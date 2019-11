Zara Larsson och Jonas Gardell på stödgala för Syrien

Galan Humanity for change in Rojava – Syrien anordnas den 24 november på Stockholm City conference centre till stöd för den humanitära krisen i Rojava som förvärrats sedan turkisk militär gått in i Syrien och drivit hundratusentals människor på flykt.

Artister som Zara Larsson, Oscar Zia, Benjamin Ingrosso och Molly Hammar hoppar alla in med kort varsel för att uppträda på galan. Medverkar gör även den kurdiske världsartisten Ciwan Haco och utrikesminister Ann Linde. Konferencier för galan är Jonas Gardell.

Enligt ett tidigare uttalande från Amnesty International är situationen i nordöstra Syrien mycket allvarlig:

”Den turkiska militära offensiven i nordöstra Syrien har fullständigt ödelagt den syriska civilbefolkningens liv. De har ännu en gång tvingats fly sina hem, och de lever i ständig skräck för urskillningslösa bombningar, bortföranden och utomrättsliga avrättningar.”

Alla intäkter från galan går oavkortat till Röda Korsets arbete i det drabbade området.