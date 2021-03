Abortdrama med poetisk och politisk styrka

Drama ”Never rarely sometimes always” Regi & manus: Eliza Hittman.

I rollerna: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin med flera. Språk: engelska. Längd: 1 timme. 41 minuter. Visas på: Google play. Visa mer

En sextonårig flicka har en särskild laddning i amerikansk kultur. Den nästanvuxna prinsessan – Sweet sixteen – som pappor håller efter och passar på, som alla sjunger om, drömmer om och häller glitter eller rosa rosor över, som får ses men inte röras.

Att faktiskt vara en sextonårig flicka är mindre magiskt. Sidney Flanigan, som spelar den svåra huvudrollen Autumn i kritikerrosade ”Never rarely sometimes always” (belönad med juryns stora pris i Berlin förra året), förmedlar med varje andetag hur det känns. Inte så mycket både och som varken eller. Varken fri eller trygg. Varken naiv eller härdad. Varken stark eller skyddad. Ett utsatt läge.

I inledningen står hon ensam på en talangjakts-scen, inklämd mellan Elvisimitatörer och lindyhopdansare och sjunger The Exciters ”He’s got the power” (of love over me) som om det vore en förtvivlad ballad. När en kille i publiken ropar ”slampa” kommer hon av sig, men kämpar vidare till sångens slut med plågsamt allvar. En effektiv scen som snabbt sätter både sårbarheten och det inre drivet hos huvudpersonen och inskränktheten i omgivningen.

Det kunde vara början på en film om en missförstådd konstnär, men Autumn är en helt vanlig tonåring som jobbar i snabbköpskassa på landsorten i Pennsylvania och när hon senare tar bussen till New York är det inte för att bli stjärna eller finna sig själv utan för att göra en abort. Titeln kommer från de jobbiga frågor som kuratorn på kliniken ställer till Autumn mot slutet och som hon ska besvara med aldrig, sällan, ibland eller alltid, frågor som tränger längre och längre in mot sorgens kärna utan att helt frilägga den.

De två kusinernas lojalitet och vänskap, också ordlös och självklar, är gudomligt skildrad och blir till slut ett lika viktigt tema som den sakligt och smärtsamt skildrade vägen mot aborten.

Regissören Elizabeth Hittman värnar om sin huvudpersons integritet, håller sig så nära Autumn att vi nästan andas med henne men tvingar inte ur henne någonting. Det är en oväntat effektiv väg in i den sönderdebatterade problematiken som gör alla diskussioner, känsloutbrott eller karikatyrer överflödiga. Filmspråket är realistiskt, berättelsen rak och enkel – till en början nästan torftig – men det finns poetisk exakthet i nästan varje tagning som ger den ett känslomässigt djup utöver det vanliga.

Sexuella transaktioner pågår överallt runt Autumn och hennes lojala, mer utåtriktade kusin Skylar. De drar hela tiden till sig oönskade inviter och blickar. Någon på snabbköpet där de jobbar kysser deras händer när de lämnar in dagskassan. En chef ger dem inte ledigt för att han ”kommer att bli ensam” utan dem. En yuppie blottar sig i tunnelbanan. En gullig kille lånar ut villkorade pengar. Autumns pappa eller styvpappa kallar sin hund för slampa medan han klappar den. Närgångenheten och gränslösheten runt sextonåringarna är nästan outhärdliga utan att vara övertydliga eller ens kommenterade.

De två kusinernas lojalitet och vänskap, också ordlös och självklar, är gudomligt skildrad och blir till slut ett lika viktigt tema som den sakligt och smärtsamt skildrade vägen mot aborten. Deras ”systerskap” behöver inga Best friends forever-märken eller ömhetsbetygelser. De verkar inte ens ha särskilt mycket gemensamt, men de har förstått vad det innebär att vara kvinna och de håller ihop. Det är imponerande hur lite som behöver sägas eller göras för att man ska förstå ända in i benmärgen vad en vän är och hur stor skillnad det gör att ha en.

Inte ens de obligatoriska närbilderna på abortmotståndare med hatiska ansikten behövs. Demonstranterna står visserligen utanför kliniken och mässar Holy Mary på ett sätt som möjligen väcker känslor hos de irländsk-ättade flickorna. Men i Hittmans regi blir det nästan vackert, som om demonstranterna ofrivilligt ber för Autumn i stället; att det ska gå bra, att hon ska bli fri, att de här två flickorna som hållit sig vakna två nätter i New York utan pengar eller tak över huvudet, ska ha styrka nog att genomföra det de kommit dit för. Man behöver inte tycka att abortfrågan är okomplicerad för att vid det laget helhjärtat be om samma sak.

Så gör man politisk film som känns.

Se mer. Tre andra filmer som kretsar kring aborter: ”Juno” (2007), ”4 månader, 3 veckor och 2 dagar” (2007), ”24 veckor” (2016).

