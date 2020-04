Zadie Smith: Nu har Döden kommit till Amerika

Han talar så sällan sanning att när man hör sanningen från hans egen mun – 29 mars 2020 – har det uppenbarelsens kraft: ”Jag önskar att vi kunde få tillbaka vårt gamla liv. Vi hade den mest fantastiska ekonomi vi någonsin har haft och vi hade inte någon död.”

Okej, kanske inte den hela och rena sanningen. Den första meningen var varken sann eller falsk: den uttryckte bara en längtan. En längtan som, när den formulerades gav upphov till ett klagande eko inom mig. För ett ögonblick, det ska erkännas, vägde jag den i min hand, som ett skinande blankt äpple.

Det lät som en rimlig längtan i ”krigstid”, kriget är ju den analogi han har valt att använda sig av. Men 1945 var det ingen som ville återvända till ”det gamla livet”, till 1939 – utom för att få de döda att återuppstå. Katastrofen krävde en ny morgon. Och bara nya tankar kan leda oss till en ny morgon. Vi vet att det är så.

Zadie Smith. Foto: Sofia Runarsdotter

Men ändå, när han sa det där – ”jag önskar att vi kunde få tillbaka vårt gamla liv” – halade han in sin publik just när den var försvarslös: i nattlinnen, gråtande, eller i ett jobbsamtal, eller med en baby i knät under ett jobbsamtal, eller i färd med att dra på sig en hemgjord skyddsdräkt för att sedan våga sig ner i tunnelbanan, på väg till ett jobb som inte kan skötas hemifrån, medan miljoner uttråkade barn runt om i landet klättrar på väggarna. Och ja, i den sköra kontexten kunde ”våra gamla liv” låta trösterikt, om än bara genom sin retoriska resonans, som ”det var en gång” eller ”men jag älskade honom”.

Den andra meningen fick mig att ta mitt förnuft tillfånga. Ormolja, ormolja, ormolja. Djävulen är i alla fall konsekvent. Jag tappade äpplet och minsann, det var ruttet och maskätet.

Sedan sa han sanningen: Vi hade inte någon död.

Men i Amerika var den döda i något avseende alltid medskyldig. Fel plats. Fel tidpunkt. Fel hudfärg.

Vi hade döda. Vi hade förluster och vi hade offer. Vi hade mer eller mindre oskyldiga åskådare. Vi hade body counts och ibland till och med bilder av liksäckar i tidningarna, trots att många ansåg att det var fel att visa dem. Vi hade ”ojämlika hälsoutfall”. Men i Amerika var den döda i något avseende alltid medskyldig. Fel plats. Fel tidpunkt. Fel hudfärg. Fel sida av stan. Fel postnummer. Fel religion. Fel stad. Händerna på fel ställe när man blev ombedd att stiga ut ur bilen. Fel sjukförsäkring – eller ingen alls. Fel attityd mot polismannen.

Det vi helt och hållet saknade var en föreställning om döden som sådan, döden som något absolut. Det slags död som väntar oss alla, oavsett vilka vi är. Det är i den absoluta döden som sanningen om existensen i dess helhet finns, men Amerika har sällan känt den filosofiska lockelsen i att se existensen som en helhet utan har föredragit att hantera döden som en serie disparata problem. Krig mot droger, cancer, fattigdom och så vidare.

Det finns i sig inget löjeväckande i att försöka vidga avståndet mellan datumen på våra födelseattester och datumen på våra gravstenar: ett etiskt liv grundas på det meningsfulla i att göra den ansträngningen. Men i Amerika har denna ansträngning, som kanske ingen annanstans i världen, varit bergfast länkad till pengar. Kanske är det därför farsoter – betraktade som till sin natur otillräckligt hierarkiska, inte tillräckligt lyhörda för betydelsen av inkomstskillnader – i den amerikanska föreställningsvärlden länge var förvisade till historien, eller till andra kontinenter.

Som han redan tidigt gjorde klart under sitt presidentskap måste hela ”skithål” till länder själva anses ha varit skyldiga till sina höga dödstal – per definition befann de sig på fel plats (over there) vid fel tidpunkt (ett tidigare utvecklingsskede). Sådana länder var permanent pinade och plågade därför att de inte varit förutseende nog att vara Amerika. Inte ens den globala massutrotningen – i form av en miljökollaps – skulle drabba Amerika, åtminstone inte förrän allra sist, i allra sista minuten. Förhållandevis tryggt i sin borg, innanför sina höga murar, skulle Amerika kalasa på återstoden av sina resurser, fortfarande ”great” i jämförelse med lidandet där borta, bortom dess gränser.

Men nu är vi, som han så korrekt framhåller, stora på död, great with death, uppfyllda av död. Man kan befara att USA i slutändan kommer att visa sig vara världsledande på området.

