har hållit tillbaka sidor för att passa in”

Under trädkronorna på Reimersholme dukas det upp till studentkalas. Victor Leksell kikar över axeln mot bordet en bit bort. Någon har ställt fram champagneflaskor och blåst upp ballonger:

– Första gången jag sjöng inför folk var på champagnefrukosten på studenten, säger han, och berättar om en dag för bara fyra år men också ett helt liv sedan.

– Jag sjöng för min lärare, och en annan lärare filmade och lade upp på Youtube. Innan dess hade jag inte vågat sjunga för folk. Jag klarade inte av tanken på att jag skulle behöva gå genom korridoren i skolan och höra någon säga att jag var dålig eller töntig. Jag har alltid spelat fotboll, alltid varit ”fotbollskillen”. Det här med musiken har jag hållit för mig själv. Grabbar ska ju inte sjunga.

Victor Leksell är uppvuxen i Torslanda utanför Göteborg. Han bor fortfarande där, hemma hos mamma och pappa. Det var också farsan som lärde honom spela gitarr. Då var Victor tio år och fastnade snabbt för musiken. Men spelade och sjöng gjorde han bara när han var ensam.

– En miljö som den jag kommer ifrån där sport är det enda som gäller kan lätt bli konservativ, säger han om att han så länge dolde sin talang.

– Stämningen var inte alltid så öppen. Man får anpassa sig, annars är man en fjant, typ. Jag har upplevt det som att man har sett det som mesigt om grabbar visar känslor. Vissa av mina låtar handlar om det där. Jag har nog alltid varit en känslig kille. Men jag har hållit tillbaka en del sidor för att passa in.

Victor Leksell Foto: Alexander Mahmoud

Det är, ironiskt nog kan man tycka, just den här sårbarheten som är Victors kanske största tillgång nu. Singeln ”Svag”, som tidigt i våras blev etta på singellistan och sedan bara låg kvar där, vecka ut och vecka in, hämtar sin energi just ur det sköra. ”Visa dem hur stark du är, låt dem aldrig se dig fälla tårar. Det är så jag växte upp, var bara en man och ta det”, går de första raderna av texten, där berättarens hårda yta spricker lagom till refrängen.

– Jag vet ju att alla känner, säger han och borstar några wienerbrödssmulor från kinden så att de faller ner över trädgårdsbordet vi sitter vid.

– Jag har väldigt fina kompisar, men de kan också vara ganska grabbiga. Jag brukar tänka att om de kan känna något av mina låtar så kan alla göra det. Jag trodde först att det skulle vara svårt för mig att nå fram till grabbar. Men det som gör mig glad i dag är att på mina spelningar så är det lika mycket grabbar som sjunger med i texterna som tjejer. Jag tror att folk börjar tröttna på idealet att killar inte ska få uttrycka sina känslor. Anledningen till att många mår dåligt är ju att de håller inne med det som de tänker på.

Ju fler låtar han skrivit, främst med producentduon William Forsling och Petter Alfredsson, desto mer har han börjat lägga sina egna känslor i texterna. Temat är i princip det samma i varje låt:

– Allt handlar om kärlek. Jag hade en period där jag var väldigt ledsen på grund av kärlek. Det var rätt mörkt där ett tag. Och det var då andras musik betydde som mest för mig. Nu när jag skriver själv tycker jag att det blir mer kraftfullt om texten tar avstamp i något jag upplevt. Även om jag är lyckligt kär i min flickvän nu så kan jag ju fortfarande komma ihåg hur det kändes när jag var heartbroken.

Victor Leksell Foto: Alexander Mahmoud

Debutalbumet som kommer nu är fullt av precis den sortens sköra kärlekslåtar som Victor gjort sedan den första singeln ”Vart du sover” kom ut 2018. Skivan har fått titeln ”Fånga mig när jag faller”, en mening som funnits med genom hela arbetet:

– Jag tycker det låter så fint. För mig handlar det om att det kommer att komma en dag när inte lika många lyssnar på min musik längre. Nu är det jättekul att vara kompis med den som sjunger och som det går bra för. Men jag önskar ju någonstans att det är på riktigt också. Att det kommer finnas de som är kvar även efteråt. Jag tar inget av det som händer mig nu för givet.

Han återkommer hela tiden till det. Att han aldrig vågat drömma om att musiken skulle ta honom någonstans alls. Att framgången är ”bisarr”, svår att greppa. Han älskar att sjunga, beskriver det som att få ”gå in i en fantasivärld”, men är ännu inte helt bekväm med att stå på scen. Uppträder är ju något ”riktiga” artister gör. Och han har svårt att tänka att han är en sådan. ”Victor Leksell” och han som fortfarande vaknar varje morgon i sängen i föräldrahemmet har inte riktigt smält ihop än.

Victor Leksell Foto: Alexander Mahmoud

Det är som om det finns en ”Victor” som är den här personen här borta som alla pratar om, säger han och demonstrerar känslan av avstånd genom att göra en cirkel med händerna på bordet framför oss.

– Och så är det jag, som är mitt i det. När mina kompisar säger ”shit, din låt har fått så många streams” eller när jag får höra att någon hört mig på radion så kan jag liksom inte riktigt koppla att det är jag. Jag har inte hunnit reflektera. Allt har gått så fort.

Det är svårt att inte tänka på en annan göteborgare med en karriär som gick i raketfart när man pratar med Victor Leksell. Håkan Hellström visade precis samma oförställda glädje inför att bli sedd och uppskattad när han debuterade för tjugo år sedan som Victor gör nu. Den stora skillnaden finns i att där den numera arenafyllande rockmannen hade harvat i undervegetationen av svenskt musikliv länge innan genombrottet så hade Victor så sent som för bara fyra år sedan aldrig ens sjungit i en mikrofon eller satt sin fot i en studio. På så vis är det lyssnarna möter på ”Fånga mig när jag faller” mindre en programförklaring av en ny artists uttryck, mer en dokumentation av ett sökande som bara börjat.

– Jag har ju egentligen inte hunnit experimentera så mycket alls med vilken typ av musik det är jag vill göra, säger han om vart han tänker sig att han är på väg.

– Jag älskar de låtarna vi har gjort som är med på skivan. Men eftersom jag fortfarande är så färsk så är jag nyfiken på att ta reda på vad jag brinner som allra mest för. Det är vad jag hoppas att jag ska få utforska framöver.