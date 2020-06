William Trevor skildrar ett land som slagit knut på sig självt

Romaner

William Trevor

”Irländska tragedier”

Innehåller romanerna ”Färdvägar” (”Children of Dynmouth”, övers. Birgit Edlund), ”Ödets narrar” (”Fools of fortune”, övers. Birgit Edlund) och ”Kvällar på Alexandra” (”Nights at the Alexandra”, övers. Lina Erkelius).

Modernista, 560 sidor