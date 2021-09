Abba släpper nytt album med tio nya låtar

”I still have faith in you” och ”Don’t shut me down”. är två av gruppens nyskrivna låtar, som släpptes i samband med torsdagens livesändning. Det har gått 40 år sedan Abba gav ut sitt studioalbum ”The visitors”. Nya skivan ”Voyage” beskrivs som en uppföljning och släpps 5 november.

– När vi hade de här två låtarna så kändes lite tunt, ”ska vi inte göra några till?” och vi gjorde några till och det blev bra och sen tänkte vi att vi kör vidare och kör ett helt album, säger Benny Andersson till SVT.

Den digitala konserten kommer att arrangeras 27 maj 2022 i en särskilt uppbyggd arena i Queen Elizabeth Olympic Park i London med en kapacitet för 3 000 åskådare. Uppträda ska ett liveband och så kallade ”abbatarer”, hologramversioner av gruppmedlemmarna. Totalt kommer 22 låtar att framföras under den 90 minuter långa showen, två av dem är nysläppta ”I still have faith in you” och ”Don’t shut me down”.

– Det vi jobbat med de senaste fyra och ett halvt åren är att göra en konsert med oss själva som digitala figurer, med ett liveband på tio personer i en arena, som vi bygger, som tar 3 000 personer, säger Benny Andersson.

– När vi samlades i studion igen hade jag ingen aning om vad jag hade att vänta. Men Bennys inspelningsstudio är en så trivsam och trygg miljö att innan jag visste ordet av så hade jag jätteroligt! Jag kan knappast tro att det här ögonblicket kommit till slut. Att vi nu ska dela det här med hela världen!, säger Agnetha Fältskog i ett pressmeddelande.

Torsdagens evenemang sändes direkt från London och Gröna Lund, och visades på flera scener runt om i världen samt på gruppens officiella Youtubekanal. Benny Andersson och Björn Ulvaeus var på plats i England för att presentera nyheterna.

Programledde sändningen från Gröna Lund gjorde Arantxa Alvarez. Evenemanget inleddes med ett videokollage på fans världen över, bland annat från Berlin, Reykjavik och New York. Jan Gradvall var på plats på Abbamuseet för att berätta om gruppens storhet och betydelse för popindustrin.

Den senaste veckan har det spekulerats varmt i medier om vad den mystiska reklamkampanjen ”Abba voyage” kan komma att röra sig om. På en ny hemsida och ett nytt Instagramkonto har gruppen delat hintar om har delat hintar om en ”ny resa”, och ”en historisk livesändning”. De har också startat ett Tiktokkonto med videor på rundturer i studion och pianosessioner.

Redan 2017 meddelade gruppen, som splittrades för 39 år sedan, att man planerade en avatarturné till 2019. Projektet blev senare uppskjutet. Året därpå utlovade Abba två nyskrivna låtar: ”I still have faith in you” och ”Don’t shut me down”, som förblivit osläppta tills nu.

Abba Gruppen, bestående av Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad och Björn Ulvaeus, grundades 1970. Fick sitt stora genombrott i Melodifestivalen 1973 med tävlingsbidraget ”Ring ring (bara du slog en signal)”. Samma år släppte gruppen sin första studioalbum – ”Ring ring”. Vann Melodifestivalen och Eurovision song contest 1974 med ”Waterloo”. Fick stor framgång i Storbritannien med låten ”SOS” och ”Mamma Mia” 1975. Släppte samma år sitt första samlingsalbum ”Greatest hits”, som med tiden blev en gigantisk bästsäljare. 1977 dokumenterade Lasse Hallström gruppens första världsturné i långfilmen ”Abba – The movie”. 1981 släppte gruppen sitt sista studioalbum – ”The visitors”. Abba uppträdde sista gången tillsammans den 11 december 1982. 1999 hade musikalen ”Mamma Mia!” premiär i London, med manus av Catherine Johnson. Showen har sedan dess visats runt om i världen och översatts till flera språk. Musikalen ledde senare till en film med samma namn 2008, med bland andra Meryl Streep, Amanda Seyfried och Pierce Brosnan på rollistan. Filmen fick en uppföljare 2018. I april 2018 meddelade gruppen i ett pressmeddelande att man spelat in två nya låtar och att man förbereder en vr-turné med avatarer. 2 september 2021 avslöjar Abba det kommande albumet ”Voyage” och släpper två av skivans tio spår: ”I still have faith in you” och ”Don’t shut me down”. Man avslöjar kommande konserter på en särskild uppbyggd arena i London med premiär 27 maj 2022. Konserten kommer att hållas av ett liveband och hologramversioner av Abbamedlemmarna, så kallade ”abbatarer”. Visa mer

