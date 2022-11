Abortaktivistiska ”Call Jane” är angelägen men för artigt odramatisk

Drama ”Call Jane” Regi: Phyllis Nagy. Manus: Hayley Schore, Roshan Sethi. I rollerna: Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Kate Mara m fl. Längd: 2 tim 1 minut (barntillåten). Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer

Joy (Elizabeth Banks) är advokathustru och hemmafru i 1960-talets USA. När hon blir sjuk under graviditeten med sitt andra barn ställs tillvaron på ända. Graviditeten är farlig för henne, hon skulle behöva tillåtas en abort, ett förbjudet ingrepp, av medicinska undantagsskäl.

Men männen i sjukhusets styrelse tycker att hon ska vara nöjd med fifty-fiftychans till överlevnad, och avslår henne begäran. Joy skakas om. I sin nöd får hon kontakt med ett nätverk - där alla svarar i telefon under aliaset ”Jane” - som hjälper henne.

Snart är Joy själv indragen i verksamheten, ledd av Sigourney Weaver. Det är rena gerillaoperationen, med lösenord och klienter som skjutsas till doktorn med förbundna ögon och allt. Joys make och tonåriga dotter finner att mamma plötsligt är som uppslukad av en ”målarkurs”.

”Call Jane” är under alla sina 121 minuter dessvärre lika artigt färglös som den prydliga Joy innan hon engagerar sig. ”Vi gör allt rätt!”, utbrister Joys make (Chris Messina) när han försöker förstå hur ödet kan behandla dem så illa. Något liknande kunde sägas om Phyllis Nagys regi. ”Call Jane” är inspirerad av verkliga händelser - skildrade i dokumentären ”The Janes” (HBO Max) - som är viktiga, spännande och har ny aktualitet. Spel och dialog gnistrar inte men håller god kvalitet. Det är bara så fruktansvärt odramatiskt berättat av Nagy, Oscarnominerad för manuset till ”Carol” (2015).

Vi följer Joys utveckling och det känns som om varje scen syftar till att ge henne och oss en liten lärdom. Det börjar redan i inledningen. Joy är uppklädd och fin och med maken Will på väg att lämna en mottagning på ett hotell i Chicago. Staden är just då värd för den av våld inramade demokratiska partikongressen 1968. Efter att ha sett polisen spöa demonstranter säger hon i bilen hem ”De var knappt äldre än Charlotte...”. Will: ”Men vår Charlotte skulle aldrig bli inblandad i ett upplopp.”.

Det är som scenen i en skräckfilm där någon ger sig nerför källartrappan. Man vet att, oh boy, det här trygga medelklassparets aningslöshet ska straffas! Så trippar Joy från klarhet till klarhet, med åskådaren alltid steget före. Det är svårt att inte jämföra med en annan verklighetsbaserad film om kvinnor, den gången svarta, som på 1960-talet fick tas med patriarkatet, ”Dolda tillgångar” (2016).

Den handlade om de kvinnliga mattesnillen som gjorde viktiga insatser under rymdorganisationen NASA:s tidiga år. ”Dolda tillgångar” gav lust att googla vidare på de livfullt porträtterade kvinnorna. Joy i ”Call Jane” är man trött på redan innan filmen är över.

Tre andra filmer med abortproblematik: "Nära livet" (1958), "4 månader, 3 veckor och 2 dagar" (2007), "Omständigheter" (2021).

