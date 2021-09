Abbafeber på Spotify

Förra veckans nyhet att Abba kommer tillbaka med ny musik har knappast undgått någon, och sedan dess har lyssnare över hela världen återupptäckt musiken. Detta märks i Spotifys lyssningsstatistik. Den senaste veckan har den ikoniska popgruppens lyssningar ökat med 230 procent.

Trots positivt mottagande av de nya låtarna ”I still have faith in you” och ”Don't shut me down” har de långt kvar till klassikernas nivåer. Mest strömmade är ”Dancing queen” och ”Gimme! Gimme! Gimme! (A man after midnight)”.