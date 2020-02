”Weathering with you” underbart väderkänslig animepoesi

Animation ”Weathering with you”

Regi och manus: Makoto Shinkai.

Röster: Kotaro Daigo, Nana Mori med flera. Längd: 1 timme, 52 minuter (från 11 år). Språk: japanska (textad på svenska). Visa mer

”It's been raining like this for three days now” är en av mina favoritfilmrepliker, hämtad från Roland Emmerichs apokalyptiska väderrulle ”The day after tomorrow” (2004). Det finns nämligen ingenting som kan få en att komma i den rätta undergångsstämningen som ett riktigt ihållande regn.

I ”Weathering with you” regnar det konstant. Eller ”ame, ame, ame” som vi så småningom lär oss att det heter på japanska. Det duggar, det stänker och det öser ner. Vid ett tillfälle faller det till och med iskristaller från himlen.

Tonårspojken Hodaka har rymt hemifrån och försöker finna skydd undan ovädret i ett hårt och ogästvänligt Tokyo. Till slut får han arbete och husrum hos en man som livnär sig på att skriva om sensationella fenomen för tabloidpressen. Det deppiga vädret är en prövning men när Hodaka träffar Hina möter han inte bara sitt livs första kärlek utan också någon som bokstavligen kan skingra alla moln.

Resultatet blir ett sinnligt bildberättande som skapar stark närvarokänsla i varje liten stämningsbild från Tokyos gator.

Den japanske regissören Makoto Shinkai (känd för den stora japanska publiksuccén ”Your name” från 2016) är en romantiker som låter vattnet följa karaktärernas känslostormar likt tidvatten som drar in och ut från stranden i en berättelse som rör sig någonstans mellan livet på jorden och en parallell verklighet ovanför molnen. Hinas magiska förmåga att frammana sol gör snart ungdomarna till hett eftertraktade cloudbusters varje gång stadens invånare, bröllopspar eller konsertarrangörer vill undvika regn.

Det är en förunderlig saga med ett lekfullt filmspråk som inte bara syns i berättartekniska detaljer som flashbacks och uppbruten kronologi utan också i hur historien betonar varenda bisats. Handlingen tillåts aldrig rusa fram utan att först dröja sig kvar vid en vattendroppe som faller mot fönsterbläcket, kurret från Hodakas utsvultna mage eller uppmärksamma oss på vibrationerna från ett passerande tåg.

Resultatet blir ett sinnligt bildberättande som skapar stark närvarokänsla i varje liten stämningsbild från Tokyos gator. Visst är det några longörer här och där som man hade kunnat vara utan, men trots det är detta ändå underbar animepoesi för den som vill försjunka i lite bitterljuv vädermytologi och svävande romantik innan världen går under.

Se mer. Tre andra sevärda japanske animefilmer: futuristiska ”Akira” (1988), ”Kikis expressbud” (1989) och ”Miraï, min lillasyster” (2018).

