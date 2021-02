1920-talet – decenniet som dansade rakt in i depressionen

De kallades filmens kungapar. Det var helt följdriktigt att de vinkade till folket från Grands balkong. Mary Pickford och Douglas Fairbanks hade på midsommardagen anlänt till Stockholm med nattåget från Köpenhamn och tagits emot av en entusiastisk folkmassa vid Centralstationen.

Dagen därpå gjorde Hollywoodstjärnorna en skärgårdsutflykt i Ivar Kreugers motoryacht Loris. Kreuger var inte bara internationell finansman och tändsticksmagnat utan också Svensk Filmindustris huvudägare och det var SF som var Pickfords och Fairbanks värdar vid Stockholmsbesöket midsommarhelgen 1924. Också regissören Mauritz Stiller och hans nytända 18-åriga stjärna Greta, som bara ett halvår tidigare bytt efternamn, från Gustafsson till Garbo, ska ha varit med ombord.

Det är 1920-talet. Spekulationskapitalism och Hollywoodglamour i samma båt. Ett decennium som kommit att förknippas med snabba, euforiska rörelser – på börsen och på dansgolven. Det var åren då nästan alla trodde sig kunna bli rika. Det gällde bara att satsa på rätt värdepapper. Det var åren då nästan alla kunde upphöjas till det nya adelsståndet, bli en filmstjärna. Det gällde bara ha det rätta utseendet, och inte ens det behövde tydligen vara så märkvärdigt.

Alla, ja nästan alla, köpte aktier - och dansade charleston

”Hon såg nätt och enkel ut. Som en av dessa hundra små flickor som expediera oss på NK, Sidenhuset och Meeths”, summerade DN, något snipigt, efter att ha följt Mary Pickford, känd som ”Americas sweetheart” och ”hela världens lilla fästmö”, under hennes lördag i Stockholm. Men åtminstone i ett avseende hade tidningen rätt. Steget från varuhuset till vita duken behövde inte alltid vara långt. Greta Garbo hade bara några år tidigare arbetat på Pub:s hattavdelning och som 15-åring medverkat i en reklamfilm för samma varuhus.

Alla, ja nästan alla, köpte aktier. Gärna Kreugerpapper. Samma år som Pickford och Fairbanks besökte Sverige journalförde Birger Sjöberg den svenska aktiefebern i romanen ”Kvartetten som sprängdes”. Och alla, ja nästan alla, dansade de tidstypiska snabba, ofta knyckiga och ryckiga danserna: charleston, shimmy, peabody och, mot 20-talets slut, lindy hop.

Filminspelning i Hollywood, 1922. Foto: Heritage Image Partnership Ltd/Alamy

Decenniet har gått till historien som ”det glada 20-talet” och ”the roaring twenties” och ”der goldener zwanziger” (i Tyskland är det dock bara den andra halvan av 20-talet som får vara gyllene, den första var hungerblek och blodröd). I Frankrike tycks man ha tagit fasta på det lite spattiga och har döpt epoken till ”les années folles”, de galna åren.

Under covidpandemin har det inte sällan framförts förhoppningar om att vi snart kommer att få uppleva ett nytt glatt 20-tal, så snart viruset knäckts av vaccinet. All denna uppdämda energi, köpkraft, köplust, reslust, festlust, ja all denna otillfredsställda lust och lusta ska få också 2020-talet att slå klackarna och konjunkturerna i taket. Vi längtar så efter ”efter”, tiden ”efter” isoleringen, nedstängningarna, de igenbommade teatrarna, de glesbefolkade krogarna, de stängda gränserna, de digitala substituten.

Hoppas kan man alltid. Men samtidigt kan det vara klokt att påminna sig själv om att 1920-talet inte bara var ett glatt ”efter” utan också ett till eftertanke manande ”före”.

