20 oförglömliga verk och personer från 1920-talet

Agnes von Krusenstjerna Foto: TT

Agnes von Krusenstjerna

Hon var en av de unga som spanska sjukan kunde ha tagit; ”särskilt Agnes har varit illa sjuk”, skrev hennes morbror, politikern Hugo Hamilton, i sin dagbok 25 oktober 1918. ”Det har nu slagit sig på hennes nerver.”

Och så skulle det fortsätta. Såväl litterär begåvning (barnbarnsbarn till Erik Gustaf Geijer) som psykisk ohälsa var Agnes von Krusenstjernas arvedel. Hon hade debuterat som författare 1917, 23 år gammal. Genombrottet kom på 20-talet med trilogin om överklassflickan Tony. Första delen, ”Tony växer upp”, kom 1922. I SvD var Anders Österling välvillig, men frågande inför ”det erotiska elementet”. Tänker unga flickor verkligen så mycket på ... sånt? Han lämnade walkover: ”En kritiker gör klokast i att här draga sig tillbaka och överlämna åt den kvinnliga sakkunskapen att döma om skildringens intimare sanningshalt.”

Per Svensson

Foto: TT

”Jazzgossen” (1922)

På nothäftet från 1922 är jazzgossen tecknad i helfigur. Hatt med breda brätten, smala byxor med slag, en klockformad kort rock, skor med damasker, promenadkäpp, cigarett mellan spretande fingrar och skärp runt lilla midjan.

Han hade gjort entré i Karl Gerhards sommarrevy på Folkan i Stockholm 1922 och kom direkt från den tidens ”Stureplan”, stockholmska inneställen som Cecil och Grand Hotel Royals vinterträdgård.

Men om Karl Gerhards text bara hade fångat en dagslända i flykten hade ”Jazzgossen” inte blivit en klassiker. Med sina queera över- och undertoner gestaltar kupletten de tuschade ögonlockens återkommande uppror mot skäggens och rustningarna herravälde. När Magnus Uggla i slutet av 70-talet gjorde en cover på ”Jazzgossen” hade han bara ett par år tidigare, i proggens tid, debuterat som den androgyna glamrockaren Bobbo Viking.

Per Svensson

”Den andalusiska hunden” Foto: Alamy

Luis Buñuel ”Den andalusiska hunden” (1929)

Luis Buñuels debut chocköppnar med att ett öga snittas mitt itu av ett rakblad. Resten av den surrealistiska kortfilmen är ett associativt flöde av löst relaterade, drömlika scener med uppbruten kronologi och utan normal handlingslogik. Premiärvisningen med gäster som Picasso, Le Corbusier, Cocteau och André Breton förändrade filmen för alltid. Trots ständiga hot om bannlysning blev hundfilmen så populär att den gick åtta månader i Paris. Även om titeln refererar till det spanska talesättet om att någon har dött när den andalusiska hunden ylar så var detta födelsen för en av filmhistoriens mest imponerande karriärer. Buñuel är fortfarande en inspirationskälla för allt från mainstreamfilmers drömscener till experimentella independentfilmer och moderna musikvideos.

Nicholas Wennö

Clara Bow Foto: Alamy

Clara Bow – the it-girl

Marilyn Monroe, Twiggy, Gigi Hadid – var tid har sin egen it-girl. Själva urversionen var Clara Bow med rufsig bob, sotade ögon och röd mun i filmen ”It” från 1927. Och ser man klipp från hennes stumfilmer dras blicken ohjälplig till detta kraftpaket. Hon röker, dansar, spelar ukelele, slåss och rider hästar och ser ut att tycka att sex är roligt. Tidens kvinnor gick in i 20-talet med en ny självkänsla; de hade tagit plats i samhället när männen låg i första världskrigets skyttegravar, de hade just fått rösträtt och tjänade egna pengar. Inte undra på att de ville dansa charleston och skåla i champagne!

Just Bows öde blev dessvärre också stilbildande för många senare it-girls: publiken älskade henne, Hollywood exponerade henne stenhårt och därefter levde hon i perioder på psykiatriska kliniker.

