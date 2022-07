Erik Åsard: Abortbeslutet är ett exempel på minoritetstyranni

I den stora berättelsen om USA framhävs av hävd landets demokratiska arv, den unika författningen och hur rättigheterna successivt har vidgats till att inkludera även de marginaliserade och utsatta. Allt i det nobla syftet att skapa ”a more perfect union”, som högtidsfrasen lyder. Men i dag skaver den berättelsen. Högsta domstolens beslut att avskaffa aborträtten blottar en mer krass verklighet, en där juridiken liksom politiken, arbetslivet och ekonomin domineras av en liten minoritet makthavare som ofta fattar beslut som går på tvärs med majoritetens vilja. HD-beslutet är det senaste i en lång rad exempel på hur denna ”minoritetstyranni”, för att tala med historikern Heather Cox Richardson, fungerar i praktiken.

En stor majoritet av amerikanerna har i decennier stått bakom kvinnors rätt att inom en stipulerad tidsperiod kunna avbryta graviditeten. I en aktuell mätning är 59 procent emot HD:s beslut, däribland 67 procent av kvinnorna. I en tidigare undersökning svarade 64 procent att abort borde förbli laglig i alla (28 procent) eller de flesta (36 procent) fall. Stödet för aborträtten är solitt, om än lägre, även i republikanskt styrda delstater. Denna breda opinion har nu körts över av fem bokstavstroende HD-ledamöter med argumentet att ordet ”abort” inte förekommer i konstitutionen. Om den argumentationen appliceras i andra fall är fler etablerade rättigheter i akut fara.

Det går inte att nog betona Högsta domstolens maktställning i USA:s konstitutionella system. HD har inte bara rätt att överpröva lagar stiftade av kongressen. Efter presidentvalet 2000 stoppade domstolen omräkningen av valet i Florida, vilket automatiskt gjorde George W Bush till segrare. Att Al Gore fick drygt en halv miljon fler röster än Bush och enligt beräkningar skulle ha vunnit omräkningen i Florida spelade ingen roll. Fem konservativa domares röster vägde tyngre än de 51 miljoner väljare som hade röstat på Gore.

Systemet går tillbaka på de så kallade grundlagsfäderna, den grupp av välbärgade män som stod bakom författningen. De fruktade folkmajoritetens direkta makt eftersom de såg den som ett hot mot minoriteten och ytterst mot deras egna egendomar. För att begränsa folkflertalets inflytande infördes ett antal begränsningar eller hinder, bland annat ett tvåkammarsystem där ledamöterna i senaten, det övre huset, inte utsågs i direkta val förrän efter ett författningstillägg 1913. Dessutom skapades ett särskilt elektorskollegium för att på indirekt väg välja president. Konstruktionen avspeglar en stark rädsla för ett konsekvent genomfört majoritetsstyre och en oro för att något av statsorganen ska få alltför stor makt.

I realiteten har regelverket gynnat Republikanerna och de konservativa krafterna. Varje delstat, oavsett storlek, har två senatorer vardera. En republikansk senator i Wyoming representerar knappt 300 000 väljare, kollegan i demokratiska Kalifornien över 20 miljoner. I senaten kan 41 ledamöter förhindra att ett förslag överhuvud taget kommer upp till debatt. Viktiga utnämningar kan fördröjas i månader om en enskild ledamot sätter sig till motvärn. Fem av de nuvarande HD-domarna har utsetts av två republikanska presidenter, som fick färre antal röster än deras motståndare. Om folkflertalet hade fått sin vilja igenom i valen 2000 och 2016 skulle domstolen i dag haft en klar liberal majoritet.

Vad USA-högerns drygt fyrtioåriga kamp mot aborträtten visar är att inga framsteg är givna och inga rättigheter heliga.

Till detta kommer att de tre senast godkända domarna, alla nominerade av Donald Trump, gav vilseledande för att inte säga lögnaktiga svar i sina respektive senatsutfrågningar. Tillfrågade om hur de såg på domslutet Roe mot Wade gav såväl Neil Gorsuch som Brett Kavanaugh och Amy Coney Barrett intrycket att de betraktade beslutet som gällande rätt (”settled law”), som det inte fanns anledning att ändra på. Det räckte för att tillräckligt många naiva senatorer skulle rösta för dem. Inte undra på att endast 25 procent av medborgarna i dag säger sig ha stort förtroende för HD, en katastrofal siffra som innebär att domstolen nu är nästan lika impopulär som den förtalade kongressen.

De mest magstarka kommentarerna efter HD-beslutet kom från en rad högerpolitiker, som i alla år har prisat individens rättigheter och rasat mot domare som agerat lagstiftare (”legislate from the bench”). Nu hyllade de oreserverat ett beslut som kan få förödande följder för miljontals kvinnor landet runt.

I de kommande valen står inte bara demokratin på spel, utan också flera av de kvarvarande rättigheter som generationer av amerikaner kämpat för. Domaren Samuel Alito, som skrev majoritetsutslaget i abortfallet, röstade 2015 emot beslutet att göra samkönade äktenskap lagliga. Detsamma gjorde tre andra domare, däribland Clarence Thomas som i sitt yttrande antyder att även det fallet kan behöva omprövas i framtiden.

De stora personligheterna i USA:s historia har nästan undantagslöst varit optimistiska om framtiden. Ett uttalande av Martin Luther King som ofta citeras lyder: ”The arc of the moral universe is long, but it bends toward justice.” Men vad USA-högerns drygt fyrtioåriga kamp mot aborträtten visar är att inga framsteg är givna och inga rättigheter heliga. I en demokrati finns det bara ett verksamt medel mot den utveckling vi nu ser, och det är att alla väljare som vill värna de återstående lagfästa rättigheterna gör sin medborgerliga plikt på valdagen. Dagens republikaner har insett det, och därför arbetar de frenetiskt för att via nya restriktiva vallagar i olika delstater göra det svårare att rösta.

Bortom nästa presidentval skymtar i värsta fall en helt annan berättelse om det amerikanska experimentet än den hävdvunna.