Det var efter det stora kriget men också efter spanska sjukan, den stora globala pandemin som härjade världen från våren 1918 till våren 1920. Första världskriget tros ha krävt någonstans kring 16 miljoner liv. Hur många som dog i spanska sjukan vet man inte, men de var fler, kanske så många som mellan 50 och 100 miljoner.

Det förra seklet hade varit fabrikernas tid – i världskriget skedde det omvända, slaktandet industrialiserades

Och det var före börskraschen, depressionen, massarbetslöshen, totalitarismens triumf, terrorregimerna, det nya världskriget, den gula stjärnan, Auschwitz, Hiroshima, marschen mot mänsklighetens nollpunkt.

Efter och före och därför så mycket ”nu”.

Det föregående seklet hade varit fabrikernas tid. De organiserades och strukturerades till en början efter militära förebilder. I världskriget skedde det omvända, slaktandet industrialiserades, mekaniserades, standardiserades. Skyttegravarna blev dödens löpande band. Råvaran, de som slaktades, var unga män som fostrats att tro på fosterlandet och fäderna, ibland också på framsteget. Pandemin, spanskan, prioriterade också den unga liv, lät lien gå över en en generation kvinnor och män som knappt hade börjat leva.

Hur påverkar sådana generationserfarenheter tidsandan och kulturen och det politiska klimatet? Vilka känslor och förhållningssätt, vilken syn på världen och livet, driver de fram? Illusionslöshet, kanske. Bitterhet, cynism, förakt inför stora ideal och stora ord? En intensiv, nästan religiös, längtan efter att få vara med om att rena världen från smuts och slagg, en gång för alla göra upp med den förljugna borgerliga humanismen? Eller framkallar de kanske bara lycka över att trots allt vara vid liv, en intensiv livslust, en längtan efter att vända det tunga och svåra ryggen för att i stället dansa, bara dansa, och säga ja till allt nytt.

1920-talet blir den tjusande men livsfarliga serpentinvägen från skyttegravarna till Gulag och koncentrationslägren.

Det är självklart att 20-talet inte kan krympas till ett enda adjektiv, varken det ”glada”, det ”galna” eller det ”gyllene”. Det kan inget decennium. Men förenklingarna och metaforerna fyller ändå en pedagogisk funktion, gör det lättare för oss att färdas genom det förflutna.

När den brittiske historikern och författaren Piers Brendon för drygt 20 år sedan gav ut en i dag smått klassisk krönika över ett annat decennium, 1930-talet, gav han den titeln ”The dark valley”.

Den mörka dalen är en suggestiv sinnebild för hitlerismens och stalinismens och hopplöshetens skördeår. 1920-talet blir i det perspektivet den tjusande men livsfarliga serpentinväg som förbinder en mörk dalgång med en annan, ännu mörkare; den korta men slingriga vägen från skyttegravarna till Gulag och koncentrationslägren. Brendon ägnar därför en del av sin bok också åt 20-talet och sammanfattar det som ”an amalgam of opposites”, en fusion eller mix av motsatser.

Kontrasterna kan om man vill skrivas in längs en tidsaxel. Från bra till ännu bättre till katastrofalt (efter börskraschen på Wall Street i oktober 1929).

I Sverige lanserade revykungen Ernst Rolf schlagern ”Bättre och bättre dag för dag”

Piers Brendon refererar till en föregångare, den amerikanske journalisten Mark Sullivan som redan på 30-talet skrev 1920-talets historia i den sista delen av flerbandsverket ”Our times”. Sullivan hävdade att det gångna decenniet kunde sammanfattas med hjälp av tre populära slagdängor: Från ”Smiles” via ”My god, how the money rolls in” till ”Buddy, can you spare a dime?”

I Sverige lanserade revykungen Ernst Rolf i början av 20-talet schlagern ”Bättre och bättre dag för dag”, som inte i första hand handlade om att allt faktiskt blev bättre utan i stället var en uppmaning till var och en att förbli en glad optimist också i svåra stunder: ”Jag lärt att hur åt helsike den hela än må gå/ska man bara hålla huvu't upp och säga så:/Bättre och bättre dag för dag,/bättre och bättre dag för dag.”

