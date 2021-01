20 år med Wikipedia – från kritiserat till erkänt uppslagsverk

”This is the new WikiPedia!”

Så lät det när Jimmy Wales den 15 januari 2001 gjorde den första kända redigeringen på Wikipedia. Han hade tillsammans med Larry Sanger grundat uppslagsverket som blivit världens största med 55 miljoner artiklar på över 300 olika språk.

De hade tidigare försökt skapa ett annat uppslagsverk, Nupedia, med striktare regler, men övergav konceptet för den så kallade wikiprincipen.

– Wikipedia kommer av två begrepp, wiki som är det hawaiianska som betyder snabb och pedia från encyklopedi. Där wiki står för att det är snabbt och enkelt att redigera, det kan ske snabba uppdateringar av innehållet, säger Mattias Blomgren, styrelseordförande för uppslagsverkets ideella stödförening Wikimedia Sverige.

När Wikipedia skapades fanns en stark optimism kring att internet skulle bli en demokratiserande kraft där fler människor kunde göra sig hörda och makten förflyttas från samhällets traditionella institutioner. Den idén ligger också till grund för uppslagsverket.

– Grundarna ville ha det mer öppet enligt wikiprincipen, för att alla skulle kunna bidra med sina kunskaper, säger Mattias Blomgren.

Strax efter att den engelskspråkiga versionen lanserats kom Wikipedia på ytterligare några språk, bland annat på svenska där den första redigeringen gjordes i maj 2001.

– Då gjordes några redigeringar, men sen tog det fart mer under 2002 då ett större arbete började. Det var fler som började engagera sig och satsade på att skriva ett antal artiklar.

Det dröjde ytterligare ett par år innan uppslagsverket fick stor spridning utanför de engagerades kretsar. Omkring åren 2007 och 2008 skedde en ny ökning av antalet artiklar som skrivs och allt fler läsare vänder sig till Wikipedia.

– Därefter har det skett en annan ökning framför allt med arbetet med att öka Wikipedias trovärdighet. I början kanske det var så att folk skrev för att de hade kunskapen, men det viktiga var inte att fokusera på källor utan det var att producera ett innehåll, säger Mattias Blomgren och fortsätter:

– I dag lägger vi väldigt stor vikt vid innehållet, trovärdigheten och verifierbarheten. Om artiklar som skapas inte har källor så märker vi upp dem, eller kanske rent av raderar dem, för att det inte är relevant att ha som innehåll på Wikipedia.

Wikpedianer kallas de volontärer som är engagerade i uppslagsverket, men man behöver inte vara en aktiv användare för att redigera i en artikel utan det går att göra ändringar även oinloggad. Antalet wikipedianer varierar, men Mattias Blomgren uppskattar att det är ungefär 600–700 personer som är aktiva kontinuerligt i svenska Wikipedia. Han är själv en aktiv wikipedian och skriver dagligen i uppslagsverket.

Vad är det som lockar med att skriva i Wikipedia?

– Dels är det ju att bidra med kunskap om olika ämnen, men samtidigt så ger det ju också egen kunskap. Jag måste sätta mig in i och läsa på för att skapa en artikel. Helt plötsligt har jag lärt mig något mer.

Wikipedianen Sverker Johansson har varit aktiv i över tio år och hans engagemang kommer just av att han vill sprida kunskap. Genom att själv skriva artiklar, men framför allt genom de program han skapat som skriver artiklar baserade på databaser. Boten Lsjbot, som har en egen artikel på Wikipedia, har skrivit nästan tio miljoner artiklar, på svenska samt de filippinska språken cebuano och waray-waray. En stor andel av artiklarna på svenska Wikipedia är skapade just av Lsjbot, bland annat om djurarter och geografiska platser.

– Jag väljer ut lämpliga databaser, laddar hem dem om det är möjligt och sen skriver jag programkod som talar om för programmet hur det ska paketera informationen, säger Sverker Johansson.

Lsjbots och andra botars artiklar har med åren diskuteras flitigt bland wikipedianerna, där vissa ansett att det är bra med många korta artiklar har andra ansett att kvaliteten på artiklarna varit för låg.

– Det har varit diskussionen om mängden, behöver vi verkligen artiklar om varje skalbagge och varje byhåla? Min ståndpunkt är att mänsklighetens samlade kunskap inkluderar skalbaggarna och det var inte bara byhålor som fattades på svenska Wikipedia. Utanför Sveriges gränser hade vi väldigt dålig täckning, på till exempel Afrikas geografi var det storstäder som inte fanns.

Vissa ansåg också att boten grusade nöjet med att själv skriva i Wikipedia, om en bot lika gärna kunde göra det. Men Sverker Johansson framhåller att det finns många artiklar som botar inte kan skriva.

– En bot kan bara skapa den typen av artiklar där många är likadana. Den kan skapa artikeln om skalbaggen men inte om evolution, säger Sverker Johansson.

