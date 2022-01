1922 – året som förändrade världslitteraturen i grunden

Kulturhistorien har sina vändkors: perioder eller årtal då allt verkar ta en ny riktning. Inte sällan förknippas de med sekelskiften: 1800, 1900. Den engelska författaren Virginia Woolf blev precisare än så i en ofta citerad bedömning: ”I eller runt december 1910 förändrades den mänskliga naturen”. Själv skulle jag, för västvärldens del, satsa en slant på 1922, det år som den litterära världen har så många anledningar att jubileumsfira de kommande månaderna.

Då hade nämligen det stora kriget dragit förbi. En generation unga män hade tågat ut under stolta paroller för att sluta som kanonmat i skyttegravarna. En generation unga kvinnor började å sin sida urskilja nya vägar framåt, i såväl arbetslivet som erotiken och politiken. En omvärdering av alla värden lockade många, inte bara i filosofin men litet varstans. Allt som varit fast verkade dömt att förflyktigas.

Författarna bidrog med att revolutionera litteraturen. Förkrigstidens bombastiska klang- och jubelföreställningar ekade tomt. Tiden för sekelskiftets melankoliska drömmerier var över. Som Karin Boye, debutant med diktsamlingen ”Moln” (1922), kunde konstatera:

Nyvaknad ser jag verklighet,

där dov dröm nyss tyngde mig.

Luften är levande, liv andas jag,

liv av dig, av dig.

Hos Boye står sig fortfarande den metriska versen, men hennes generationskamrater föredrog nya melodier. Sak samma inom prosan. I oktober 1922 kom Virginia Woolf med ”Jacob’s room”, närmast en parodi på en utvecklingsroman. Läsaren får följa titelpersonens liv från pojke till ung man genom en serie inre monologer ur hans kvinnliga entourage. Den splittrade belysningen av den lika splittrade Jacob Flanders, sist och slutligen uppslukad av världskrigets Flandern, betecknar ett modernistiskt genombrott i hennes författarskap.

En av dem Boye så småningom skulle översätta, den elegante unge nordamerikanen Thomas Stearns Eliot, emigrerad till England, utkom i oktober 1922 med det första numret av sin tidskrift Criterion. Där, på sidorna 50–64, lät han trycka ”The waste land”, 1900-talets kanske mest inflytelserika dikt, helt utan noter eller kommentarer. Där Boye var optimistisk förhöll sig Eliot svartsynt. Han kunde bara skymta vad han uppfattade som den europeiska kulturens landmärken, resta ur den klassiska mytologins förvandlingssagor, genom ett samtidsfilter svärtat av mekaniserad erotik, ett förorenat London, ett krisande västerland.

Rainer Maria Rilke fick 1922 ett rus av inspiration och skrev snabbt såväl ”Duinoelegierna” som ”Sonetterna till Orfeus”. Foto: Heritage Image Partnership Ltd / Alamy Stock Photo

I något av samma anda, med en ”mytisk metod”, arbetade hans irländske kollega James Joyce, som den 2 februari 1922 – samma dag han fyllde fyrtio – hade publicerat sitt storverk, romanen ”Ulysses”, under arbete i många år, på Sylvia Beachs förlag Shakespeare and Company i Paris. En homerisk historia avtecknar sig bakom författaraspiranten Stephen Dedalus och reklamagenten Leopold Blooms strövtåg genom Dublin en alldeles vanlig dag i nådens år 1904.

Joyce, bosatt i Paris, hörde några månader senare till gästerna på århundradets modernistmiddag. Det var den brittiske författaren och mecenaten Sydney Schiff och hans hustru Violet som den 18 maj 1922 bjöd in till supé på förnäma Hôtel Majestic för att fira Ryska balettens uppsättning av Igor Stravinskijs enaktare ”Räven”. Gästlistan inkluderade, läs och häpna, förutom Joyce följande kulturmän: Sergej Djagilev, Stravinskij, Pablo Picasso, kompositören Erik Satie och Marcel Proust.