Åsa Beckman

Fåtöljen MR 20 av Ludwig Mies van der Rohe. Foto: The Chicago Art Institute

Bauhaus

I dag ett byggvaruhus – då en inflytelserik skola. Under blott fjorton år – från starten 1919 till 1933 när nazisterna stängde lärosätet – skapades idéer med räckvidd in i vår tid. Skolan föddes i en tid av glödande utopier. Med första världskrigets fasor i färskt minne ville man skapa ett bättre samhälle med hjälp av konst, design och arkitektur. Efter några år förvandlades den hantverksinriktade skolan med stort utrymme för personliga uttryck till funktionalismens högborg. Ambitionen var att skapa standardmodeller och prototyper för serieproduktion - lampor, fåtöljer, serviser. Med rationalisering som nyckelord skulle människor få tillgång till billiga produkter och bostäder. Funktionen var primär och överflödiga utsmyckningar skalades bort: ”Less is more”.

Sara Kristoffersson

Sven Jerring i Telegrafverkets sammetsdraperade studio på Malmskillnadsgatan i Stockholm, 1925. Foto: TT

Radiotjänst (1925)



Precis mitt i decenniet, på nyårsdagen 1925, sprakade något till i Sverige. Det var det första livstecknet från ett litet, nybildat bolag. De hade sju anställda och den som fick förtroendet att bli för alltid först var en 29-årig farbror från Malung: Sven Jerring. Klockan fem i elva på förmiddagen påannonserade han Högmässan och tände därmed ljuset för det som skulle bli Sveriges Radio – som senare också knoppar av sig i Sveriges Television.

Trots att det låter koko för en samtida medborgare var inte syftet att skapa en fokuspunkt för internets arga caps lock-armé, utan att bjuda på oberoende masskommunikation i allmänhetens tjänst. Och när man tänker på hur landets gemensamma ögonblick förmedlats sedan dess måste den där påannonsen räknas som en stor stund – och hör sen!

Harald Bergius

Pablo Picasso ”Källan” 1921 Foto: Prallan Allsten/Moderna museet

Pablo Picasso ”Källan” (1921)

Modernismens radikala formexperiment gjorde halt efter första världskrigets fasor och kaos. Konstens förtrupp vände i stället blickarna bakåt, mot mer harmoniska och bestående skönhetsvärden; klassiska ideal. I konstmetropolen Paris gick Pablo Picasso i täten för poetiska drömmar om antiken med sina robusta kvinnor i vita tunikor. ”Källan” från 1921 är en betydande exponent för denna nyklassicism och tillhör Moderna museets kronjuveler. I den rififikupp som museet utsattes för 1993 var detta nog det dyrbaraste verket, av Clark Olofsson kallat ”den där Picasson med kärringen med urnan”... Modellen är Picassos första hustru, Olga Khokhlova, som då nyligen fött hans första barn. Kvinnan vilar i ett arkadiskt landskap med en urna, varur det strömmar livgivande vatten. Hon är mer av gudinna än människa.

Birgitta Rubin

Carl Malmsten, Skåp "Livets väg", 1923. Foto: Nationalmuseum

Carl Malmsten

Carl Malmsten tillhör Sveriges mest kända möbelformgivare, vars karriär tog fart med uppdragen för Stockholms Stadshus. Under 20-talet var han landets mest anlitade inredningsarkitekt och möbelskapare, ofta i samarbete med mattformgivaren Märta Måås-Fjetterström. Prestigeuppdragen sträckte sig från kronprinsparets ombonade vardagsrum på Ulriksdals slott, till Ivar Kreugers lyxiga Tändstickspalatset, Konserthuset i Stockholm och den svenska sviten på Waldorf Astoria i New York. Malmsten tog strid mot den avskalade funktionalismen och industriell produktion, och förordade hantverksmässig tillverkning med hög kvalité. Hans intarsiamöbler tillhör det mest exklusiva av hans verk, däribland Nationalmuseums nyklassicistiska praktskåp ”Livets väg” från 1923, i jakaranda, valnöt, ceder, mahogny och björk.

Birgitta Rubin

Foto: Alamy

Musse Pigg (1928)

Musse Pigg klev fram som käck flodbåtsstyrman i filmen ”Steamboat Willie” från 1928. Sedan dess har han fortsatt sitt segertåg över världen: ständigt samma stelopererade leende, oavsett om han agerat i rollen som privatdetektiv, allmän besserwisser eller bara slitstark symbol för Disneys kulturimperialism.

