50 Cent tar sig an konserten som vore den en tveksam actionfilm

Hela 50 Cents konsert på Avicii Arena bygger på en överenskommelse. Så länge vi i publiken kan blunda för hans 10-tal, bjuder han väldigt generöst på sitt 00-tal.

När han slänger ur sig ett kaxigt, och med all rätt lite stolt, ”nothing but hits”-utrop efter ”Window shopper” har han verkligen en poäng. Även om en låtlista med en bra bit över 20 låtar innehåller några mer anonyma stunder kan man ändå konstatera att han radar upp alla sina klumpiga och på många olika sätt daterade, men också väldigt effektiva, hittar. Från ”Hate it or love it” och ”Ayo technology” till ”Many men” och självklart ”In da club”.

Samtidigt producerades merparten av dem för femton år sedan eller mer. Efter 2009 har Fiddy, som en följd av bland annat skivbolagsstrul och åtskilliga försök att, likt så många andra åldrande rappare före honom, skapa en parallell Hollywoodkarriär, bara fått ur sig ett ynka album.

Man kan också konstatera att budskapet om hur alla andra är avundsjuka på hans rikedom i just ”Window shopper” och ”I got money” skorrar en aning falskt när man minns att 50 Cent sattes i personlig konkurs för sju år sedan.

Samtidigt – ett både förvånansvärt välfyllt och ungt Avicii Arena (det är iögonfallande hur helt nya generationer hittat till en artist vars storhetsperiod både var kort och ligger långt bakom honom) har inga problem att ta till sig Fiddys illusion. Eftersom han presenterar den så målgruppspricksäkert.

När man ser den här konserten känns det helt självklart att en av hans nästa filmroller är i ”Expend4bles”, den fjärde delen i serien där åldrade hyrvideostjärnor försöker låtsas som att det fortfarande är 1987 och muskulösa hjältar kan göra sina grejer utan att tänka så mycket varken före eller efter. 50 Cent tar sig verkligen an den här konserten som om den vore en tveksam actionfilm: alla reglage är på max, de enkla greppen ständigt nära till hands och explosionerna många och iögonfallande.

Det är möjligtvis inget som sätter några djupare spår, och ibland blir det tillräckligt pinsamt för att man ska vrida på sig i sätet, men tempot är så vansinneshögt att man något motvilligt bara sveps med.