Samtidigt har, perverst nog, farsotens förmodat demokratiska karaktär visat sig vara något överdriven, detta att den kan drabba alla väljare utan åtskillnad. Det är en farsot, definitivt. Men de hierarkier som i hundratalas år byggts upp i Amerika ruckar man inte på så lätt.

Den förtida döden har sällan varit slumpmässig i dessa förenade stater

När den urskillningslösa döden drar fram kan man fortfarande urskilja några gamla amerikanska särskillnader. Svarta och latinos har dubbelt så höga relativa dödstal som vita och asiater. Fler fattiga än rika dör. Fler dör i urbana områden än på landsbygden. New Yorks viruskarta blir mörkare längs exakt samma linjer som den skulle ha blivit om nyanserna av lila speglat inte infektion och död utan inkomstnivåer och skolrankningar. Den förtida döden har sällan varit slumpmässig i dessa förenade stater. Den har vanligen haft en typisk fysionomi, lokalitet och slutrad på resultaträkningen. Miljoner amerikaner har alltid utkämpat ett krig.

Nu ska han tydligen för första gången ha sett det. Och för att inte gå miste om äran utnämner han sig själv till krigspresident. Låt honom lägga beslag på den titeln. På andra sidan oceanen försöker den brittiska premiärministern på samma sätt ge sig själv den churchillska rollen.

Churchill (som faktiskt agerade i nivå med sin roll under kriget) lärde sig den hårda läxan att även när folket följer dig in i kriget, och även när folket är enigt om att du förde ”ett bra krig”, så betyder det inte med självklarhet att det vill återvända till sitt ”gamla liv” eller att det är du som ska peka ut riktningen för det nya livet.

Krig förändrar sina deltagare. Det en gång nödvändiga framstår som onödigt. Det som togs för givet, som var ringaktat och missbrukat, visar sig vara av fundamental betydelse för vår tillvaro. Överallt äger oväntade omkastningar rum. Människor upptäcker att de nu applåderar en nationell sjukvård som deras regering de senaste tio åren underfinansierat och försummat på ett kriminellt sätt. Människor tackar gud för ”oersättliga” arbetstagare som de tidigare såg ner på, vars krav på 15 dollar i timmen de för inte så länge sedan mötte med förakt.

President Donald Trump far ut mot reportrar som ifrågasätter hans hantering av coronakrisen vid den redan ökända presskonferensen under måndagen. Foto: Mandel Ngan/AFP

Döden har kommit till Amerika. Den har alltid funnits här, om än fördold och förnekad, men nu är den synlig för alla. ”Kriget” som Amerika utkämpar mot den måste föras ovan, vid sidan av och bortom en ihålig galjonsfigur. Detta är en kollektiv kraftansträngning, miljoner människor är delaktiga i den och de kommer inte att i första taget glömma vad de ser. De kommer inte att glömma det sjaskiga, exceptionellt amerikanska, predikamentet att tvingas se enskilda stater ägna sig åt budgivning på livräddande utrustning som om de, med New York-guvernören Andrew Cuomos minnesvärda formulering, vore ”på eBay”.

Döden kommer till alla, men i Amerika har det länge ansetts rimligt att den bästa chansen till uppskov ska gå till den som lägger det högsta budet.

Nästa generation amerikanska ledare kan låta sig inspireras inte av Winston Churchills krigiska retorik utan av hans motpol i underhuset

Ett möjligt hopp för det nya amerikanska livet är att en föreställning av det slaget till sist ska bli otänkbar och att nästa generation amerikanska ledare kan låta sig inspireras inte av Winston Churchills krigiska retorik utan av hans motpol i underhuset, Clement Attlee – ledaren för Labour som vann en jordskredsseger i valet efter kriget – och av hans fredstida ord: ”Kriget har vunnits genom hela vårt folks insatser, alla har med mycket få undantag satt nationen främst och hänvisat särintressen och sina privata intressen till en mycket avlägsen andraplats ... Varför ska vi då anta att vi kan nå våra mål för freden – mat, kläder, bostäder, utbildning, fritid, social trygghet och arbeten åt alla – genom att sätta våra privata intressen främst?”

Som amerikaner aldrig tröttnar på att framhålla kan det finnas många områden där det privata intresset är av central betydelse. Men, som efterkrigstidens Europa, utmattat av den absoluta döden, kollektivt beslöt: sjukvården ska inte vara ett av dem.

Texten har tidigare varit publicerad i The New Yorker.

Översättning från engelska: Per Svensson

Zadie Smith Engelsk författare och essäist, född 1975 och uppvuxen i London. Slog igenom stort 2000 med romanen ”Vita tänder” som kom ut på svenska året efter. Hennes senaste roman är ”Swing time” från 2016 som också finns på svenska. 2019 kom hennes första novellsamling ”Grand Union: Stories”. Bor sedan 2010 i New York där hon även är professor i kreativt skrivande vid New York University. Visa mer