Antagligen förkroppsligade Musse Pigg precis den framåtanda och optimism som USA och världen behövde efter börskraschen 1929, men just därför är det också så svårt att tycka om honom. Musse saknar helt Kalle Ankas själsdjup och bittra erfarenheter från samhällets och existensens botten. Han är och förblir tre självbelåtna cirklar.

Således finns en gudomlig (nåja) rättvisa i att Musse Pigg och hans tidlösa managementvokabulär aldrig riktigt hört hemma i den värld där Kalle och vi andra brottas med tillvarons grundvillkor. Möss är, trots allt, inte människor.

Björn Wiman

Sylvia Beach och James Joyce i Paris. Foto: University at Buffalo Libraries

Kretsen kring Shakespeare and Company i Paris

Ah, 20-talets Paris. ”It is anything you want – and cheap”, som den unge Ernest Hemingway skrev i en av sina första artiklar från Europa i Toronto Star den 4 februari 1922. Två dagar tidigare hade Sylvia Beach på Shakespeare and Company gett ut romanen ”Ulysses” av James Joyce i tusen numrerade exemplar, hösten samma år kom T S Eliots ”Det öde landet”. En ny tid var född, den manliga modernismens huvudverk förlösta.

Mer lästa blev nog F Scott Fitzgeralds ”Den store Gatsby” (1925) och Hemingways ”Och solen har sin gång” (1926). Två korta romaner som blivit klassiker och kretsar kring överdådiga fester i New York och barhäng i Paris. De var ungdomens författare, jazzålderns krönikörer, dock med olycklig kärlek i centrum, och deras gestalter djupt präglade av första världskrigets fasor. Paris blev ändå en fest för livet – och alla var där.

Jan Eklund

”Metropolis” Foto: IBL

Fritz Lang ”Metropolis” (1927)

Tysk expressionism som budgetspräckande science fiction? Jo, i 20-talsfilmen kunde det mesta hända. I Fritz Langs ”Metropolis” syns skyskrapor så långt ögat kan nå, tågrälsar och motorvägar går kors och tvärs, till och med urbana flygplan. Inte överraskande blev den svindlande stadssiluetten en futuristisk favorit (likheterna med Ridley Scotts ”Blade runner” är slående).

Men ingen seriös framtidsvision är förstås odelat upplyftande. Under marken göms arbetarstaden, där andra klassens människor lever och förgås. På så sätt håller verkligheten jämn takt med filmen – det råder i dag ingen brist på högtflygande byggprojekt som konstrueras på migrantarbetares ryggar. Ska vi tro ”Metropolis” återstår bara att vänta på en robot i kvinnlig skepnad, som visserligen skapar kaos men sedan tvingar fram ett försonande slut.

Jacob Lundström

Louis Armstrong spelar med King Oliver's Creole Jazz Band på det tidiga 20-talet. Foto: TT

Jazzåldern

Det här decenniet hade inte haft sitt vilda rykte om det inte varit för jazzen, den fria och medryckande musikstil som hade utvecklats bland svarta i den amerikanska södern och sedan följt migrationsströmmarna norrut mot Chicago och New York. Den hade ett lockande rykte om farlighet som nu förstärktes eftersom den spelades flitigt på gangsterkrogar där spriten flödade trots rådande förbud. Det sound som främst förknippades med jazzen var Louis Armstrongs rörliga och energiska trumpetspel, men i flottare danspalats utvecklades den snart av storbandsledare som Duke Ellington till mer välarrangerade former. Via nya medier, radio och grammofon, spreds den också snabbt till en större, vit publik och blev snart hela västvärldens nya, hippa dansmusik. I USA kallas tiden än i dag ofta för The jazz age.

Lars Linder

Charlie Chaplin Foto: Alamy

Charlie Chaplin ”Guldfeber” (1925)

Isande kyla, förintande stormar, hallucinationsframkallande hunger... Charlie Chaplins patenterade rollfigur ”den lille luffaren” lever farligt när han framträder som guldletare – klädd i sin vanliga kostym.

