A J Tracey har en vass känsla för att skapa starka låtar

Rap AJ Tracey "Flu game" (Revenge Records)

En basketmatch som har gått till historien är den mellan Chicago Bulls och Utah Jazz under NBA-slutspelet 1997, då Michael Jordan var rejält sjuk men ändå spelade.

Han avgjorde matchen, Bulls vann, och Jordans hjältegloria lyste starkare än någonsin när han kollapsade i lagkamraten Scotty Pippens armar i slutsekunderna.

Denna dramatiska match i sjukdomens skugga, känd som ”the flu game”, har inspirerat Londonrapparen AJ Traceys andra album. Men den som förväntar sig att han ska rappa om pandemin tar miste – om man inte räknar textraden ”if you ain’t getting money, keep the social distance” – däremot strösslar han låtarna med kvicka basketreferenser.

AJ Traceys musik handlar mer om underhållning och framgångssug än om att visa svaghet. Men inget fel i det, när han är en så njutbart skicklig rappare och hans känsla för att skapa starka låtar är så vass. Han leker ledigt med UK drill, afroswing, UK garage och amerikanska sound, utan att någonsin framstå som en ängslig kameleont.

Och när han väl lyfter på locket till det personliga, som i ”Draft pick”, ryser man av tillfredsställelse. Londons hiphopscen är piggare och roligare än någonsin och ”Flu game” får segertåget att rulla vidare.

Bästa spår: ”Draft pick”, ”Dinner guest”

