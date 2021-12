36 tidigare anställda larmar om arbetsmiljön på Berättarministeriet

Det finns en händelse som flera tidigare anställda på Berättarministeriet återkommer till. De har samlats till stormöte. Alla är fullt sysselsatta med sina uppgifter, någon kokar kaffe, någon dukar bordet. Så kommer generalsekreteraren in. Hon blir irriterad. Varför är kaffet inte klart? Varför kan mötet inte börja i tid?

I rummet befinner sig nästan 20 vuxna anställda. Ingen av dem säger till sin chef att det faktiskt är hon som har tagit fel på tiden.

Berättarministeriet grundades i november 2011 av Dilsa Demirbag-Sten, Sven Hagströmer och Robert Weil. Det är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som riktar sig till elever och lärare i socioekonomiskt utsatta områden. Målet är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.

Stiftelsen finansieras med hjälp av anslag från fristående finansiärer och genom partnerskap med företag. Berättarministeriet får också en stor del av sina bidrag från det offentliga, via samarbeten med bland annat Stockholms stad och Göteborgs stad. Volontärer vars ideella insatser i form av tid och engagemang är avgörande och mellan 2011 och 2020 har 2 284 volontärer utbildats för att kunna driva aktiviteter i stiftelsens utbildningscenter.

I höstas blev generalsekreteraren Dilsa Demirbag-Sten en av ledamöterna i regeringens nyinrättade läsråd, som ska verka för ökat läsande bland barn och unga.

Men hur är det att arbeta för Berättarministeriet?

36 tidigare anställda vet vad de tyckte och har nu samlat sig i ett gemensamt upprop. De har arbetat på Berättarministeriet i olika omgångar under de tio åren stiftelsen har funnits. ”Viktigt att notera här är att problemen vi lyfter har varit genomgående under de tio år som stiftelsen har funnits – de problem som bevittnades 2011 kvarstår fortfarande under 2021”, skriver de i ett gemensamt brev till DN. De flesta av dem är anonyma, men DN har tagit del av samtliga identiteter.

DN har talat med 10 av de 36 som skrivit under, i enskilda intervjuer. Några saker återkommer i varje samtal. De tio berättar alla att den första tiden på nya jobbet var underbar. Man blev lyft till skyarna. Mantrat var att man jobbade för ett större syfte, alla drevs av att vara en del av något viktigt. Sedan hände något som fick en att säga emot, att protestera eller att invända – och då vände det. Det kunde handla om offentliga utskällningar, om att bli fråntagen roliga sysslor och om att hela tiden ifrågasättas.

– Till sist var det enda jag gjorde att fylla i excelfiler och beställa kaffe, säger en före detta anställd.

Fyra personer har valt att gå ut med namn och prata. En av dem är Ilona Nison. Hon var anställd mellan 2013 och 2015, i en konstruktion där Södertälje kommun betalade hennes lön, men hennes placering var på Berättarministeriet. Från början var det ett drömjobb. Ilona Nison prisades för sina insatser.

Det har tagit flera år för Ilona Nison att återfå sitt självförtroende efter hur hennes tid på Berättarministeriet slutade, säger hon. Foto: Nicklas Thegerström

Men så blev en kollega sjukskriven och under sin sjukskrivning även uppsagd. Ilona Nison visste att han inte hade velat sluta på egen begäran och blev därför förvånad när hon under ett möte hörde Dilsa Demirbag-Sten påstå just detta.

– Alla runt bordet visste att det inte var sant, men jag var den enda som sa emot. Jag sa att jag har pratat med X och ni har sagt upp honom. Dilsa la locket på snabbt, tyckte inte det var min match att ta. Vi fortsatte bara jobba, men jag märkte att något inte stämde, berättar Ilona Nison.

Hon var gravid med sitt första barn under denna tid och gick strax efteråt på föräldraledighet. Hon skulle komma tillbaka till jobbet sen, förstås. Det var i alla fall vad hon trodde.

Under föräldraledigheten mejlade Ilona Nison med sina chefer och ingenting i dessa mejl, som DN har tagit del av, tyder på något annat än att Ilona Nison är en uppskattad och saknad medarbetare.

Men strax efter dotterns ettårsdag blir Ilona Nison kallad till ett möte på Södertälje kommun.

– Då fick jag höra att ”Dilsa säger att hon har varit i kontakt med dig om missnöje med dig och din arbetsinsats och därför behöver vi diskutera en omplacering”. Jag förstod ingenting. Jag bröt ihop.

Ilona Nison säger att hon aldrig fick någon chans att förbättra saker ledningen var missnöjd med. Det enda hon fick höra var enligt henne positiv feedback.

– Hela min värld kastades omkull. Från att vara den aktiva, den prisade, till att bara sitta hemma och gråta. Jag blev sjukskriven, säger hon.

