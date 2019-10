Woody Harrelson i Greta-tröja skapar debatt i USA

Senast i raden av namnkunniga supportrar av Thunberg är skådespelaren Woody Harrelson. Han gav sitt stöd till den 16-åriga svenskan under säsongspremiären av tv-showen Saturday Night Live (SNL) som han ledde i söndags.

I sändningens slut när alla medverkande samlades på scen steg Hollywood-aktören ut i en T-shirt med Greta Thunbergs porträtt, tackade de medverkande – däribland Billie Eilish, skådespelarna Alec Baldwin och Maya Rudolph och ”Seinfeld”-skaparen Larry David – och tillade:

– Och förstås Greta!

Vilket fick de deltagande gästerna att applådera entusiastiskt. Framträdandet omtalades snart på Twitter där flera länkade till T-shirt-företag som säljer Greta Thunberg-tröjor. Harrelsons utspel väckte samtidigt missnöje bland andra tv-tittare som kritiserade sändningen för att vara alltför politiserad.

Greta har inte kommenterat inslaget i Saturday Night Live, men hänvisat sina följare till en ny video där Harrelson och världsartisten Billie Eilish uppmanar sina fans att stötta hennes miljöengagemang och organisationer som Greenpeace.

– Historien visar att när tillräckligt många människor står upp och kräver förändring så har makthavarna inget annat val än att agera, understryker Harrelson i videon.

I raden av supportrar av Thunbergs arbete märks i dag en rad namnkunniga celebriteter. Däribland skådespelare som Leonardo DiCaprio, Cara Delevingne, Anne Hathaway, ”Game of Thrones”-stjärnan Lena Headey och Penélope Cruz, artister som Ellie Goulding och The 1975-sångaren Matty Healy, vars band nu spelat in en kampanjlåt ihop med Thunberg, konstnärer som Elizabeth Peyton, Justin Brice Guariglia och Jody Thomas, fotografen Hellen van Meene och curatorn Francesca Pietropaolo jämte politiker som Barack Obama och presidentkandidaten Kamala Harris.

Woody Harrelsons skådespelarkollega Harrison Ford står nu också bakom Greta Thunberg. Han väckte särskild uppmärksamhet under det stora klimatmötet i FN där han uppmanade makthavare att ge plats för den unga generationen:

– De är de unga som vi uppriktigt sagt har svikit. De är arga, organiserade och kapabla att få till stånd en förändring – de är en moralisk armé. Det allra viktigaste vi kan göra är att för helvete se till att inte stå i vägen för dem, betonade Harrison Ford – som dock omgående kritiserades för att i åratal ha samlat på miljöskadliga privatplan och törstiga sportbilar.