Den svårt astmasjuke Proust kom sist av alla till partyt, stärkt med en rejäl dos adrenalin, halv tre på natten

Flera av rätterna – som sparrisen och pistaschglassen – hade valts ur den sistnämndes romansvit ”På spaning efter den tid som flytt”, en exempellös utforskning av såväl det mänskliga minnets mekanismer som den franska belle époque som gått i graven 1914. Den svårt astmasjuke Proust kom sist av alla till partyt, stärkt med en rejäl dos adrenalin, halv tre på natten. Konversationen med Joyce flöt – av vittnesuppgifter att döma – trögt. Två inkompatibla egon drev åt var sitt håll. Joyce lär ha kommenterat: ”Vårt samtal bestod bara i ordet ‘nej’. Proust frågade mig om jag kände hertigen den-eller-den. Jag svarade ’nej’. Vår värdinna frågade Proust om han läst ett eller annat ställe ur 'Ulysses'. Proust svarade ’nej’. Och så vidare. Situationen var omöjlig.”

Proust ägnade annars 1922 åt att skriva klart sin romansvit. Jämnt sex månader efter den famösa middagen, den 18 november, avled han i sin bostad. Några veckor senare ägnades han en vacker hyllning av poeten Paul Valéry i La Nouvelle Revue Française. Det hör till saken att samme Valéry 1922 givit ut sitt lyriska magnum opus, ”Charmes”, där dikten ”Kyrkogård vid havet” ingick, ett givet nummer i varje antologi med fransk 1900-talslyrik. Också där umgås författaren med de döda men återvänder till nuet och livet i ett slags lyrisk extas: ”Så flyg iväg, mina bländade sidor!”

Sylvia Beach och James Joyce utanför bokhandeln Shakespeare and Company i Paris. Det var Beach som först publicerade ”Ulysses” 1922. Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

Årtalet är lika centralt för den tyskspråkiga litteraturen. Skalden Rainer Maria Rilke hade med W H Audens ord ”arbetat och väntat under tio år av tystnad” sedan han vintern 1912 hört vinden tala till honom på klipporna nedanför slottet Duino vid Triestebukten. Nu, i februari 1922, som gäst på ett annat slott, Muzot i den schweiziska Rhônedalen, lossnade allt för honom. Rilke skrev klart ”Duinoelegierna” på några ynka veckor, och av bara farten författade han ytterligare ett av den tyska poesins kanoniska verk, de femtiofem ”Sonetterna till Orfeus”.

Rilke, född i Prag, hade skakats av ”en vulkan i anden”. En liknande eruption på hög höjd minus förmågan att sätta punkt vederfors samtidigt hans landsman Franz Kafka, som på vintersportorten Spindlermühle i Sudeterna den 27 januari 1922 påbörjade romanen ”Slottet” för att mitt i en mening lämna den ofärdig i tidiga september. Under samma period startade ännu längre norrut, i Helsingfors, Hagar Olsson och Elmer Diktonius med vänner den litterära tidskriften Ultra. Den 31 oktober var de framme vid det fjärde numret. Där återfinns en liten specialsektion om Edith Södergran med en ”Kritisk hyllning” signerad Diktonius, på sitt sätt en lansering, den första i sitt slag, av den banbrytande författarinnan, död året därpå i samma sjukdom som kort efteråt också skulle ta Kafkas liv, tuberkolos.

Kompositören Eric Saties banbrytande kompositioner var en självklar del av 1920-talets Paris.

På andra sidan jorden, i Lima, Peru, bekostade César Vallejo år 1922 utgivningen av sin diktsamling ”Trilce” i 200 ex, ett svårslaget prov på det lyriska avantgardets experiment och provokationer. Där är redan titeln en språklig knorr, en kontamination av spanskans ord för ”tre”, tres, och ”ljuv”, dulce, möjligen med en adress till den katolska treenigheten som Vallejo utsätter för ett tungt artilleri i den här begreppsupplösande poesin. Språket är aggressivt och knotigt, pendlar mellan ironi och vemod, nästan som om författaren diktade mot sin vilja: ”Till och med pennan jag skriver med / bryts till sist”. Den 17 juni följande år steg Vallejo ombord på ångaren Oroya för att anlända till Paris några veckor senare. Han återsåg aldrig sitt hemland.

