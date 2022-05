80-årsfirande Parkteatern söker en större publik

– Vi har försökt jobba mycket mer utåt, säger Josefin Rosales och slår ut med armarna.

Sedan i höstas är hon konstnärlig ledare för Parkteatern. Trots att verksamheten har hållit i gång under pandemin, i fjol bland annat med ”Almstriden”, rymmer sommarens program mer av allt. Inklusive ett ökat antal spelplatser.

Josefin Rosales understryker att Parkteatern ska vara hela Stockholms utomhusscen.

– Parkteatern har länge haft bra publiksiffror, men jag är också intresserad av vem som sitter i publiken. Vilka stockholmare besöker oss? Kan vi nå ut till fler?

Vi befinner oss i Skarpnäck och har Kaninparken inom synhåll (även om staden för några år sedan sparade in på själva kaninerna). Strax intill parkleken kommer det att byggas en scen, med tross och allt. Där ska australiska Circa framföra sitt högtflygande cirkusverk ”What will have been”, specialanpassad för utomhusmiljö.

– Det är ett stort maskineri och en av våra största produktioner i år. Jag skulle vilja påstå att Circa är ett av världens främsta cirkuskompanier, säger Josefin Rosales inte utan stolthet.

Tidigare har hon bland annat varit cirkusansvarig på Kulturhuset Stadsteatern. Över huvud taget blir det många internationella gästspel hos Parkteatern i sommar, liksom cirkus och annan fysiskt orienterad scenkonst. Samt förstås programpunkter riktade till den yngre publiken plus en konsert med Tusse.

Det uppsökande publikarbetet handlar dels om att locka nya besökare att ta sig till Djurgården eller Vitabergsparken, dels om att verka på flera platser. Parkteatern dyker därför inte bara upp på stadens utomhusscener och parklekar utan även olika torg. I Bredäng uppträder gatuartisten Pedro Tochas från Portugal. På Sergels torg vecklas en fotbollsmatta ut när franska Ballet de Lorraine gör upp i en dans med liten discokula.

– Det blir 25 dansare som tar torget i besittning, med domare som delar ut stilpoäng, säger Josefin Rosales.

Bild 1 av 2 Josefin Rosales har gjort sitt första program som konstnärlig ledare för Parkteatern. Foto: Anette Nantell Bild 2 av 2 Josefin Rosales Foto: Anette Nantell Bildspel

Den konstnärliga ledaren bläddrar fram och tillbaka i det tryckfärska programmet. Längst ut på linje 17 är väderleken perfekt för teater i det fria, men premiären dröjer ännu några veckor. Då invigs säsongen i Vitabergsparken – och samtidigt firas institutionens 80-årsjubileum.

– Vi börjar med en konsert med Club Killers den 1 juni. De var husband i ”Kåldolmar och kalsipper” för några år sedan och det har varit efterlängtat att få tillbaka dem på scenen. Så det blir vår 80-årspresent till publiken, säger Josefin Rosales.

Parkteatern har under åren bland annat förknippats med musikaler, inklusive just ”Kåldolmar och kalsipper”. Årets bidrag är ”A night at the musicals” med Le Gateau Chocolat och Johnny Woo. Josefin Rosales utlovar en lyxig glamkväll.

Johnny Woo och Le Gateau Chocolat uppträder med programmet ”A night at the musicals”. Foto: Lee Faircloth

– Det är två fantastiska dragqueens som gör ett kärleksbrev till musikalgenren, med många kostymbyten och stora hittar.

Men i fjol kom alltså festligheterna av sig – igen. Galärparken hägnades in och besökare fick förboka sina fribiljetter. Det blev visserligen fullsatt, men en stor del av resurserna fick läggas på att hantera säkerheten.

– Parkteatern kunde tidigt öppna för en större publik när restriktionerna lättade. Samtidigt hamnade förstås mycket fokus på att hålla avstånd och sprita händerna.

Jubileet blir därför en mer reservationslös återförening med publiken. Josefin Rosales menar att behovet av träffpunkter för medborgare dels har blivit extra påtagligt av pandemin, dels understryks av Rysslands krig i Ukraina. När Parkteatern startades 1942 av stadsträdgårdsmästaren Holger Blom pågick andra världskriget.

– Det var oroliga tider i Europa och våra grannländer var ockuperade. Då förstod Holger Blom vikten av att människor får mötas genom kulturen, säger Josefin Rosales.

Hon ser kulturen som ett verktyg för att upptäcka sidor hos oss själva och att den skapar ett tillfälle att glädjas över någonting gemensamt. Till Skarpnäck kommer inte bara internationella gäster. Bakom Skarpatorpsskolans baracker kommer Clownen Manne att uppträda på en kulle.

– Tjusningen med Parkteatern är att vi har så låga trösklar. De som inte hittar till våra institutionsteatrar, eller ens vet om att de existerar, kan ju faktiskt bara gå rakt in oss.