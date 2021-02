80-tal journalister gripna i ryska protester

I Ryssland frihetsberövades tusentals personer i samband med helgens landsomfattande protester, som krävde att den fängslade oppositionsledaren Aleksej Navalnyj ska friges. Bland dem som greps under söndagen fanns drygt 80 journalister, rapporterar den oberoende nyhetssajten Meduza. Bilder från protesterna visar hur personer i gula pressvästar grips under tumult och bärs i väg av polis. Flera av de gripna journalisterna ska ha släppts och det är i nuläget oklart hur många av dem som fortfarande sitter frihetsberövade.

Chefredaktören för den oberoende nyhetssajten Mediazona, Sergej Smirnov, greps när han var ute tillsammans med sin son. Sergej Smirnov anklagas för att ha brutit mot lagar för demonstrationer i samband med att han delade ett Twitterinlägg, skriver Washington Post. Han släpptes senare samma dag och ska infinna sig i rätten på onsdag.

”Gripandet och frihetsberövandet av Smirnov och ett dussintal andra journalister är ett försök att skrämma och tysta Rysslands oberoende medier under ett ögonblick av nationell omvälvning”, säger Polina Sadovskaja, på yttrandefrihetsorganisationen Amerikanska PEN, i ett uttalande.

Polisen grep på söndagen en stor mängd demonstranter i Moskva. Foto: Valery Sharifulin/TT

Reportrar utan gränser arbetar under måndagen med att samla in mer information kring angreppen mot journalister under helgen. Erik Halkjaer, ordförande för den svenska avdelningen, beskriver händelserna i landet som oerhört allvarliga.

– Redan när Aleksej Navalnyj återvände till Ryssland med flyg förvägrades flera journalister att vara på plats, och några greps. Inför demonstrationerna förra helgen fick flera journalister hembesök: poliser kom hem och hotade med rättsprocesser om de skulle bevaka demonstrationerna. Det hände även inför den här helgen, säger Erik Halkjaer.

Han nämner att minst en journalist på Mediazona fått sin hårddisk eller dator beslagtagen, och ett par journalister åtalats. Även om de flesta journalister som frihetsberövats senare har släppts så ser Reportrar utan gränser agerandet i Ryssland som ett hårt angrepp mot pressfriheten.

– Över lag har vi sett ett hotfullt och rättsvidrigt agerande av polisen. Allt det här är ett stort övergrepp på pressfrihet, demokratiska fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter. Man förvägrar både den ryska befolkningen och folk utomlands möjligheten till information, både om demonstrationerna och om stödet för Aleksej Navalnyj.

Ryssland rankas på plats 149 av 180 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex. Utvecklingen i landet har gått i negativ riktning en längre tid, och senast vid årsskiftet stiftades en lag som innebär att oberoende journalister som tar emot medel från utlandet kan stämplas som ”utländska agenter”, säger Erik Halkjaer.

Efter den senaste tidens angrepp mot journalister i landet uppmanar nu Reportrar utan gränser Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), där Sverige är nuvarande ordförandeland, att agera.

– Tillsammans med EU måste man kräva av Ryssland att man står upp för pressfriheten. I förlängningen måste man fundera på att införa sanktioner, säger Erik Halkjaer.

Frihetsberövandet av journalister under protesterna har också fördömts av flera internationella ledare. Sveriges utrikesminister Ann Linde skriver på Twitter att gripandena är oacceptabla och kräver att de som gripits orättfärdigt ska släppas. Även USA:s nytillträdde utrikesminister Antony Blinken kräver att de som frihetsberövats ska friges.

”USA fördömer ryska myndigheters ihållande hårdföra behandling av fredfulla demonstranter och journalister”, skriver han på Twitter.

Storbritanniens utrikesminister Dominic Raab skriver på Twitter att ”mediefriheten måste skyddas”. EU:s utrikeschef Josep Borell skriver att människor måste ha rätt att demonstrera utan att rädsla för förtryck.

”Jag beklagar de omfattande frihetsberövandena och oproportionerligt användande av våld mot demonstranter och journalister”, skriver han.

