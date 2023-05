10 frågor till albumdebuterande Shy Martin: ”Det hade varit kul att skriva åt Rihanna”

1. Hur skulle du beskriva din musik?

– Som melankolisk indiepop, kanske? Jag har alltid gjort pop, men den är inte lika rättfram som förut längre. Vemod ligger nära för mig. Jag lyssnar mycket på musik som har något sorgset över sig, så jag tror att jag naturligt uttrycker den känslan själv också.

2. Vad lyssnar du på just nu?

– Jag lyssnar över huvud taget mycket på musik. På sistone har det varit en hel del Frank Ocean, Bon Iver och Phoebe Bridgers. Hon har det där vemodet. Sedan är hon extremt duktig på texter. Ofta är det ju svårt att få vardagen att verka intressant, i musik eller i film eller egentligen vilken konstform som helst. Men hon lyckas verkligen skildra de minsta stunderna på ett sätt som får dem att kännas speciella.

3. Vad lyssnar du helst inte på?

– Jag lyssnar inte på metal, det matchar inte alls min energi just nu. Men jag älskade rock och metal när jag var yngre. Band som System of a down och My Chemical Romance.

4. Vad är ditt favoritljud?

– Av alla ljud är det fågelsång. Jag är uppvuxen på landet, så att höra fåglar ger mig lugn och en känsla av att vara i nuet. Bland instrument tycker jag mest om piano. Märkligt nog är det typ inget piano alls på mitt album. Innan jag blev låtskrivare skrev jag mest på gitarr, som är mitt huvudinstrument. Jag ville hitta tillbaka till det sättet att arbeta. Så det kändes självklart att gitarren skulle bli grunden på den här skivan.

Shy Martin är proffslåtskrivaren Sara Hjellström som nu släpper eget album: ”Jag lyssnar mycket på musik med något sorgset över sig, så jag tror att jag naturligt uttrycker den känslan själv också.” Foto: Hampus Hjellstrom

5. Vilket är ditt första musikminne?

– Jag har en tvillingbror och en storebror som är ett år äldre. När vi var riktigt små, typ två tre år, brukade mamma och pappa lyssna på musik högt i vardagsrummet och så dansade vi tillsammans hela familjen. De spelade Abba, Roxette, Eva Dahlgren och jättemycket U2.

6. Vilket är ditt favoritalbum just nu?

– ”For Emma” med Bon Iver. Min storebror visade den för mig. Jag hade aldrig hört musik som lät på det sättet. Jag blev så berörd av vokaleffekten på sången, sättet han sjunger på, djupet i texterna, den organiska känslan och strukturen på låtarna, som inte är typiskt pop. Den blev min favoritskiva direkt och är det fortfarande.

7. Apropå det, om du fick välja en låt som du önskar att du skrivit. Vilken skulle du välja då?

– ”Work” med Rihanna eller ”Sorry” med Justin Bieber. Det är två grymma låtar och två artister som det hade varit kul att någon gång få ha varit låtskrivare åt.

8. Hur går det till när du skriver låtar?

– Ofta skriver jag tillsammans med andra i en studio. Jag brukar börja med ackord på gitarr eller piano, sedan kommer melodin och sist texten. Till albumet har jag jobbat med Fanny Hultman och Kerstin Ljungström. Det var första gången vi skrev ihop, men jag kände snabbt att vi hade hittat något speciellt. Vi tillbringade mycket tid med att bara umgås. Det påverkade hur låtarna blev. Tidigare har jag mest skrivit om kärlek, men den här gången har jag utforskat lite andra teman. Till exempel handlar texterna nu om saker som mental hälsa, om utbrändhet och om depression. Men också om vikten av att ha någon som finns där för en när man går igenom svåra perioder i livet.

9. Är det någon låt från nya skivan som du tycker särskilt mycket om?

– ”Late night thoughts”. Det är den mest lättsamma av låtarna. Vi satt mest och lekte runt utan någon press. Vi visste inte riktigt vart vi ville med låten, utan improviserade oss fram. Den var ett skönt avbrott från resten av skivan, som har ett annat djup och allvar i sig. Jag tycker man hör på strukturen att den kom till nästan som på lek.

10. Ja, hur kom det sig att just den låten fick ge namn till albumet?

– Den låten kom först! Sedan kändes det som ett passande namn på hela skivan. Jag tillbringade mycket tid under inspelningen med att sitta vaken och tänka sent på natten. Många av spåren har också en reflekterande känsla. Nu har de varit klara i ett år, så jag ser jättemycket fram emot att äntligen släppa dem.

Det här är Shy Martin Sara Hjellström är född 1993 och uppvuxen i Lerdala, utanför Skövde. Namnet Shy Martin är en hyllning till Saras tvillingbror Martin som var väldigt blyg när han var liten. Utbildad vid Musikmakarna i Örnsköldsvik, där bland andra Nea, Skott, Léon, Augustine och Estraden också har gått. Hon slog igenom 2016 med ”The Ocean” tillsammans med Mike Perry, en av årets mest strömmade låtar. Har skrivit låtar åt bland andra Kygo, The Chainsmokers, Ellie Goulding, Bebe Rexha och Astrid S. Som soloartist har hon gett ut två ep-skivor på eget bolag. Släpper debutalbumet ”Late night thougths” 19 maj. Visa mer Visa mindre

