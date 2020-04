Way out west: Beslut senast i mitten av maj

Way out west är planerad att äga rum den 13–15 augusti i Göteborg, med musikakter som The Strokes, Robyn och Bon Iver. I fjol lockade festivalen 30.000 besökare per dag. Många som köpt biljett har velat få svar på om festivalen i år kommer att äga rum eller inte, med tanke på coronapandemin.

Nu uppger arrangören att man behöver mer tid för att lämna ett definitivt besked.

– Vi är i ett konstigt läge. Det finns inget formellt beslut än, men för var dag som går känns det allt mindre rimligt att ha ett stort evenemang den här sommaren. Vi följer utvecklingen noga och vill ta ett beslut så fort som möjligt, så att alla involverade vet vad som händer. Jag räknar med att vi kommer att ta ett sådant beslut senast i mitten av maj, säger Ola Broquist, arrangör på Luger.

Läs mer:

Inställda konserter hotar jobb hos evenemangsarrangörer

Klubbkulturen söker nya vägar när dansgolven töms