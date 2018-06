Wera von Essen: Därför har bekännelsens kraft gått förlorad

Jag ska aldrig mer skriva om mig själv. Det var vad jag tänkte efter att min debutroman ”En debutants dagbok” kom ut. Aldrig mer ska jag bekänna något. Det tjänar ingenting till att lägga sin rannsakan på bordet: felen och bristerna vänds emot en, binds ihop med ens person, blir identitetsskapande. Kraften i bekännelsen som handling har gått förlorad, tänkte jag, varför är det så?

Vår tids bekännelse tycks snarare präglas av mediesamhällets individualistiska och sensationslystna logik, tv-sofforna, de ständiga utfrågningarna. Finns det ingen djupare innebörd kvar ens i den litterära världen, där möjligheterna till inre förlösning är så stor?

”Det som räknas i livet är dess stunder av bekännelse”, sa den brasilianska författaren och dramatikern Nelson Rodrigues till kollegan Clarice Lispector i en intervju 1977. Han hade rätt, de stunderna är få och kräver så mycket mod. Och jag minns att jag la märke till det när jag bodde i Rio de Janeiro – med förbehåll för att jag låter exotiserande – att man ofta bekände. Människor inledde gärna ett samtal med att berätta vad för charmigt misstag de just begått, varför de var så försenade, eftersom de nästan alltid var det, om de ens dök upp. Det fanns en speciell acceptans för livet som kommer emellan, verkligheten som är full av smuts, och en gemenskap i att få uttala det med en kärleksfull glimt i ögat.

Litteraturen anses kunna ge oss mycket, politisk vakenhet, tröst, estetisk och intellektuell stimuli, identifikation – men helst inte en bekännelse som lutar åt det sakrala. Den aspekten av litteraturen erkänns för sällan.

Jag tror att det är kopplat till moderniteten.

Under renässansen förflyttades successivt den del av det mänskliga, som vi för enkelhetens skull kan kalla för religiöst, från den medeltida kristna kyrkan in i konstens sfär. Den klassiska musiken hade ett andligt anspråk, gav uttryck åt ett mysterium man inte längre härledde till kyrkan på samma självklara vis som under medeltiden. Individualiteten, som sprang ur separationen mellan kyrka och människa, gjorde det möjligt för konstnärer att tolka det gudomliga på ett friare sätt. En förenkling givetvis, religion förstås i dag ofta som dogmatisk och organisatorisk, men under det taket fanns ju ändlöst med variationer och komplexitet, eftersom det var livet.

Upplysningen förstärkte det nya samhällets rationella självbild, genom sin strävan efter vetenskap och förnuft. Det peakade i och med Nietzsches ”Gud är död!” Under 1900-talet lossades konsten och litteraturen ännu mer från det andliga. I dag, i den nordeuropeiska senmoderniteten, finns det knappt varken någon religion eller sakral konst i vardagen.

Men det finns bekännelse. Massor av bekännelse. Ofattbara mängder information om människors inre liv, känslor och förehavanden. Vi ser den i digitala flöden, i böcker om hur dåligt livet var och hur bra det sedan blev, till och med folk med religiösa ämbeten, svenska kyrkans präster, visar upp sina känsloliv när de dejtar på tv.

Men vad ska allt detta leda till? Varför ska man delge något om sig själv, när där inte tycks finnas någon djupare mening?

Konst och litteratur kan för många vara den sista utposten för en bekännelse som innefattar inslag av nåd, som löser upp subjektiviteten. Hemlig lycka, som Clarice Lispector döpte en novellsamling till.

Moderniteten försöker bortse från metafysiken. Den anses inte verklighetsförankrad i en modern och materialistisk tid. Vad är det som gjort att vi har hamnat här? Varför har moderniteten uppstått? Kanske handlar det om rädsla, som skapar ett behov av att bygga det mätbara, självtillräckliga samhället. I stället för att uthärda ovissheten, nakenheten, att vi alla står hjälplösa inför döden, inför förgängligheten. Men inget ordnande i världen friar oss från den ensamheten.

