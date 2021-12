30 tv-serier – DN Kultur väljer årets favoriter

”Attack on titan 4”

”Attack on titan 4”

Crunchyroll. Serieskapare: Hajime Isayama m fl Med: Yûki Kaji, Marina Inoue, Yui Ishikawa, m fl. 18 avsnitt x 25 min.

Anime. Fjärde säsongen av ”Attack on titan” (”Shingeki no kyojin”) får det att vända sig i magen. I ett dystopiskt Europa härjar människoätande titaner med uttryckslösa småleenden. Protagonisterna har i tre säsonger varit instängda innanför murar och utsatta för folkmord medelst monster – nu har de listat ut vilka som är skyldiga och ska hämnas. Om man, likt mig, tidigare varit skeptisk till japansk anime är det här ett bra första steg. Mindre kawaii-klyschor – mer dödsångest, förtryck och krigets fasor.

Fred Balke

”Cowboy bebop” Foto: Alamy

”Cowboy bebop”

Netflix. Serieskapare: Hajime Yatate Med: Kôichi Yamadera, Unshô Ishizuka, Megumi Hayashibara m fl. 26 avsnitt x 25 min.

Anime. Den epokgörande animen ”Cowboy Bebop” har fått en amerikansk live actionversion. Så utmärkt, för det innebär att Netflix samtidigt har lagt upp den japanska originalserien från 1998. Det var i princip den här serien som öppnade västerländska ögon för animens särpräglade estetik: en sprudlande eklektisk actionsaga som på alla nivåer lånar av alla tider, genrer, stilarter och myter. Yoko Kannos fabulösa musik gör bara det enkom värt att ta sig an denna kreativa sf-explosion.

Jonas Thente

Larry David i ”Curb your enthusiasm 11” Foto: HBO Max

”Curb your enthusiasm”

HBO Max. Serieskapare: Larry David. Med: Larry David, Jeff Garlin, Jon Hamm, Cheryl Hines, Susie Essman, J.B. Smoove med flera. 10 avsnitt x 30 min.

Komedi. Tv-serier kommer och går, men Larry David består. Jag menar inte att förringa mina kollegors tips, deras tv-favoriter är säkert både dramatiskt och estetiskt nyskapande, men ingenting går upp emot ”Curb”. I den elfte (!) säsongen trasslar Larry in sig i en utpressningssituation under arbetet med sin nya tv-serie, ”Young Larry”, och tvingas lova bort rollen som unga Larrys späda judiska kärleksintresse till en bastant latina med minustalang för skådespeleri. Det är precis lika dumt, och precis lika roligt, som alltid.

Greta Thurfjell

Liana (Bianca Kronlöf) och Malou (Helena af Sandeberg) i ”Deg”. Foto: Joe Maples

”Deg”

SVT Play. Serieskapare: Levan Akin med flera. Med: Bianca Kronlöf, Helena af Sandeberg, Eva Melander, Sunil Munshi, Johan Hedeberg m fl. 8 avsnitt x 45 min.

Thrillerkomedi. För att parafrasera Krösa-Maja: i ”Deg” går det åt pipan direkt – och sedan blir det bara värre. Ändå kan man inte sluta titta på bageriägaren Malous och biträdet Lianas nedfärd i det riktigt sunkiga gangsterhelvetets bottenkretsar. Till stor del för att regissören Levan Akin och manusförfattarna Sara Bergmark och Mattias J Skoglund rör sig med imponerande stilsäkerhet i en av raffelgenrens svåraste terränger: den mörka thrillerkomedin. Den som har sett Helena af Sandeberg på scen vet att hon har en av landets mest självklara replikföringar. Men att Bianca Kronlöf kunde vara såhär bra – det visste jag faktiskt inte.

Johan Hilton

Robert Gustafsson i ”Den osannolika mördaren”. Foto: Johan Paulin

”Den osannolika mördaren”

Netflix. Serieskapare: Wilhelm Behrman, Niklas Rockström. Med: Robert Gustafsson, Eva Melander, Mikael Persbrandt, Peter Andersson med flera. 5 avsnitt x 50 min.

Drama. Oväntat bra. Festföreställning för manliga stjärnskådisar: Robert Gustafsson, Mikael Persbrandt, Magnus Krepper. Samtidigt djupt etiskt problematisk, och det i onödan. Serien hade blivit ännu mer spännande om den inte pekat ut ”Skandiamannen” som Olof Palmes mördare utan låtit honom förbli det alltför angelägna vittnet, mannen som hela sitt liv fått nöja sig med att vara vittne till andras framgångar och lyckliga liv och nu tar chansen att bli en huvudperson, på det ena eller andra sättet.