Linn Darwish anställdes som programsamordnare på stiftelsen i maj 2017. På anställningsintervjun frågade hon om kollektivavtal.

I maj 2017 blev Linn Darwish anställd som programsamordnare i Göteborg. Det var ett drömjobb. Trodde hon. Foto: Jenny Ingemarsson

– Chefen jag hade intervjun med i Göteborg sa att ”vi är en så pass ny verksamhet så vi har inte hunnit det än”. Det var ett drömjobb för mig, så jag tog det ändå, säger hon.

I början trivdes hon bra. Men sedan tog hon upp frågan om kollektivavtal igen under en kickoff.

– Stämningen blev helt spänd. Sedan fick jag höra att vi hade ett så otroligt fördelaktigt avtal, men jag vet inte vad som var så särskilt fördelaktigt med det, säger Linn Darwish.

Linn Darwish jobbade på Berättarministeriets utbildningscenter i Göteborg. Hon blev gravid under 2018 och därefter blev hennes närmaste kollega sjukskriven. Arbetsbördan på Linn Darwish ökade, samtidigt som hon blev allt tröttare i sin graviditet. En månad innan hennes dotter föddes blev också Linn Darwish sjukskriven. Sedan kom hon aldrig tillbaka. I stället fick Linn Darwish veta att förutsättningarna för hennes tjänst hade ändrats och att det nu krävdes pedagogisk utbildning för att kunna ha kvar den.

– Först sa de att jag kunde få gå kurser, sen ändrades det till att man skulle behöva en lärarutbildning.

Men, undrar Linn Darwish, vilken utbildad lärare skulle acceptera en lön på 25 000?

– Nu när jag har tagit del av många andra anställdas berättelser har jag insett att de har satt det här i system för att slippa fastanställa efter två år. De ändrar rollbeskrivningen.

Lotte Brandt började på Berättarministeriet den 1 januari 2013. Hon slutade 2015.

– Jag tycker det är viktigt att visa att jag inte är okej med det som har hänt, och jag vill stå upp för oss som farit illa. Min förhoppning är att det slutar här och nu, säger hon.

Lotte Brandt säger att hon vill stå upp för alla som har farit illa. Foto: Nicklas Thegerström

Lotte Brandt kände att hon var väldigt uppskattad på kansliet i Stockholm där hon arbetade. Samtidigt med henne arbetade Malcolm Fallenius, en av stiftelsens allra första medarbetare.

– Vi var vänner och han mådde så fruktansvärt dåligt, säger Lotte Brandt.

Malcolm Fallenius trivdes väldigt bra på sitt jobb som volontäransvarig tills han blev utbränd i maj 2013. Han upplevde att generalsekreteraren Dilsa Demirbag-Sten förstod och ville att han skulle bli bra igen.

– Jag fick ett långt sommarlov för att återhämta mig. Jag skulle ta det lugnt, det fanns ingen risk för att jag skulle behöva sluta fick jag höra, säger han.

Malcolm Fallenius blev utbränd under sin tid på Berättarministeriet. Foto: Nicklas Thegerström

Efter sommaren skulle Malcolm Fallenius börja jobba igen, på halvfart. I samband med det kallades han till ett möte.

– Dilsa pekade på mina arbetsuppgifter, sa ”det här och det här gör inte du”. Och det gjorde jag ju inte, för jag jobbade ju bara deltid. Sedan sa hon upp mig och skyllde på arbetsbrist, berättar han.

De anställda fick en annan version av vad som hände med Malcolm Fallenius.

– Vi hade ett stormöte och där gav Dilsa en version som inte alls stämde överens med vad jag hade fått höra. Jag sa något och hon blev otroligt arg, säger Lotte Brandt.

Dilsa Demirbag-Sten skickade också ut ett mejl, som DN har tagit del av, där hon skrev att Malcolm Fallenius skulle bli sjukskriven igen på hundra procent och förhoppningsvis komma tillbaka efter årsskiftet. Trots att han redan hade blivit uppsagd.

– Det var helt fel det hon hade skrivit. Lotte visade mig mejlet och jag vet att hon blev arg på Lotte för det, säger Malcolm Fallenius.

Det tog honom flera år att komma tillbaka till arbetslivet.

– Det tog knäcken på mig jobbmässigt. Det fanns stunder när jag tänkte: Kommer jag nånsin kunna jobba igen? Det känns så skönt att detta kommer ut, säger Malcolm Fallenius.

Lotte Brandt kände att hon blev bestraffad för att hon hade försökt stå upp för Malcolm Fallenius.

– Vad man än gjorde så var det fel. Till slut var jag dränerad på energi.

Till sist sa Lotte Brandt upp sig själv, trots att hon inte hade något nytt jobb att gå till.