I Chaplins epokgörande estetiska universum var tragedi och komedi siamesiska tvillingar. Lars Forssell talar i sin fina sextiotalsbok ”Chaplin” om hans komik som ”en lek med döden”. Sällan blir det så tydligt som i den långverkande ”Guldfeber”, inspirerad av guldruschens dagar. Den ikoniska ”bröddansen” är fortfarande hjärtknipande och måltiden där Chaplins svältande rollfigur tillagar sin gamla spikbottnade känga är dråplig. ”Guldfeber” må vara paketerad som komedi men är i lika stor utsträckning den sena stumfilmstidens mest desperata film vibrerande av överlevnadsångest och social utsatthet.

Helena Lindblad

Bild 1 av 3 Jean Börlin i ”Rullskridskobanan” 1922, med scenografi och kostym av Fernand Léger. Foto: Dansmuseets arkiv Bild 2 av 3 Jean Börlin i ”Människan och hennes åtrå”, 1921 Foto: Dansmuseets arkiv Bild 3 av 3 ”Dårhuset”, Svenska baletten 1920, med dekor av Nils Dardel Foto: Dansmuseets arkiv Bildspel

Svenska baletten (1920–1925)

Dansmuseet i Stockholm grundades av den förmögne kulturmannen Rolf de Maré, skapare även av Svenska baletten i Paris 1920-25, som han ledde ihop med sin partner, dansaren och koreografen Jean Börlin.

Svenska baletten tillhörde tidens mest nyskapande, gränsöverskridande och utmanande projekt, vilket speglas i Dansmuseets fylliga jubileumsutställning ”Om ni inte gillar det kan ni dra åt helvete” (förlängd till och med 15/5) och den rikt illustrerade antologin ”Dansare, konstnärer, älskare” (Arvinius + Orfeus). Det unga balettkompaniet samarbetade med kända konstnärer och kompositörer i Parisavantgardet, med Nils Dardel som förmedlande länk. Nuförtiden märks ett internationellt intresse för Svenska balettens kaxiga allkonstverk – multimediala och lekfullt normbrytande, precis som nydanande konst av i dag.

Birgitta Rubin

Stockholms stadsbibliotek Foto: Claudio Bresciani/TT

Stockholms stadsbibliotek (1928)

Stilen Swedish grace, som lånade mycket från det gustavianska 1700-talet, hade blivit mode under 20-talet. Men Gunnar Asplund ville något mer med Stockholms Stadsbibliotek som stod färdigt 1928. Dess tydliga och enkla volymer, en cylinder nerstucken i en kub, skapades i en brytningstid. Från början skulle taket i den 24 meter höga huvudsalen Rotundan vara välvt som i romerska Pantheon. Asplund tonade ner referenserna till historien, viktigare var rena och klara linjer. Taket blev platt och odekorerat.

Hundra år senare är detta ett av världens mest hyllade biblioteksrum med böcker som klättrar i tre våningar och ljuset som letar sig ner längs de vågformade vita väggarna där ovanför. Övergången till modernism gick sedan lätt för Asplund. Två år senare, 1930, blev han själv en av Stockholmsutställningens och funktionalismens frontfigurer och lämnade klassicismen bakom sig.

Tomas Lauri

Foto: Everett Collection

Jerome Kerns & Oscar Hammerstein ”Teaterbåten” (1927)

Världens första musikal? Om just den specifika etiketten får scenkonsthistorikerna nog träta vidare – det finns ett par kandidater att välja bland. Men att underhållningsteatern tog en helt ny vändning med Jerome Kerns och Oscar Hammersteins ”Show boat” 1927 är odiskutabelt. Här fick de exotiska operettlandskapen, lättklädda baletterna och fåniga förvecklingarna mellan grevar och furstinnor stå tillbaka för en lite mer realistisk miljö, ett ambitiöst intrigbygge och verkliga problem. (Många av dem än i dag olösta, som följderna av det amerikanska slavsystemets institutionaliserade rasism och förtrycket av svarta medborgare.) En handling värd att tala om, således, om än uppbruten av örhängen som ”Ol’ man river” och ”Can’t help lovin’ dat man”. Dessutom stadd i teatermiljö, med allt vad det innebär av melodram och stora känslouttryck.

