Den brittiske skådespelaren Jonathan Pryce, som i de två kommande och sista säsongerna av ”The crown” ska spela prins Charles, adlas av den brittiska drottningen, uppger BBC.

Pryce har en 50-årig karriär bakom sig och blev så sent som i fjol Oscarsnominerad för sin roll som kardinal Bergoglio i filmen ”The two popes”. Han kan också ses som High Sparrow i den femte och sjätte säsongen av ”Game of thrones”.