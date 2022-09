Adam Gopnik: ”Glöm inte att Trump är en ­politiker de flesta väljare fått nog av”

Adam Gopnik

Journalist och författare.

Född 1956 i Philadelphia, uppvuxen i Montreal, bor i New York sedan många år.

Sedan 1986 skribent i tidskriften The New Yorker.

Skrivit ett flertal böcker. ”Tusen små framsteg. Liberalismen – ett moraliskt äventyr ” (Fri tanke förlag) är den första på svenska.

I vår utkommer ”The real work. On the mystery of mastery”.

Skriver även libretton till musikaler.

Spelar rollen som sig själv i filmen ”Tár”, i regi av Todd Field, huvudrollen görs av Cate Blanchett. Efter Stockholm for Gopnik vidare till filmfestivalen i Venedig – och premiären där.