De första åren efter kriget var ekonomiskt skakiga i en rad länder. Tyskland var inte ensamt om att drabbas av hyperinflation, men ingen annanstans urholkades penningvärdet, och därmed grunden för stora befolkningsgruppers existens, så brutalt och absurt som i den nyfödda Weimarrepubliken. Oavsett hur många nollor sedlarna försågs med blev de blixtsnabbt mindre värda än papperet de tryckts på. Med hjälp av bland annat en valutareform lyckades Tyskland till sist bromsa inflationstakten i slutet av november 1923. Då cirkulerade en sedel med det nominella värdet 100 biljoner mark. Den var då värd knappt 24 dollar. Inte ens tre veckor tidigare, när sedeln hade tryckts, hade det faktiska värdet legat på drygt 312 dollar.

20-talet blev det amerikanska decenniet, årtiondet då New York tog över Londons roll som världens huvudstad

De nationella ekonomierna återhämtade sig överlag några år in på 20-talet. Undantaget var USA där ekonomin hela tiden gått som tåget och bara fortsatte att accelerera. 1920-talet blev det amerikanska decenniet – årtiondet då New York tog över Londons roll som världens huvudstad.

En ny världsordning hade skapats efter kriget. De gamla imperierna var, med undantag för Storbritannien, krossade eller upplösta. Det ottomanska väldet hade blivit republiken Turkiet. Tyska kejsardömet förvandlades till Weimarrepubliken. Det habsburgska Österrike-Ungern styckades upp i mindre nationalstater. Det ryska tsardömet förblev ett imperium, men nu som ideologiskt grundad diktatur, Sovjetunionen.

Mary Pickfords och Douglas Fairbanks på Stockholmsbesök 1924. Foto: Urbourbo/Wikipedia

Den dåvarande amerikanske presidenten Woodrow Wilson var en av de drivande arkitekterna bakom den nya världsordningen, liksom bakom bildandet av Nationernas Förbund, FN:s föregångare, 1920. Men i USA visade sig intresset för fortsatta politiska förvecklingarna i Europa vara måttligt. På 1920-talet drog sig Amerika tillbaka från världspolitiken, men etablerade sig samtidigt som världens ledande ekonomiska och, inte minst (populär)kulturella stormakt. Det var i den meningen 20-talet gjorde Europa amerikanskt. Börsen och Hollywood var maktens centrum.

”The great Gatsby” bidrog till att etablera det alternativa namnet på perioden – ”the jazz age”

Med romanen ”The great Gatsby” från 1925 skapade F Scott Fitzgerald ett monument över denna amerikanska drömvärld, guldets och glamourens dubbelmonarki. Han bidrog också till att etablera det alternativa namnet på perioden, ”the jazz age”, och förkroppsligade den tillsammans med sin hustru Zelda, som ett par år in på 30-talet gav ut en självbiografi med titeln ”Charleston”.

Så typiskt, och logiskt, att en finansakrobat som Ivar Kreuger inte bara fick svenskarna att spekulera i aktier utan också, etablerade sig i rollen som svensk filmmogul.

Hur glatt var egentligen 20-talet i Sverige? Jag tar en titt på nöjesannonserna i Dagens Nyheter den sista söndagen i februari 1921. Det ser faktiskt rätt kul ut. Skridskoåkning med musik, illuminationer och fyrverkerier tycks ha varit ett populärt nöje i huvudstaden. Här finns annonser för isbanorna på Stadion, vid Stallmästargården, i Årsta och på Hammarby idrottsplats. Hasselbacken lockar med ”the dansant mellan 3 och 5”, restaurangen Cecil slår på trumman för ”det berömda franska damkapellet Les Phi-Phi” som ”konserterar under five o’ clock tea, diner och souper”.

En ny svensk ”ynglingatyp” (som DN formulerade det i ett kåseri) dansade in på Stockholms inneställen: Jazzgossen.

