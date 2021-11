Adele är som starkast i sårbarheten på nya albumet ”30”

Soul Adele ”30” (Columbia/Sony) Visa mer

Redan i det tredje spåret på ”30” finns skivans definierande ögonblick. I en samplad mobilinspelning i ”My little love” hörs Adele försöka beskriva den förlamande sorg en separation innebär. Den hon talar med är hennes i dag nioårige son.

”Jag vet inte vad jag håller på med”, säger hon.

”Inte alls?”, frågar sonen.

”Inte alls”, säger hon.

Många trodde att denna efterlängtade, fjärde skiva skulle vara Adeles stora skilsmässoalbum. Nyheten om att hon och maken Simon Konecki gjort slut kom på våren 2019. Senare har den nu trettiotreåriga artisten sagt att hon blev ställd när fansen direkt började bomba henne med önskemål om att hon skulle skriva låtar på temat. Hon var ju mitt uppe i sitt livs värsta kris. Hur kunde de som påstod sig älska henne kräva att HON skulle ge DEM något?

Således tog hon sig god tid att göra ”30”. Sex år har passerat sedan hennes senaste släpp. Jättesuccén ”25” cementerade hennes plats i toppen av popindustrins näringskedja. I dess skugga lurade dock ständigt frågan om vart den artist som plöjt den bredaste av motorvägar till försäljningsrekord och statyetter ens kan ta vägen härnäst. ”30” kunde liksom inte bli en ny ”25”, eftersom ”25” redan hade varit en ny ”21”.

Aretha, Etta och Amy i all sin tidlösa ära. Någon gång måste även Adele våga sig utanför den mittfåra hennes blodfyllda soulpop kört ner klackarna knädjupt i. När ”30” nu äntligen är här visar den också, glädjande nog, antydan av en vänstersväng. Visst finns de vanliga misstänkta på plats. Det blir ingen Adele-skiva utan den propra professionalismen hos Max Martin, Greg Kurstin och Tobias Jesso Jr. I pianodrivna ”I drink wine” och ”Cry your heart out” stampar albumet runt i samma retrofärgade landskap som hela världen vid det här laget lärt sig hitta i. Singeln ”Easy on me” är i princip Adele som tolkar… Adele?

Men så finns också Ludwig Göransson (Childish Gambino) och Inflo (Sault) med på lönelistan. Dessa två aningen mer okonventionella producenter spelar skickligt in lösare ramar och ett nytt, friare tankesätt. Från den inledande Judy Garland-hyllningen ”Strangers by nature” till den jazzinfluerade, akustiska ”Woman like me” och det trevande crescendot i ”Hold on”. Det är i de modigare stilvalen ”30” excellerar. Som bäst leder dessa den vanligtvis så traditionella Adele hela vägen fram till ett uttryck som faktiskt kan kallas modernt.

Så blir också ”30” det första albumet hon har gjort där hon känns helt trovärdig i sin berättelse. Den handlar i sin tur mindre om skilsmässan, mer om sökandet efter det egna jagets konturer i den brända jorden som blev kvar. När Adele ligger i sin säng och pratar med sonen om hur livet ska bli nu när pappa flyttat träder hon, kanske för första gången i sin karriär, fram som en verklig människa som lever här och nu. I den sårbarheten är ”30” som allra starkast.

Bästa spår: ”My little love”