Per Svensson

Foto: Svt

”Exit 2”

SVT Play. Serieskapare: Øystein Karlsen. Med: Simon J. Berger, Agnes Kittelsen, Pål Sverre Hagen, Jon Øigarden, Tobias Santelmann, m fl. 8 avsnitt x 30 min.

Dramakomedi. I andra säsongen om Oslos misogyna och snuskrika finanselit är det upplagt för troféfruarnas hämnd. Frågan är vad man ska med revanschen till när den väl är tagen? En skribent i denna tidning beskrev svinerierna, drogerna och svärtan som deprimerande. En psykoanalytiker skulle säkert ha något att säga om saken, men på mig har ”Exit” en lugnande, närapå trösterik effekt. Bara för att karaktärerna är amoraliska, saknas inte sensmoral. Serien invaggar i förnöjsamhet, får en att sträva något mindre, det kan man bara tacka för.

Sandra Stiskalo

”Foundation” Foto: Apple tv+

”Foundation”

Apple tv+. Serieskapare: Josh Friedman m fl Med: Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Alfred Enoch m fl. 10 avsnitt x 55 min.

Sci-fi-drama. Vi har lärt oss förknippa begreppet slow tv med en fåfäng väntan på karavaner av älgar i norrländskt landskap. Vackrare och minst lika avkopplande är färderna med rymdskepp genom ringar av stenblock runt avlägsna planeter och gigantiska rymdstationer som havererar i ultrarapid. ”Foundation” är en ambitiös och påkostad filmatisering av Isaak Asimovs sci fi-epos ”Stiftelsen” - en utomjordisk gåva till alla som såg ”Dune” och vill ha mer. Den som gnäller om brist på drama och svulstig dialog kan titta på ”Succession” i stället.

Torbjörn Ivarsson

”Glória”. Foto: Netflix

”Glória”

Netflix. Serieskapare: Pedro Lopes Med: Miguel Nunes, Matt Rippy, Stephanie Vogt m fl. 10 avsnitt x 45 min.

Spiondrama. Det mest positivt överraskande jag sett i år är nog Netflix första originalproduktion från Portugal: ”Glória”. En spionhistoria som utspelar sig 1968 under den fascistiska diktatorn Salazars sista tid vid makten. Lissabon var också spelplats för kalla kriget, och effekterna av den gamla kolonialmaktens krig i Afrika blev plågsamt synliga på hemmaplan. De unga skulle snart göra revolt. En ovanligt snygg, lågintensivt spännande och socialt nyanserad produktion som undviker tidens mest bullrande klichéer.

Jan Eklund

Danica Curcic i ”Kastanjemannen”. Foto: Tine Harden

”Kastanjemannen”

Netflix. Serieskapare: Søren Sveistrup Med: Danica Curcic, Mikkel Boe Følsgaard, Lars Ranthe, David Dencik m fl. 6 avsnitt x 55 min.

Kriminaldrama. Dansk seriemördardeckare i sex avsnitt, där stympade mordoffer hittas med små figurer bredvid, gjorda av kastanjer. Polisen Naia Thulin (Danica Curcic) utreder, i sällskap med en osedvanligt soppig ny kollega, Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard) och i nära samarbete med rättsläkaren Simon Genz (David Dencik). Spåren leder till politikern Rosa Hartung (Iben Dorner), vars lilla dotter spårlöst försvann ett år tidigare. Skickligt konstruerad intrig efter boken av Søren Sveistrup (som skrev manus till ”Brottet”).

Lotta Olsson

Charlie Cox och Ciáran Hinds i ”Kin”. Foto: Viaplay

”Kin”

Viaplay. Serieskapare: Serieskapare: Peter McKenna. Med: Aidan Gillen, Charlie Cox, Clare Dunne, Ciarán Hinds. 8 avsnitt x 50 min.

Kriminaldrama. Ett gripande, våldsamt och mycket välspelat drama om ett drogkartellkrig i Dublin. Gräddan av den irländska skådespelareliten medverkar: Clare Dunne, Aidan Gillen och Charlie Cox och flera andra namn ger ”Kin” den där extra stjärnglansen vilket höjer upplevelsen av serien. I centrum står maffiafamiljen Kinsella som efter ett tragiskt dödsfall hamnar i ett oundvikligt krig mot Dublins kriminelle ”kingpin” Eamon Cunningham (spelad av Ciarán Hinds). En mörk, tragisk och sorgfylld serie som visar att det inte finns något glamoröst med den kriminella världen.