Men det är bioannonserna som dominerar. Man kan se Chaplin, Mary Pickford, Selma Lagerlöf-filmatiseringen ”Körkarlen”, skräckfilmen ”Dr Caligaris kabinett” och den norska bygdemelodramen ”Tattar-Anna”, vars titel kan tjäna som en påminnelse om att 1921 också var året då den svenska riksdagen ställde sig bakom inrättandet av ett rasbiologiskt institut.

Strax skulle en ny svensk ”ynglingatyp” (som DN formulerade det i ett kåseri) dansa in på Stockholms inneställen: Jazzgossen. En av dessa jazzgossar var den blivande kåsören, revymakaren och Östermalmsinstitutionen Kar de Mumma, Erik Zetterström, född 1904. Han gav senare i sina memoarer, ”Jag minns min gröna ungdom”, en bild av gossarnas nöjesliv som låter en ana att demoni och dekadens trots allt inte dominerade det stockholmska utelivet på 20-talet:

”På eftermiddagarna hette dans- och théstället Olympia och låg vid Birger Jarlsgatan där det är biograf nu. En orkester på tre man, däribland den trivsamme Russel Jones, som gav stället en kontinental prägel, spelade och vi släpade oss fram på dansgolvet mellan théskvättarna.”

Demonin och dekadensen fanns däremot i Berlin. Där ska Gösta Ekman den äldre ha stiftat bekantskap med kokainet. Dit reste hans nära vän Hjalmar Bergman för att leva ut sin sexualitet, men också för att ge efter för sitt sug efter alkohol och morfin.

20-talskvinnan klädda sig i dansvänliga klänningar, klippte håret kortare och rökte öppet cigaretter

Berlin var ett centrum för politisk radikalism; ett fäste inte bara för de tyska kommunisterna utan också, sedan Joseph Goebbels 1926 skickats dit som lokal partichef, för nazisterna. Det var en häxbrygd. Men Berlin var samtidigt ett laboratorium för avantgardistisk konst och alternativa livsstilar. Gaykulturen blomstrade. En av dess mest kända celebriteter var dansaren och skådespelaren Anita Berber, känd för sin gränslöshet på alla områden. Hon stod 1925 modell för målaren Otto Dix, draperad i en röd klänning. Porträttet har blivit lite av en ikon, bilden av Weimartidens Berlin: självsäkert utmanande men samtidigt dödsmärkt.

Kvinnornas decennium? Det också. Hösten 1921 kunde svenska kvinnor för första gången rösta i ett val till rikdagens andra kammare. Socialdemokraterna blev största parti med 36 procent av rösterna, högern (Allmänna valmansförbundet) tvåa med knappt 26 procent och Liberala samlingspartiet trea med knappt 19 procent.

Med 20-talet föddes, i alla fall var det så det tolkades, en ny kvinnotyp: I sin mer lättsinniga utgåva kallades hon ”flapper”. Hon hade frigjort sig från tidigare generationers korsetterade konventioner, klädde sig i dansvänliga korta klänningar, klippte också håret kortare (shinglade eller bobbade det), favoriserade långa pärlhalsband och rökte öppet cigaretter. Bara en stil? Bara ett mode? Det handlade också om en kulturrevolution, ett expanderande arbetsliv gav unga kvinnor ökade möjligheter att leva ett självständigt liv.

20-talet var motsatsernas decennium: både demokratin och diktaturen var på frammarsch

Astrid Lindgren var, berättade hon själv, den första som shinglade håret i Vimmerby. Hon var en ”jazzböna” som älskade att gå på bio (scenen när Pippi Långstrump skurar köksgolvet genom att använda borstarna som skridskor är ett lån från en Mary Pickford-film) och levde som ensamstående, yrkesarbetande mamma i Stockholm.

Som författare var hon exceptionell, unik, men på många andra sätt var Astrid Lindgren en kvinna av sin tid.

