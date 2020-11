12 sorgesånger för klimatet

1. El Perro del Mar – ”Dreamers change the world”

Det skulle lika gärna kunna vara planeten själv som sjöng öppningsraderna i nyckelspåret på El Perro del Mars nya ep; ”Treat me like a business, use me to chill out”. Det finns en dubbeltydighet i texten som bara riktigt bra poplåtar har. En ogarderad pianobaserad hymn om vikten av att tänka utanför boxen, lika bitterljuv som Sarah Assbrings stämma.

2. Florence Valentin ft. Champion JR. – ”Bom-bom-bom-bomb”

Florence Valentin är tillbaka, efter en elva år lång paus, och visst är det lyxigt återigen höra Love Antells vassa poplyrik med storvulet blås och sjumannaband. Om nostalgi handlar hela skivan, om tiden som gått men också hur mycket som avverkats på vägen. ”Bom-bom-bom-bomb” är en mörk klimatnoir med extra allt.

3. Robert Forster – ”Inferno (Brisbane in summer)”

Vid det här laget har vi nog alla mer eller mindre brännande minnen av heta sommardagar där svalkan inte går att finna någonstans och hettan är så brutal att inte ens sömnen infinner sig. En närmast febrig poplåt med en klagande elgitarr och ett taktfast beat från den forna The Go Betweens-medlemmens sjunde soloalbum.

4. Billie Eilish – ”All the good girls go to hell”

Popsensationen Billie Eilish har en särskild förmåga att ställa det lilla mot det stora i sina texter, det egna värkande hjärtat mot bilder av samtidens tvivelaktiga djurhållning och Kaliforniens brinnande kullar. ”Don't say I didn't warn ya”, sjunger hon i denna r'n'b-doftande men ändå ödesmättade produktion.

5. The Beach Boys –”A day in a life of a tree”

I begynnelsen av det glada 1960-talet handlade allt om bilar, brädor och brudar för The Beach Boys, vilket inte minst antalet samlingsskivor med bandets låtar om motordrivna fordon vittnar om. Med tiden öppnade Brian Wilson en hälsokostbutik och skrev en genial låt om livet ur ett träds perspektiv med Jack Rieley.

6. Animal Collective – ”Coral understanding”

På audiovisuella albumet ”Tangerine reef” djupdyker det psykedeliska popkollektivet Animal Collective bland koraller, kammusslor och anemoner. Ett suggestivt, hypnotiskt och bitvis obehagligt ljudlandskap, som komponerats till konst- och forskningsduon Coral Morphologics underbara bildsekvenser av de allt mer hotade korallreven.

7. Paul McCartney – ”Despite repeated warnings”

När sir Paul McCartney gör ett nedslag i klimatfrågan gör han det med både charm och emfas. Den nära sju minuter långa låten från 2018 är en musikhistoriskexpedition som inleds med en Beatles-lik melodi, men sedan rör sig vidare mot 70-talsrock och 80-talets ännu mer bredbenta gitarrspel.

8. Jayda G – ”Orca's reprise”

Instrumentalt och drömskt blir det när den kanadensiska marinbiologen, dj:n och musikproducenten Jayda G blandar sin forskning om miljögifter i haven med toner, som i ”Orca's reprise” – om späckhuggarna på Kanadas västkust. Hjärtevärmande undervattensläten utlovas.

9. Mary the first – ”Melting”

Med en bakgrund i darkwave-bandet Revl9n släppte Maria Eilersen sitt första album som soloartist häromveckan. Inbäddad i dystopisk, suggestiv electro är ”Melting” en riktig käftsmäll om konsumtionssamhällets slagsida och plastpsykos.

10. Cat Stevens – ”Where do the children play?”

Hisnande aktuell och vacker klassiker från 1970, som lika gärna kunde vara skriven i dag. Om hur gatorna, ja, till och med himlen blir trängre av alla flygplan och skyskrapor. Och så var det där med barnen, som även Agnetha Fältskog sjöng om i ”Visa i åttonde månaden” från 1975.

11. Neil Young – ”Shut it down”

Man måste beundra Neil Young. Inte bara för hans musik och produktivitet - men för att han aldrig ger upp tanken på en bättre värld! I denna rockens klagosång monterar han ner hela samhällsapparaten med en form av pondus och patos som bara riktigt gamla rockrävar – som Young och Patti Smith – har.

12. The 1975 ft. Greta Thunberg – ”The 1975”

Manchesterbandet The 1975 inleder sin fjärde skiva ”Notes on a conditional form” med en ambient-låt och ett tal av klimataktivisten Greta Thunberg. Alla intäkter kopplade till låten går till Extinction Rebellion. Gruppen kämpar också för att bli ett klimatneutralt rockband, säger de till BBC. Och lyfter fram giftfria vinylskivor som en väg att gå.