Anders Haraldsson

Vivian Maguire (Sophie Bloom) och Joan Millar (Jessica Marais). Foto: Playmaker Media

”Love child”

SVT Play. Serieskapare: Sarah Lambert Med: Jessica Marais, Mandy McElhinney, Miranda Tapsell m fl. 8 avsnitt x 50 min.

Drama. Måndag är bästa tv-dagen, har dottern och jag enats om i höst. För då har SVT Play lagt ut flera avsnitt i stöten av den underbara australiska dramaserien ”Love child”. I centrum står Joan Millar, en ung, ambitiös barnmorska som 1969 blir den första kvinnliga förlossningsläkaren på Kings Cross Hospital i Sydney. Gamla värderingar krockar med nya, kvinno- och fredsrörelsen tar fart, liksom kampen mot rasism och påtvingade adoptioner. Lägg till det kvinnlig vänskap, bebisar och fräckt 60-talsmode!

Birgitta Rubin

”Lupin 2” Foto: Emmanuel Guimier

”Lupin 1-2”

Netflix. Serieskapare: George Kay Med: Omar Sy, Vincent Londez, Ludivine Sagnier m fl. 10 avsnitt x 45 min.

Dramakomedi. Den franska serien ”Lupin” handlar om gentlemannatjuven Assane Diop, vars store idol och inspirationskälla är den lika gentlemannamässige men fiktive tjuven Arsène Lupin. Lupin är i sin tur den mindre laglydige och franske motsvarigheten till Sherlock Holmes, med liknande finurliga tillvägagångssätt. Serien inleds med en stöldkupp på Louvren, och rullar sedan upp en historia om återupprättelse och kampen mot en ond stenrik skurk. En perfekt, kravlös men klyftig julhelgsförströelse.

Ellen Norberg

Mark Clunes i ”Manhunt: the night stalker”. Foto: Buffalo Pictures

”Manhunt: the night stalker”

SVT Play. Serieskapare: Colin Sutton m fl. Med: Martin Clunes, Jude Akuwudike, Sara Gregory, Ania Marson, m fl. 4 avsnitt 45 min.

Kriminaldrama. Det är fruktansvärt fult i alla polishusmiljöer, Mark Clunes är imponerande oglamourös som detective chief inspector Colin Sutton och själva polisutredningen är ett tröstlöst evighetsprojekt som bara pågår. Till råga på allt rör det sig inte om något mordfall utan en serievåldtäktsman, så kusligt flitig och uthållig att man knappt skulle ha trott på honom om det var fiktion. Men detta är baserat på ett verkligt fall, där huvudpersonen snarast är själva mängden av slitigt, personalkrävande rutinarbete.

Nils Hansson

Kate Winslet i ”Mare of Easttown”. Foto: HBO Nordic

”Mare of Easttown”

HBO Max. Manus: Brad Inglesby Regi: Craig Zobel. Med: Kate Winslet, Guy Pearce, Sosie Bacon, David Denman, m fl. 7 avsnitt x 60 min.

Kriminaldrama. Kate Winslet är i sitt livs form som den plågade poliskommissarie och mittlivskrisande matriark i detta mörkt lysande drama som intresserar sig för vad som händer när glansdagarna är över – både för denna dystra opioidhåla i Pennsylvania och Mare Sheehan som är stadens avdankade local hero. Serien må klassas som ”kriminaldrama” men dess hårda kärna är ett komplext porträtt av en medelålders kvinna med oförlöst sorg som kämpar desperat för att hålla ihop sin familj.

Nicholas Wennö

Selena Gomez, Martin Short och Steve Martin i ”Only murders in the building” Foto: Disney+

”Only murders in the building”

Disney+. Serieskapare: John Hoffman, Steve Martin. Med: Steve Martin, Selena Gomez, Martin Short m fl. 10 avsnitt x 30 min.

Kriminalkomedi. För alla oss som inte fick nog av Rian Johnsons mästerliga ”Knives out” häromåret har det nu kommit en uppskalad tv-serie utifrån samma mordiska byggnadskoncept. ”Only murders in the building” utspelar sig i ett bostadshus på Manhattan, där tre grannar börjar spela in en true crime-podcast med gränslösa spekulationer. Mer än något annat är detta Martin Shorts show, även om också Steve Martin har någon rolig scen mot slutet. Finurligt och oemotståndligt underhållande.