Demokratin fick sitt genombrott på 20-talet, och när striden om rösträtten nu var över förändrades det politiska spelfältet i Sverige. Hädanefter kom ekonomin att bli den stora stridsfrågan och eftersom det är lättare att kompromissa om siffror än om ideologiska principer bäddade det för en överlag lycklig och framgångsrik svensk kompromiss- och samförståndskultur.

I ett internationellt perspektiv blir bilden av det politiska 20-talet mer sammansatt. Kejsarna försvann, i revolutioner och genom abdikationer. Men det var inte alltid demokratin som fyllde tomrummet efter monarkerna. I stället etablerades på flera håll diktatoriska eller auktoritära regimer. Också i det avseendet var 20-talet motsatsernas decennium: både demokratin och diktaturen var på frammarsch. Och även diktaturens företrädare gjorde anspråk på att representera framtiden, det moderna, det ”nya”.

Världen tar steget in i den modernitet vi fortfarande kan känna oss hemma i: Radio, tv, djupfryst mat, badrum, bilar, antibiotika.

Det är en av 20-talets paradoxer: Också de politiska strömningar som kallade sig ”konservativa” ville inte sällan vara moderna, stå i opposition mot ett gammalt borgerligt samhälle som kunde avfärdas som ”trött” eller brännmärkas som murket och ruttet. I Sverige hade vi ”unghögern”. I Italien gjorde fascisterna ”La Giovenezza” (Ungdomen) till inofficiell nationalsång med rader som: ”Su, compagni in forti schiere, marciam verso l'avvenire”, ”Kamrater, låt oss i mäktiga led marschera mot framtiden.”

Men 20-talet bar ju också på andra framtidslöften. Det är då världen tar steget in i den modernitet vi fortfarande kan känna igen, och känna oss hemma i: Radio, tv, djupfryst mat, badrum, massproduktion av bilar, antibiotika. Och det är också då så gott som samtliga av modernismens kanoniserade litterära klassiker ges ut: ”Det öde landet”, ”Ulysses”, de sista delarna i ”På spaning efter den tid som flytt”, ”Processen”, ”Mrs Dalloway”, ”Bergtagen”, ”Berlin Alexanderplatz”. Och det är då Eyvind Johnson vandrar från Norrbotten, ut i Europa och det är då Karin Boye skriver ”Den mätta dagen är aldrig störst...”

Det är den ljusnande framtiden. Men först skulle världen genom den mörka dalen.

Wall Street, 1929. Foto: IanDagnall Computing/Alamy

10 november 1928 dör Anita Berber på ett sjukhus i Berlin efter åratal av tungt drogmissbruk. Hon blir 29 år. Den 24 oktober 1929 rasar kurserna på New York-börsen. Det är den svarta torsdagen. 1 januari 1931 dör Hjalmar Bergman i Berlin, antagligen av en överdos. 12 mars 1932 skjuter sig Ivar Kreuger i Paris. Hans imperium har störtat samman. Ett stort antal investerare dras med i ”Kreugerkraschen”. Juldagen 1932 dör Ernst Rolf i lunginflammation efter ett självmordsförsök. Den 14 september 1930 får nazisterna 18 procent av rösterna i det tyska riksdagsvalet, två år senare får partiet 37,4 procent, den 30 januari 1933 blir Adolf Hitler tysk rikskansler.

1920-talet är definitivt över.

