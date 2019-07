Viola Bao: Låneaktionerna visar att stockholmarna vet var gränsen går

I lördags hölls den tredje låneaktionen på Internationella Biblioteket, arrangerat i protest mot nedstängningen av verksamheten i Annexet – som alltså tidigarelagts till den 2 september. Ett beslut som under slugt diskreta former meddelades av Stadsbiblioteket mitt under sommarledigheten, då det är svårt att arrangera protester. Trots det har en enorm uppslutning ägt rum kring aktionerna, som startades på några dagar, hållits under tre lördagar i juli och gått ut på att låna hem böcker för att försvåra gallringen och flytten, samt protestera mot nedläggningen. Uppemot 1 100 besökare har deltagit varje lördag under de fyra korta timmar som biblioteket håller öppet – efter bara första helgen rapporterades att lånen ökat med 400 procent.

Det har varit en av de största kulturhändelserna i Stockholm i sommar, en seger för den hastiga kollektiva uppslutningen och ett bevis på det stora engagemanget för biblioteksfrågan. Och i synnerhet: för detta unika bibliotek, som främst riktar sig till nysvenskar och flerspråkiga låntagare. För oss som varit på plats har det varit en omtumlande upplevelse. I en sommartom stad har folk plötsligt strömmat till: tagit med sig hela resväskor som fyllts med böcker, kommit med hela familjen.

Folk som besökte IB regelbundet efter att de just flyttat till Sverige, för att det var den enda plats där de kunde känna en förankring i landet; som gått dit i ett decennium för att det är den enda platsen i staden med böcker på deras modersmål, som thailändska eller ukrainska. Forskare som regelbundet får hjälp av personalen att hitta litteratur som varken finns på KB eller Stadsbiblioteket. En förskolelärare som i tio år tagit med sig sina klasser i Stockholmsförorten till IB, en gång i veckan. De som kom för första gången och inte visste om att biblioteket fanns, eller att det över huvud taget fanns böcker i Stockholm på deras modersmål. Folk som åkt in från hela staden, från Upplands Väsby till Botkyrka. Och de allra flesta hade inte ens känt till att stängningen skulle ske, förrän alldeles nyligen.

Det här visar hur odemokratiskt många av de beslut som tas om det gemensamma går till. Stockholm hållbarhetskommission har konstaterat att låginkomsttagares barn besöker bibliotek mest, och att de är särskilt viktiga för flickor med utländsk bakgrund. Biblioteksfrågan är en rättvisefråga – samtidigt försvinner 40 bibliotekstjänster från Stockholm i år efter blågrönt beslut och många lokala bibliotek tvingas hålla sommarstängt för första gången. Med Miljöpartiets stöd, ska betonas.

Här ingår också nedläggningen av Internationella biblioteket – och detta i en tid då Sverigedemokraterna ute i landet lägger förslag om att stoppa biblioteksutbudet på andra modersmål än svenska. I detta politiska klimat blir IB en särskilt laddad politisk symbol.

På ett slående sätt konvergerar här de borgerligas förakt för kulturen och det gemensamma med en rasistisk exkluderingspolitik som slår först mot rasifierade grupper när det vankas besparingar, som Felicia Mulinari konstaterade i Sydsvenskan häromveckan (24/7).

De stora låneaktionerna visar att stockholmarna vet att vissa gränser måste dras. Att man inte kan lita på en centerpartist (läs: kulturborgarrådet Jonas Naddebo) när han talar om ett ”lyft”. Att Internationella biblioteket tillhör oss, inte dem.