Jacob Lundström

Sanjeev Bhaskar och Nicola Walker. Foto: Mainstreet Pictures Ltd

”Saknad, aldrig glömd 4”

SVT Play. Serieskapare: Chris Lang. Med: Nicola Walker, Sanjeev Bhaskar, Jordan Long, Lewis Reeves m fl. 6 avsnitt x 45 min.

Kriminaldrama. Flera gånger får jag impulsen att spola tillbaka och se igen: Vad hände? Vad gjorde skådespelarna? Var det rycket i ögat? Den nästan omärkliga åtstramningen av läpparna? Hur som helst är – det kan vara en av tv-världens sämst bevarade hemligheter – Nicola Walker en mästare på att låta polisutredningar speglas i ett alltmer plågat ansikte. Och nu kliver hennes närmaste medarbetare, spelad av Sanjeev Bhaskar, verkligen fram. Det är en säsong som blir svår att glömma. Men nästa är redan på gång.



Harald Bergius

Oscar Isaac och Jessica Chastain i ”Scenes from a marriage”. Foto: Alamy

”Scenes from a marriage”

HBO Max. Serieskapare: Hagai Levi. Med: Jessica Chastain, Oscar Isaac, Corey Stoll m fl. 5 avsnitt x 60 min.

Drama. När Hagai Levi skapade sina tv-succéer ”In treatment” och ”The affair” laddade han upp med att plöja Ingmar Bergmans episka ”Scener ur ett äktenskap”. Nu har den israeliske regissören gett sig på självaste originalet. Men Johans och Mariannes kärlekskrångel har här fått en modern kontext genom det amerikanska medelklassparet Jonathan och Mira – och med omvända könsroller. Fem laddade avsnitt om makt och obalans, smärta och åtrå, äktenskap och skilsmässa. Livet helt enkelt – när det ställs på sin spets.

Mats Odéen

Carla Sehn i ”Sjukt”. Foto: SVT

”Sjukt”

SVT Play. Manus: Lisa Ambjörn. Regi: Johan Rosell. Med: Carla Sehn, Anna Blomberg, Maria Nohra, Dejmis Rustom Bustos m fl. 8 avsnitt x 20 min.

Komedi. ”Sjukt” bygger på manusförfattaren Lisa Ambjörns egna erfarenheter av livmoderhalscancer och handlar om 26-åriga Alice som precis blivit friskförklarad, men också brutalt dumpad och tvungen att flytta hem till flickrummet i Farsta. Med absurd humor, igenkänning och en älskvärt knepig huvudkaraktär skildrar serien dels hur en sjukdom påverkar livet och självbilden och alla runt omkring, men också att som 20-någonting försöka navigera allt vad förälskelser och vuxenlivsnojor heter.



Matilda Källén

”Small axe” Foto: Parisa Taghizadeh /BBC

”Small Axe”

SVT Play. Regi: Steve McQueen. Med: John Boyega, Shaun Parkes, Sheyi Cole, Malachi Kirby, Letitia Wright, Rochenda Sandall, m fl. 5 filmer x ca 60 min.



Drama. Det känns som att man är där – bland de västindiska emigranterna i London från 60- till 80-talet. I en serie av fem fristående filmer beskriver Steve McQueen deras kamp och drömmar i en vardag präglad av dold och öppen rasism. Kameraåkningarna är långsamma, bilderna närgångna och närvarokänslan extraordinär. På Spotify finns en spellista med seriens uttrycksfulla reggaelåtar. Plugga in i öronen och din engelska jultröja med broderade renar kommer inte enbart kännas snäll och mysig.

Åsa Beckman

”Squid game” Foto: Netflix

”Squid game”

Netflix. Serieskapare: Hwang Dong-hyuk. Med: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-Joon, Jung Hoyeon, Oh Yeong-su m fl. 10 avsnitt x 55 min.

Actionthriller. Hur långt är en barskrapad människa beredd att gå i jakten på snabba pengar? Till den sista fejkblodsdroppen, ska det visa sig i denna underhållande och obehagliga sydkoreanska våldsorgie. Med hopp om ekonomiskt oberoende deltar hundratals skuldsatta och förtappade själar i ett spel på liv och död, där vinnaren tar hem en gigantisk prissumma. Kontrasten mellan barnlekar och hänsynslöst dödande är slående. På ytan är det splatterförströelse, men samtidigt en skrämmande studie i homo sapiens råhet.

