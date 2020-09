Över 700 kvinnor skriver under mot sexism i danska mediebranschen

Under tisdagsmorgonen skickade sex kvinnor ut ett brev till sina kontakter i medievärlden. Brevet är en stödförklaring till programledaren Sofie Linde, som under en tv-sänd gala talade om upplevd sexism i branschen. Hittills har 701 kvinnor undertecknat brevet, skriver Politiken. Över 50 kvinnor har lämnat in rapporter med vittnesmål om sexism.

– Jag visste inte vart jag skulle gå med min erfarenhet. Det bör vara tydligt hur du ska gå till väga, vad ledningens ställning är och vem du kan prata med både internt och externt, säger journalisten och en av initiativtagarna Julie Kragh Thisgaard till Politiken.

Flera danska mediebolag, som bland annat TV2 och Berlinske Tidene, har bemött kritiken med att de inte bevittnat någon sexism på arbetsplatserna.

– Jag har pratat med en av initiativtagarna till brevet och frågat om det finns en sexistisk kultur på TV2. Baserat på det samtalet måste jag dra slutsatsen att det inte finns här i allmänhet. Vi har ingen sexistisk kultur, varken i nyhetsavdelningen eller i gruppen, säger TV2:s nyhetschef Mikkel Hertz till DR.

Mikkel Hertz menar att det däremot måste finnas utrymme för förbättring. Han vill att anställda ska kunna säga ifrån utan rädsla för att det skulle ha konsekvenser för jobbet.



– Vi har en fortlöpande dialog med fackliga företrädare, innan sommarledigheten kom vi överens om att öka samarbetet. Det är därför jag är nöjd med initiativet bakom brevet. Det är en hint i till mig och resten av ledningen, en signal om att vi måste göra något åt ​​det, säger han till DR.

I brevet kräver de sex initiativtagarna tydliga ramar för hur kvinnor ska kunna tala ut om sexism på arbetsplatsen utan att frukta för sin karriär.

”Vi har alla upplevt det i mer eller mindre grad under vår karriär. Olämpliga kommentarer om vårt utseende eller klädsel. Smörjande meddelanden. Fysiskt gränsöverskridande beteende. Varningar om att det finns vissa män som vi måste undvika vid jullunchen”, står det i brevet.

Intresseorganisationen Danske medier organiserar majoriteten av de danska medierna. De vill hjälpa medieföretagen med att hitta lösningar. Samtidigt betonar organisationen att de inte kan styra riktlinjer på arbetsplatserna.

– Vi kan kräva fokus på problemet, och det måste finnas en kultur där det är tillåtet att säga ja och nej. Men vi är inte arbetsplatsen, säger Danske mediers vd Louise Brincker.

DR:s nyhetschef Sandy French menar att det inte finns en tvekan om att sexism förekommer, och att det är pinsamt att så är fallet. Många anställda på DR har undertecknat brevet. Sandy French menar att hon därför inte kan avvisa påståendena.

– Det är ett beteende som vi inte accepterar. Om du upplever eller bevittnar sexism, kom och berätta det för mig, till närmaste chef eller din fackliga företrädare. Eller få din kollega att säga det. Då kan vi göra något åt ​​det. Det är svårt att göra någonting om vi inte vet om det, säger Sandy French.

DR vill inleda en utredning mot mannen som utsatt Sofie Linde för sexism. Hon har dock valt att inte namnge den tidigare kollegan. Kritik mot beslutet har riktats från flera håll, bland annat från radiovärden Adam Holm. Han menar att de misstänkta männen inte ges en möjlighet att få svara på anklagelserna.

En annan av initiativtagarna, journalisten Maria Andersen, stöttar Sofie Lindes beslut att inte namnge den före detta kollegan.

– Vi vill att debatten ska gå vidare från att diskutera enskilda fall och enskilda män. Vi vill fastställa att det händer, och låt oss sedan prata öppet om hur vi förändrar tystnadskulturen, säger initiativtagare Maria Andersen till Politiken.

