Aaliyahs album kan strömmas – 20 år efter artistens död

På grund av en tvist mellan hennes morbror som grundat bolaget Blackground Records, som äger hennes katalog, och hennes mamma, som förvaltar hennes tillgångar, har hennes musik inte varit tillgänglig digitalt – med ett undantag, albumet ”Age ain't nothing but a number” från 1994.

Musikkatalogen kommer att släppas digitalt i kronologisk ordning, den 20 augusti släpps ”One in a million”, i september det självbetitlade ”Aaliyah” och i oktober de tidigare postumt släppta albumen ”I care 4 you” och ”Ultimate Aaliyah”.

När Aaliyha dog 2001 lämnade hon en lysande karriär och framgångsrika samarbeten med Timbaland och Missy Elliott bakom sig. Hon slog igenom med albumet ”Age ain't nothing but a number” 1994, och har även två filmroller i bagaget: ”Romeo must die” från 2000 där hon spelade mot Jet Li och ”Queen of the damned” som fick biopremiär i februari 2002, sex månader efter hennes död.