1920-talet – år för år 1920: Alkoholförbud i USA. 10 mars: Hjalmar Branting blir statsminister i Sveriges första helt socialdemokratiska regering. 1 maj: Den svenska kronprinsessan Margareta dör i blodförgiftning, 38 år gammal. 1921: Fogelstadsguppen bildas av bland andra författaren och journalisten Elin Wägner. Gruppen grundar en ”medborgarskola” för kvinnor på godset Fogelstad i Sörmland. Den franska modeskaparen Coco Chanel lanserar parfymen Chanel n:o 5. 26 januari: Sveriges riksdag bekräftar grundlagsändringen som ger kvinnor rösträtt. 13 maj I stor politisk enighet säger riksdagen ja till inrättandet av ett svenskt ”rasbiologiskt institut”. 1 juli: I Shanghai bildar 57 personer Kinas kommunistiska parti. 1922: ”Ulysses” av James Joyce och ”The Waste land” av T S Eliot publiceras. 3 april: Josef Stalin blir generalsekreterare i det sovjetiska kommunistpartiet. Oktober: De italienska fascisterna marscherar mot Rom. Mussolini blir regeringschef. 1923: Hyperinflation i Tyskland. Nattklubben Cotton Club öppnar i Harlem, New York, och lockar inte bara med (illegal) alkohol utan också med jazzens största namn. 8 november: Inspirerad av Mussolini försöker Adolf Hitler och hans nazistparti gripa makten i Tyskland, men ”ölkällarkuppen” i München misslyckas. 1924: Den amerikanske entreprenören Clarence Bidseye utvecklar en revolutionerande metod för att frysa in fisk och andra livsmedel. Mars: Revykungen Ernst Rolf sjunger in ”Bättre och bättre dag för dag” på skiva. November: Birger Sjöberg publicerar romanen ”Kvartetten som sprängdes”. Ekonomisk spekulation och aktier är bärande tema. 1925, 1 januari: Start för Sveriges Radio. April: F Scott Fitzgeralds roman ”The Great Gatsby” ges ut och blir först en kommersiell besvikelse. Världsutställning i Paris från april till oktober. Visar det senaste inom arkitektur och formgivning. Utställningens franska namn, Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, gav upphov till namnet för tidens dominerande stilriktning, Art Déco. 8 augusti: I Washington paraderar 50.000 medlemmar i rasistiska organisationen Ku Klux Klan. Klanen har miljoner medlemmar, går under namnet ”det osynliga imperiet” och utövar betydande inflytande på amerikansk politik. Oktober: Den amerikanska sångaren och dansaren Josephine Baker gör succé i Paris och bidrar till att göra charleston till 20-takets dansfluga. 1926: A A Milne ger ut ”Winnie-the-Pooh”, första boken om Nalle Puh. 26 januari: I sitt laboratorium i London visar uppfinnare John Logie Baird tv-bilder för en grupp vetenskapsmän. 21 maj 1927: Charles Lindbergh landar på flygfältet Le Bourget utanför Paris efter att ha genomfört den första soloflygningen över Atlanten. 6 oktober: Premiär i New York för den första ljudfilmen, ”Jazzsångaren”. 1928, 18 januari: Per Albin Hansson håller sitt ”folkhemstal” i riksdagens andra kammare. 20 maj: I riksdagsvalet i Tyskland får nazistpartiet NSDAP 2,6 procent. Fyra år senare, i juli 1932, får nazisterna 37, 4 procent av rösterna. 31 augusti: ”Tolvskillingsoperan ” av Bertolt Brecht och Kurt Weill har premiär på Theater am Schiffbauerdamm i Berlin. 3 september: Den brittiske bakteriologen Alexander Fleming upptäcker penicillin. November: ”Tändstickspalatset” på Vänstra Trädgårdsgatan i Stockholm står klart. Det är ritat i nyklassicistisk stil av Ivar Tengbom som huvudkontor för Kreugerkoncernen, finansmannen och tändstickskungen Ivar Kreugers imperium. 1929: Alfred Döblin ger ut ”Berlin Alexanderplatz”, romanen om Franz Biberkopf som vill bli en anständig människa. 14 februari: Alla hjärtans dag-massakern. Al Capone ligger bakom mordet på sju medlemmar i ett konkurrerande gangstergäng i Chicago 24 oktober: Svarta torsdagen. Börskraschen på Wall Street. Det ”glada 20-talet” är slut. Depression och massarbetslöshet väntar. Visa mer