Sedan ett par år är Lsjbot inte aktiv på svenska, eftersom Sverker tappade lusten för arbetet i och med de kritiska diskussionerna.

Sedan starten för 20 år sedan har Wikipedias arbete med trovärdighet utvecklats och Mattias Blomgren på Wikimedia Sverige säger att det varit en av viktigaste frågorna. En annan är den om representation, vilka det är som skriver och vilka ämnen som finns i uppslagsverket.

– Alla har möjlighet att skriva på Wikipedia, men det är färre som de facto utnyttjar den möjligheten. Det kan dels bero på att vi naturligtvis har skillnader i olika delar av världen vilka möjligheter man har att göra det. Sen är det frågan om vilka grupper som skriver, är det kvinnor eller män och så vidare. Vi jobbar på olika sätt för att få fler att engagera sig och skriva artiklar. Därför att vi ser att det är ett problem om inte innehållet på Wikipedia är representativt för dem som vill ta del av det.

Sverker Johansson tror att just botar som skriver artiklar kan vara till hjälp för att råda bot på det problemet.

– Wikipedia skrivs, om man ska hårdra det lite, av unga vita manliga nördar och domineras av unga vita manliga nördintressen. En bot bryr sig inte om det, en bot ger samma täckning i Afrika som i Sverige eller USA, och samma täckning av män som av kvinnor. Det är en rejäl slagsida för män i Wikipedia. Så en bot kan stå för mångfald och jämställdhet.

Samtidigt, en bot är väl aldrig bättre än sina källor?

– Så är det. Där försöker jag hitta källor som är så kompletta som möjligt, där samma källa täcker hela världen i möjligaste mån. De är ett skäl till att jag använt en världsomspännande geografisk databas.

Från en liten plattform för entusiaster till världens största uppslagsverk och en av världens största sajter på 20 år. Frågan är vilka utmaningar som nu väntar? Sedan ett par år har ett strategiarbete pågått, där det tas fram en vision för hur Wikipedia ska se ut de kommande tio åren.

– Vi ser att omvärlden förändras, folks konsumtion av information kommer att förändras framöver och strategin finns för att Wikipedia ska fortsätta vara relevant, säger Mattias Blomgren.

Dels arbetar Wikipedia Foundation på en universell uppförandekod, som helt enkelt slår fast vad för beteende man kan förvänta sig av dem som är aktiva i uppslagsverket. Dessutom diskuteras den tekniska utvecklingen med alltifrån smarta högtalare och redigering av artiklarna från telefonen till hur informationen knyts samman i databaser.

– Hur vi ska leva upp till att Wikipedias innehåll är tillgängligt för hela världen och täcka upp de glappen av innehåll som finns i andra delar av världen än västvärlden, säger Mattias Blomgren.

Hur kommer Wikipedia se ut om 20 år tror du?

– Det är väldigt svårt att sia om framtiden, men det är det som har varit syftet med strategiarbetet. Jag tror att det kommer att finnas flera delar, dels det traditionella sättet att man går in och läser Wikipedia eller att man hittar dit när man googlar. Dels att Wikipedia kommer vara en del i ett större sammanhang där informationen också tillgängliggörs på andra plattformar.

Wikipedia Uppslagsverket Wikipedia grundas i januari 2001 av Jimmy Wales och Larry Sanger. De hade tidigare försökt grunda ett uppslagsverk med hårdare krav på artikelförfattarna, Nupedia. Sanger lämnade uppslagsverket 2002 och har sedan dess kritiserat Wikipedia, bland annat för brister i trovärdigheten. Det finns omkring 55 miljoner artiklar på Wikipedia, skrivna på över 300 språk. På engelska finns det dryga 6,2 miljoner artiklar och på svenska ungefär 3,4 miljoner. Visa mer

Wikipedianernas bästa artiklar Mattias Blomgren: ”Ett exempel på en artikel som jag är imponerad av, som inte bara är en enskild artikel utan det är en helhet av ett antal artiklar som visar på hur Wikipedia både kan gå brett och så fördjupa sig. Det är artikeln om Drottningholms slott, det är en av de artiklar som har guldstjärna och är en utvald artikel hos oss. Som visar hela slottets historik, arkitektur, de olika delarna av slottet, olika rum och så finns det fördjupningsartiklar kring de olika delarna. Det är en sådan artikel som jag personligen tycker är väldigt trevlig.” Sverker Johansson: ”Jag skulle vilja vända på frågan, för det bästa på Wikipedia är inte en enskild artikel. Det bästa är heltäckningen, inte att man ibland kan hitta en toppenartikel. Utan att man alltid kan hitta någonting vettigt. Att alltid hitta något vettigt är mycket viktigare än att någon gång då och då hitta någonting toppen. Styrkan med Wikipedia är inte den litterära kvaliteten i artiklarna, styrkan är att ha mänsklighetens samlade kunskap. Så jag vill inte peka ut någon artikel.” Visa mer

