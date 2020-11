10 frågor till Rebecka Rolfart/The Hanged Man: ”Det känns som att jag och bandet vaskade en hel skiva”

1. Hur skulle du beskriva din musik?

– Redan från början var min ambition att musiken ska kännas lite som när man kör bil i mörkret. Man känner sig cool, men också rädd eftersom man inte ser vägen så bra. Samtidigt vet man inte riktigt var musiken är på väg. Och plötsligt blir underlaget en grusväg, en asfaltsväg, en vattenpöl. Kanske regnar det lite, kanske skymtar man en regnbåge. Allt kan hända.

2. Vad lyssnar du på just nu?

– Just nu lyssnar jag bara på ”Flashback forever”, en podcast av Emma Knyckare, Ina Lundström & Scroll-Mia, som kom tidigare i år. Den har räddat mig från min höstdepression och hållit mig sällskap nu när jag arbetar med ett stort audiovisuellt projekt. Jag skrattar så att jag nästan kissar på mig.

3. ... och vad lyssnar du helst inte på?

– Jag tycker det är jobbigt att dissa andras musik. Men jag hatar ljudet av när någon smaskar, typ på ett äpple. Mitt absoluta fobiljud är att diska en plastskärbräda med en plastdiskborste. Ljudet som uppstår går in i armarna och i magen. Jag måste dränka skärbrädan under vattnet för att klara av det.

4. ... och från fobiljud till favoritljud?

– Eftersom människosmask är bland det värsta jag vet så måste jag säga att mitt favoritljud är det där smasket av välbefinnande som hundar ger ifrån sig när de lägger sig för att sova. De gör ett särskilt ljud med tungan. Annars älskar jag att sätta mig på en sten med min kille om våren och gå på fågelkonsert. Sången kommer från alla håll, nästan som om fåglarna hade en egen symfoniorkester.

5. Vilket är ditt första musikminne?

– När jag var fyra år flyttade vi till ett hus i Nacka, där jag senare växte upp, och då minns jag att hela familjen samlades och dansade till The Beatles skiva ”Abbey road”. Det är ett så lyckligt minne. Beatles-discot i vardagsrummet.

6. Favoritalbum, just nu?

– Jag vågar inte svara på det. Överlag verkar varenda skiva jag verkligen tycker om ha utkommit 1969. Det var ett magiskt musikår med White Noises ”An electric storm” och David Bowies ”Space oddity”. För att nämna några.

7. Du har tagit namnet på ditt musikprojekt från ett tarotkort. Varför då?

– På den tiden innan The Hanged Man blev till var jag med i band som Those Dancing Days och Vulkano. Samtidigt hade jag skrivit lite egna låtar som jag ville släppa. Tarotkortet Den hängande passade ganska bra in på min livssituation. Känslan av att hänga upp och ned. Jag hade precis hoppat av Vulkano och därmed i princip offrat min relation till mina två bästa vänner. Så det var mycket lidande inblandat då. Nu är det mest bara ett namn.

8. Sedan 2014 har du gjort två ep:s och två album. Alla flankerade av en suggestiv estetik i musikvideos och på scenen. Hur viktig är estetiken runt musiken för själva musiken?

– Jätteviktig. Det är någonting med artisteri just i vår tid med sociala medier som jag inte alls känner mig bekväm med. Nuförtiden ska man helst lägga upp en massa selfies på sig själv. Det blir mycket fokus på hur en artist ser ut. Vissa är jättebra på att gå in i sin artistpersona, men jag är alldeles för blyg. Jag vill ta tillbaka det till musiken, skapa världar runt den och förstärka det universumet. Jag tycker det uppstår något mäktigt när man både ser och hör samtidigt, som på teatern. Hade jag haft oändligt med pengar skulle jag bygga galna scenografier.

9. Hur skulle du beskriva musikåret 2020 med, säg, tre ord?

– Luften gick ur.

10. Du släppte skivan ”As the tower fell” i mars, samma vecka som de första restriktionerna till följd av covid-19 kom i Sverige. Hur har det här året varit för dig?

– Rent yrkesmässigt har det varit totalt kasst. Hela den på förhand bokade turnén i våras och i somras ställdes in. Vanligtvis brukar det vara mycket bekräftelse kopplat till att släppa ett album. Nu var det som att allt det uteblev och först tänkte jag ”vi har gjort en urdålig skiva”. Så var det ju så klart inte. Men det blev lite snopet och så här i efterhand känns det som att jag och bandet vaskade en hel skiva. Men på andra sätt har det varit ett bra år, rent egoistiskt. Jag är och har varit jättekär. Så jag har åtminstone fått mer tid med min kille.

Slog igenom i Those Dancing Days Rebecka Rolfart är en svensk artist och musiker, född 1988 i Stockholm, och i dag bosatt i Göteborg. Var gitarrist i Those Dancing Days, popbandet som hon bildade med bland andra vännerna Lisa Pyk och Cissi Efraimsson i Nacka 2005. 2011 tog bandet en paus på obestämd tid och ur askan bildades trion Vulkano med Rolfart, Pyk och Efraimsson. Rolfart hoppade senare av bandet för att satsa på sitt soloprojekt. Sin första ep med The Hanged Man släppte hon 2014. I mars kom hennes andra soloskiva "As the tower fell".