Lars Klefbom

Brian Cox och Sarah Snook i ”Succession 3”. Foto: Graeme Hunter

”Succession 3”

HBO Max. Serieskapare: Jesse Armstrong. Med: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen m fl. 9 avsnitt x 60 min.

Förväntningarna på nya ”Succession” var lika högt uppskruvade som de kulturhistoriska anspråken: serien liknades vid både Sofokles grekiska tragedier och Shakespeares dramer. Helt i onödan. Rollfigurernas färd mot nihilismens nollpunkt är, som vanligt, trollbindande i sin egen rätt. En litteraturhistorisk koppling kan man dock kosta på sig: en yngre, kolerisk släkting gör uppror mot en äldre, förmögen anfader, samtidigt som alla utom han själv vet att han till slut kommer att misslyckas. Kendall Roy är Kalle Anka.

Björn Wiman

”Sweet tooth” Foto: Kirsty Griffin/Netflix

”Sweet tooth”

Netflix. Serieskapare: Jim Mickle. I rollerna: Nonso Anozie, Christian Convery, Adeel Akhtar, Stefania LaVie Owen m fl. Efter serieböcker av Jeff Lemire. 8 avsnitt x 50 min.

Skräck. Tio år efter att en pandemi utplånat större delen av världens befolkning gömmer sig Pubba och den lilla pojken Gus fortfarande djupt inne i skogen där de skapat sig ett eget, isolerat liv. Gus är nämligen ett av de barn som fötts sedan pandemins utbrott som är till hälften djur – i Gus fall rådjur. När omvärlden tränger sig in i deras idyll tvingas han fly och en märklig saga tar sin början; hälften Spielbergskt äventyr och hälften Kingsk skräck. Outsägligt vackert technicolorgrällt fotografi samsas med djupt obehagliga glimtar av fasansfulla experiment.

Hanna Fahl

”The Beatles. Get back” Foto: Linda McCartney

”The Beatles. Get back”

Disney + Serieskapare: Peter Jackson. I rollerna: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr m fl. 3 avsnitt x ca 2,5 tim.

Musik. 2021 års bästa serie filmades 1969. Den består av åtta timmar i en replokal, fyra gnabbiga ungmän som sällan pratar i fullständiga meningar, långa jamsessioner, samarbetssvårigheter, beslutsångest och ett evigt nötande av samma låtar. Peter Jacksons arkeologiska praktverk är för långt och otajt – men det är också dess triumf: man sugs in och slukas och blir del av allt, tills monotonin och manin i studion blir en rent fysisk upplevelse. Och att bevittna födelsen av verk som ”Get back” och ”I me mine” är värt all dödtid i världen.

Kristofer Ahlström

Asude Kalebek och Salih Bademci som Raşel och Ismet i ”The club”. Foto: Mehmet Ali Gök

”The club”

Netflix

Serieskapare: Seren Yüce, Zeynep Günay Tan. Med: Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci m fl. 6 avsnitt x 50 min.

Drama. Ett mord, en benådning och en mor som försöker återförenas med sin dotter hon tvingades lämna ifrån sig direkt efter födseln. Det är en intrikat och ­dramatisk historia som utspelar sig i kärnan av ­1950-talets ­kosmopolitiska Istanbul. Men bakom konfekten av åtrå, passion och svek (och snygga kläder) finns en större berättelse – om ­judisk-turkisk identitet, diskriminering av minoriteter och en mörk del av Turkiets ­nationsbygge det knappast talas högt om. ”The club” har väckt ett slumrande spöke från det förflutna och blivit en snackis.

Emma Stenvall

Christine Baranski i ”The good fight” Foto: Patrick Harbron

”The good fight 5”

HBO Max. Serieskapare: Michelle King, Robert King. Med: Christine Baranski, Audra McDonald, Sarah Steele, m fl. 10 avsnitt x 30 min.

Komedi. De senaste årens mest kreativa nyhetskommentar är advokatserien ”The good fight”. Med perfekt gehör för samtidens politiska smärtpunkter gestaltas Trump-eran, Metoo, Black lives matter, woke-konflikter … I senaste säsongen inser Diane Lockhart (Christine Baranski) att klasskonflikter, rasism och en allt svagare tilltro till rättsstaten är på väg att upplösa USA. Snyggt, stimulerande och med underhållnings-tv:s mest absurdistiska ambitioner – komplett med små sånger och animationer om gröna nazistgrodor och Förenta staternas fullt möjliga undergång.