Enligt de 36 personerna anställs många på Berättarministeriet på tvååriga projektanställningar. Personalomsättningen är hög – Berättarministeriet har under åren haft mellan 13 och 18 medarbetare, beroende på hur många utbildningscenter som är i gång. Under åren har ”hundratals” arbetat på Berättarministeriet enligt Demirbag-Sten och de 36 säger att de gemensamt har räknat ut att personalomsättningen i snitt har legat på 70 procent. Stiftelsen har kanslier i Stockholm och Göteborg.

Det finns flera andra som berättar för DN om hur deras kontrakt avslutades under föräldraledighet, om svårigheter att få vabba, om hur man kunde bli behandlad om man inte ”verkade för stiftelsens bästa”.

Att de 36 vågar gå ut nu – om än under källskydd – beror på den nya visselblåsarlagen som trädde i kraft den 17 december, uppger de själva.

”Vår avsikt med detta brev är att göra det som vi inte förmådde, vågade eller lyckades med under tiden som anställda, att säga ifrån och förhoppningsvis sätta stopp för det som vi menar är odemokratiska arbetsförhållanden i en verksamhet som säger sig verka för demokrati.”

Ett antal av de 36 medarbetarna har nu också skickat in en anmälan om den bristande psykosociala miljön till Arbetsmiljöverket.

Dilsa Demirbag-Sten får ta del av en sammanfattning av vad de 36 före detta anställda säger.

– Jag är chockad. Det är fruktansvärt tråkigt. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som till exempel arbetsmiljögrupp, skyddsombud och årlig medarbetarundersökning. Det är periodvis stressigt, absolut. Vi är en liten verksamhet som på kort tid utvecklats till en medelstor organisation, säger hon.

– Vår självbild är att vi har en bra arbetsmiljö, men vi får nyansera den nu, säger Dilsa Demirbag-Sten generalsekreterare på Berättarministeriet. Bilden är från 2015. Foto: Eva Tedesjö

De personer DN har talat med säger att de inte har vågat vara ärliga i arbetsmiljöenkäterna, av rädsla att svaren inte förblir anonyma. Dilsa Demirbag-Sten beklagar detta djupt.

– Det spelar ingen roll om jag känner igen den bilden. Det spelar ingen roll att jag lyfter att det är just arbetsmiljön som gör att folk söker sig tillbaka hit efter att ha jobbat på andra ställen i några år. Om en stor grupp uppfattar det så här måste vi ta det på allvar. Jag måste rannsaka mig själv.

Finns det något skäl för dig att vara självkritisk?

– Alltid. Om så pass många kollegor upplever det så här måste jag ta det på allvar. Det är mitt jobb att lyssna på kritiken. Det har inte framkommit i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men man kan alltid göra mer.

Många av de här 36 före detta anställda har blivit utbrända eller deprimerade efter att ha arbetat hos er. Borde inte en stiftelse som Berättarministeriet ta hand om sin personal?

– Absolut. Emma, det är svårt när man inte får höra saker. Vi har företagshälsovård och regelbundna avstämningar och samtal med våra medarbetare. Vår självbild är att vi har en bra arbetsmiljö, men vi får nyansera den nu.

De säger att du har ett hetsigt humör och skäller ut personal offentligt. Gör du det?

– Det är inte min uppfattning, men det handlar ju om hur andra uppfattar en.

Dilsa Demirbag-Sten säger att de första åren var ”kaotiska”, men upplever att det har blivit bättre och mer välorganiserat sedan 2015. Det finns skyddsombud och ett arbetsmiljöråd.

Varför har ni inte kollektivavtal?

– Det har vi inget principiellt emot. Det är ingen som har drivit det. Våra avtal är bättre än kollektivavtal, det är vi säkra på.

Hur går du vidare nu?

– Det ena är naturligtvis att prata med styrelsen och medarbetarna. Jag vill understryka att jag enbart känner tacksamhet till alla tidigare medarbetare, under alla år. Jag har respekt för dem som nu går ut med namn, stor respekt för att man står för sitt ord. Jag tycker att de fyra är modiga. Det smärtar mig dock att det är på det här sättet. Att det inte har funnits förtroende att lyfta saker till arbetsmiljögruppen och skyddsombudet, det säger att det finns mycket att arbeta med.

Berättarministeriets styrelseordförande Cecilia Nordström skriver i ett mejl att styrelsen har ”fortsatt fullt förtroende för Berättarministeriets ledning och generalsekreterare”.

”Med anledning av den nya informationen kommer vi nu att se över våra processer och rutiner för arbetsmiljöfrågor. Vi vill göra det grundligt och tar in externt hr-stöd. Målet är precis som tidigare att Berättarministeriet ska vara en öppen och bra arbetsplats för alla medarbetare. Vi ska lära och förbättra det som kan förbättras”, skriver Cecilia Nordström.