Johan Hilton

Sjörövar-Jenny (Lotte Lenya) och Mackie Kniven (Rudolf Forster) 1931. Foto: Alamy

Bertolt Brecht & Kurt Weill ”Tolvskillingsoperan” (1928)

Ett av den moderna teaterns mest avgörande ögonblick har sina rottrådar redan i det brittiska 1700-talsdramat. Men när de tyska teatermännen Bertolt Brecht och Kurt Weill 1928 reviderar John Gays klassiska ”Tiggarens opera” uppstår någonting helt nytt ur ansträngningarna: den episka teaterns genombrott. I stället för inlevelse, intellekt. I stället för verklighetsflykt, närkamp med samtidens politiska och moraliska spörsmål. Och inte minst: halvridån!

”Tolvskillingsoperan” blir en toksuccé när den har premiär i Berlin, trots en kaotisk tillkomstprocess, och grundstenen i ett av 1900-talets mest inflytelserika teaterteoretiska byggen. Men det är också en föreställning proppfull av fantastiska låtar. Den som inte knyter handen till en näve av ”Sjörövar-Jennys visa” och ”Visan om den mänskliga strävans fåfänglighet” finns inte.

Johan Hilton

Virginia Woolf fotograferad 1928, ett år efter utgivningen av ”Mot fyren”. Foto: Alamy

Virginia Woolf ”Mot fyren” (1927)

Möjligen måste man bli medelålders för att fullt ut känna smärtan i Virginia Woolfs banbrytande roman. Som ung tjusas man av ekvilibrismen, de impressionistiska meningarna, hur ”inget händer” på ett strålande vis kring utflykten till fyren som familjen Ramsay planerar. Sedan förstår man fasan som uttrycks så diskret: i romanens parenteser. Boken gavs ut på Hogarth Press, Virginias och maken Leonards eget förlag.

1927 stod Bloomsburygruppen på sin höjd. Men deras strävan efter det innerliga livet präglades också av första världskrigets sorg. ”Tiden går” är den lakoniska titeln på romanens andra del, som utspelar sig 1920. I en parentes berättas att sonen Andrew har dött i en granatexplosion. Pacifisten Virginia Woolf hade förvandlat krigssorgen till form – till små parenteser som kapslar in det ­svåraste av allt.

Malin Ullgren

Majakovskij läser dikter för Röda armén 1929. Foto: TT

Vladimir Majakovskij ”Om det där” (1923)

Liksom i västvärlden hade moderniteten och konsterna exploderat i det ryska samhället. Det hade rent av lett till en revolution, och främst bland konstnärer att hylla framtidens Sovjet­unionen stod Vladimir Majakovskij. Våldsamt utlevande, full av hjärta och smärta, brand­talande i visionär symbolistisk realism, liknade Majakovskij en rockstjärna av Jim Morrisons och Kurt Cobains snitt. När han skrev den centrala långdikten ”Om det där” (spoiler: det där är kärleken) befann han sig i två månaders paus från sin kära Lili Brik. Han deklamerade dikten för henne i en tågkupé.

Men den revolutionära glöd som drev ­kons­tens maskiner började falna. Repressionen stod för dörren och Majakovskij blev alltmer isolerad. Han ”förstås inte av massorna”, löd domen från ovan. 1930 skjuter han sig. I hjärtat.

Jonas Thente

Edward Hald, "Draperiskålen", Orrefors glasbruk, 1920. Foto: Hans Thorwid/Nationalmuseum

Swedish grace

Svenska slöjdföreningens satsning på konstnärer till industrin, på ”Vackrare vardagsvara”, ledde till en unik period i svensk designhistoria, kallad Swedish grace. Den fick ett internationellt genomslag på Världsutställningen i Paris 1925, där svenska paviljongen belönades med hela 36 grand prix och 46 guldmedaljer. Lovorden haglade över allt från Orrefors graverade glas och porslin från Gustavsberg till Svenskt Tenn. På Orrefors glasbruk var det Edward Halds och Simon Gates glaskonst som firade triumfer – tunna skålar och vaser i klarglas, graverade med graciös dekor i nyklassicistisk stil. Epoken Swedish grace blev dock kortlivad, då det högklassiga hantverket blev mer exklusivt än tänkt och dömdes ut av funktionalismens företrädare. Men i dag tillhör det gracila, graverade glaset av Matisseeleven Hald Nationalmuseums klenoder.

Birgitta Rubin

Läs mer:

1920-talet – decenniet som dansade rakt in i depressionen

Tillbaka till 1920-talet – tio verk som skildrar ett svunnet decennium

Kommer historien att upprepa sig på det nya 20-talet?