Det finns ett citat av Gunnel Vallquist som sätter fingret på rädslans metafysiska djup. Hon skriver i sin pärla till tankebok ”Till dess dagen gryr” (1958):

”Varför är den ytliga kraften, centrifugalkraften, så stark? Det måste hänga samman med en människas inneboende skräck för det absoluta, ett slags andlig svindel som kommer henne att rygga tillbaka, ut i det relativas lugnande atmosfär. Det är bekvämare /…/ Inte i första hand moraliskt bekvämare – ofta finner man just präktiga och moraliska människor i periferin och syndare i centrum. Det är en fråga om att uthärda paradoxen – tankemässigt och psykologiskt.”

Genom bekännelsen snuddar vi vid det som Vallquist kallar för det absoluta. Att bära fram sin brustenhet utan någon som helst aning om hur den kommer att tas emot är att befinna sig i elden. Att förbli orörd är att stanna i periferin. Detta är en kamp som alltid pågår inom människan och tar sig i uttryck i de samhällen hon bygger. Moderniteten, dess förströelser, dess maniska produktion av ting som sakta men säkert förtär planeten, har kanske en förklaring i just den här rädslan. Moderniteten tycks ha ursprung i den ytliga kraften, i det materiella, säkra, skenbart förnuftiga. Själlösa.

Med detta draget till sin spets, i en samhällsstruktur som vill sälja nakenhet, sälja bekännelser, sälja smärta, utan pardon, utan barmhärtighet, blir litteraturen lätt nedkletad av samma logik. Själva essensen i att vara människa – felbarheten – byts ut mot jagets illusoriska fasad.

Till och med konceptet andlighet har blivit ett slags förstärkning av jaget, något som kan göra en mer intressant eller speciell som person. Med den logiken blir det svårt att inte läsa autofiktion som ren narcissism. Men frågan är om man kan lämna ut något trots att man inte är övertygad om att det är större än en själv. Utan insikten om allas vår botten finns det ingen anledning att gå dit.

Och är det ens är möjligt att lämna ut sig själv? Kärnan, det man faktiskt är, kommer i korta och få glimtar, stråk av sann bekännelse, hur man än försöker når man dem sällan. Resten är självbedrägeri, andras förväntningar, kulturella internaliseringar, etcetera, och det tar lång tid att komma igenom lagren av roller, lögner och försvar.

En roman som glänsande beskriver den senmoderna människans pseudoliv är den amerikanske professorn och författaren Ben Lerners ”På väg från Atocha” (2017). En amerikan befinner sig i Madrid på stipendium. Han tillbringar dagarna med att röka på och ta tabletter, se konst och skriva en flummig cut up-poesi baserad på en av Federico García Lorcas diktsamlingar. Det är väldigt kul. Och det är varken en skildring av postmodernistiska ”poetiska praktiker” eller en, numera ganska trött, kritik av dito; snarare är det en uppriktig skildring av skapandets premisser i samtiden.

Ben Lerners karaktär ljuger ofta, på ett sätt som är både dumt och onödigt. Också det är väldigt kul. Han kan inte särskilt bra spanska och måste ofta gissa sig till vad som sägs, han låtsas att han förstår, spelar med. Men ibland hittar han på saker bara för att se vad som händer. Till exempel att hans mamma har dött, för att han vill bli tröstad. Hur som helst kan han inte vara.

Det blir en gestaltning av något som den tyske sociologen Hartmut Rosa diagnosticerar som modernitetens självtematiseringstvång. Att inte kunna vila i sin egen mänsklighet. Att ständigt konstruera sitt jag. Det är inte att ljuga, men tillståndet i romanen liknar det som kallas ”the impostor syndrome”, som myntades av amerikanska psykologer på 70-talet, en underliggande känsla av att vara en bluff, en outtalbar skräck för att det ska uppdagas.

Vi vill att allt sådant ska uppdagas, att det ska brinna. Men hur våga sätta sig i brand om ingen förlåtelse finns att få? Hartmut Rosa påpekar att det i katolskt styrda samhällen fanns ett förlåtelsekontrakt mellan medborgare och kyrka. Bekännelsen innefattade förlåtelse. Den sekulära levnadsformen är enbart granskande, vilket är fördelaktigt ur demokratisk synvinkel, men existentiellt sett svåruthärdligt. Svindeln, som inte låter sig värderas, som aldrig kan mätas med mänskliga mått, branden, som förtär och förnyar, kvarstår dock så länge det finns människor.