Malin Ullgren

Elle Fanning och Nicholas Hoult i ”The great 2”. Foto: HBO Max

”The great 2”

HBO Max. Serieskapare: Tony McNamara. I rollerna: Elle Fanning, Nicholas Hoult, Gillian Anderson med flera. 10 avsnitt x 50 min.

Komedi. Sedan förra årets tv-tips har jag väntat på andra säsongen av ”The great” och som en tidig julklapp är den här nu. Elle Fannings makthungriga Katarina den stora har satt maken Peter (underbart spelad av Nicholas Hoult) i husarrest. Motvilligt anammar hon hans våldsamt alkoholstinna ledarstil för att vinna över hovet. Frågan är om det räcker för att ryska folket ska acceptera en tysk postorderfru vid rodret? Vackert, vilt och vresigt! Dessutom gör Gillian Anderson entré som Katarinas mamma.

Agnes Laurell

Thuso Mbedu spelar huvudrollen i ”The underground railroad. Foto: Kyle Kaplan

”The underground railroad”

Amazon prime. Regi: Barry Jenkins Med: Thuso Mbedu, Chase W Dillon, Joel Edgerton, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Sheila Atim m fl. 10 avsnitt x 60 min.

Drama. ”Moonlight”-regissören Barry Jenkins lyckas med det till synes omöjliga, det vill säga filmatisera Colson Whiteheads sagolika roman om slaven Coras flykt via den mytomspunna ”underjordiska järnvägen” – en resa som framställs som något högst fysiskt; från rostig dressin till något som mest liknar en modern tunnelbana. Precis som boken är det en djupdykning i slaveriets realitet, en andlös blandning av verklighet och dikt laddad med lika delar magisk realism, desperation och hopp.

Helena Lindblad

Jolene Purdy och Murray Bartlett i ”The white lotus”. Foto: HBO

”The white lotus”

HBO Max. Serieskapare: Mike White. Med: Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, m fl 6 avsnitt x 60 min.

Dramakomedi. Ett gäng snuskrika, bortskämda, vita amerikaner kommer till en lyxresort på en exklusiv Hawaii-ö för lite avkoppling. Den till stora delar infödda personalen hälsar ”Aloha” med leenden och vinkningar inövade under ledning av serviceproffset Armand – en Basil Fawlty-aktig hotellchef, suveränt spelad av Murray Bartlett. Intrigerna hopar sig; man vet från början att någon lämnar ön i en likkista. Armond får slut på smöret och tippar över. Utan alltför mycket spoilande: shit happens!

Marianne Stenberg

”Thunder in my heart” Foto: Viaplay

”Thunder in my heart”

Viaplay. Serieskapare: Amy Deasismont Med: Amy Deasismont, Alexander Abdallah, Julia Lyskova, Helen Sjöholm, Gustaf Hammarsten m fl. 8 avsnitt x 30 min.

Dramakomedi. Nog dånade det rejält i bröstkorgen när jag sträcksåg Amy Deasismonts coming of age-saga i åtta delar i somras. Serien ritar porträttet av 22-åriga Sigge (Sigrid), spelad av Deasismont själv, och hennes grupp vänner, däribland förträffliga Julia Lyskova som Antonia och Alexander Abdallah som Sam. De gör det unga vuxna (och kanske även gamla vuxna) gör mest. Tvivlar, sårar, älskar, brinner. Genuint, rörande och alldeles alldeles underbart är det.

Dina Haglund

”Tunna blå linjen” Foto: Anagram

”Tunna blå linjen”

SVT Play. Serieskapare: Cilla Jackert Regi: Sanna Lenken m fl Med: Per Lasson, Gizem Erdogan, Oscar Töringe, Amanda Jansson m fl. 10 avsnitt x 60 min.

Drama. Svenska snutserier överraskar mycket sällan. Magsura mordutredare, lankigt kaffe och bister stämning i civilbilarna. Duggregn snett underifrån, osv. Manusförfattaren Cilla Jackert och filmbolaget Anagram lyckades både runda klyschorna om kåren och fånga det brokiga stökiga Malmö. Har någon svensk stad skildrats med ett sådant hjärta - och sådana utmaningar ? Har någon annan polisserie väckt en sådan respons? 1,9 miljoner tittare följde serien, 5 000 gick med i Sydsvenskans Facebookgrupp om den.

Georg Cederskog

