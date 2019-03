Wu-Tang Clan spelar in nytt album

Det avslöjar skivbolagsbossen Steven Rifkind, som på Instagram delat en bild på en lista över pågående projekt där punkt nummer ett lyder "Wu-Tang-album".

Senast de ikoniska Staten Island-rapparna släppte nytt var 2015 med skivan "Once upon a time in Shaolin".

Den 24 maj spelar Wu-Tang Clan på Skansen i Stockholm tillsammans med Public Enemy och De La Soul.