Samtidigt var den nordamerikanska prosan på väg mot en guldålder. År 1922 kom Sinclair Lewis med sin samhällskritiska roman ”Babbitt”, ett satiriskt porträtt av en fastighetsmäklare, hans konformistiska medelklassvärld – i Zenith, en påhittad småstad i Mellanvästern – och galopperande medelålderskris. ”Babbitt” förblev författarens förnämsta merit för det Nobelpris som skulle tilldelas honom åtta år senare. Romanen är en uppgörelse med den amerikanska drömmen och på sitt sätt ett förebud till Orson Welles filmklassiker om en annan amerikansk magnat, ”Citizen Kane” (1941).

Lewis yngre kollega Scott Fitzgerald, jämte sin hustru Zelda inbegreppet av Manhattans unga jetset, hade fortfarande några år kvar till sin numera närmast ikoniska ”The Great Gatsby”. Men romanens berättelse utspelar sig i sin helhet år 1922, bland de exklusiva villorna och palatsen på Long Islands nyrika nordkust. Det var också då den tjugosexårige Fitzgerald påbörjade arbetet med romanen, en glimrande påminnelse om att det glada tjugotalet inte alltid var så glatt.

T S Eliot och Virginia Woolf i ett möte 1924.

För att återknyta detta modernismens annus mirabilis till nuet: stationerad i sitt kolonialhus uppe i Vermont plitade Robert Frost en solig junimorgon 1922 ned en vinterdikt i ett enda svep. Den har med tiden kommit att bli obligatorisk läsning på nordamerikanska skolor: ”Stopping by woods on a snowy evening”. Där befinner sig jaget på slädtur genom ett snöigt landskap i skymningen. Plötsligt stannar han upp, som för att avnjuta den vintriga stillheten i det lätta snöfallet. Men bara för en kort stund. Här slutstrofen:

The woods are lovely, dark and deep,

But I have promises to keep,

And miles to go before I sleep,

And miles to go before I sleep.

Långt starkare än i Sverige anknyter populärkulturen i England och USA till poesins moderna klassiker. Här bara tre exempel. I Quentin Tarantinos film ”Death Proof” vill den mordiske stuntmannen Mike (Kurt Russell) försäkra sig om en lap dance från unga Arlene på en bar någonstans i Texas. För det ändamålet måste han kalla henne ”Butterfly”, köpa henne en drink och… recitera några rader ur Frosts dikt. Det går han (tyvärr) i land med utan vidare.

I en kostbar scen ur ”The Sopranos” (säsong 3, episod 2) sitter den föga musiske sonen A.J. i huset och gormar frustrerat över sin hemuppgift: att analysera samma dikt av ”Asshole Robert Frost… How am I supposed to know what this means?” Turligt nog kommer storasyster Meadow till hjälp: ”Hallå…! Kyla, en oändlig vithet, en oändlig tomhet” och snön… vad symboliserar den? Hon ger svaret själv: döden förstås! A.J. tackar för upplysningen med ett lakoniskt ”That’s fucked up”.

Robert Frost kom att bli en av USA:s mest lästa poeter. Foto: Keystone Press / Alamy Stock Photo

I Netflixaktuella ”After Life” (s. 2, e. 2), slutligen, hittar Tony (Ricky Gervais) en bok på sin dementa pappas bord på äldreboendet, öppnar den och börjar läsa: ”Stopping by Woods”… Fadern fyller strax i, och så får poesin etablera kontakt mellan honom, långt inne i dimmorna, och sonen.

1922 kan kännas längesen. Modernismen har smält in i samma avlägsna förflutenhet som säg barocken eller romantiken, men därinifrån skickar den fortfarande ut signaler till oss. Och de är starka, några av dem helt enkelt omistliga.

Läs mer: Ingrid Elam recenserar Carl Johan Malmbergs bok om Marcel Proust.

Läs mer: Digitala analyser kastar nytt ljus över ”Ulysses” – romanen som förändrade litteraturhistorien