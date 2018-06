Wayne Kramer i MC5: ”Ingen höjde rösterna högre än vi gjorde”

Wayne ”Brother Wayne” Kramer, född 1948, grundade tillsammans med Fred ”Sonic” Smith MC5 - i Motor City Five - i hemstaden Detroit 1967. Han har sedan dess givit ut soloskivor och spelat med bland andra Gang War, Primal Scream, Was (Not Was), Pere Ubu, Rage Against the Machine och Mudhoney. Han spelar ikväll, 20 juni, på Liseberg i Göteborg med The Nomads som förband.

Kramer rankas som en av världens hundra främsta gitarrister av Rolling Stone magazine. Hans filmmusik kan just nu höras i Joshua Riehls dokumentär ”The russian five” om de sovjetiska hockeystjärnorna som lyfte Detroit Red Wings på 1990-talet. I augusti ges Kramers memoarer ut : ”The hard stuff: dope, crime, the MC5 and my life of impossibilities”.

Om sitt arbete i organisationen Jail Guitar Doors som erbjuder mentorer och donerar musikutrustning till fångar i USA och Storbritannien: ”Jag har jobbat i tio år med detta och nu finns vi i 130 amerikanska anstalter och ungdomsvårdsskolor. Vårt arbete behövs, i USA sitter 25 procent av världens interner inlåsta, det är fullkomligt galet”.

Wayne Kramer rekommenderar Bostonbandet Lake Street Dive: ”Deras musik ligger nära sådant som betytt mycket för mig, som Tamla Motown och rhythm ’n’ blues. Men jag lyssnar fortfarande mycket på jazz - den främsta konstformen som funnits i Amerika - framförallt friformsjazz, hard bop, David McMurray är en stor talang”.