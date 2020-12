Agatha Christies värld föder unik svensk pusseldeckare

Ett spektakulärt mord på en Ålandsfärja. Detta är den första whodunnit-gåta som kommer att aktivera de små grå hjärncellerna för mästerdetektiven Sven Hjerson. Just nu pågår inspelningen av en kvartett filmer som är direkt inspirerade av Agatha Christies litterära värld. Närmare bestämt den finska figuren som omnämns i ett par böcker. I filmatiseringen ”Agatha Christies Sven Hjerson” har han förvandlats till en åländsk mordutredare som dragit sig undan världen efter att ha löst några av Sveriges knivigaste fall. En ensamvarg som älskar vinterbad, vegansk mat, vinylskivor och skvaller.

– Han är en ensam kuf som inte är särskilt inbjudande, men han är heller inte någon socialt apart person i grunden. Snarare är han ett missförstått snille som inte riktigt passar in och därför har dragit sig undan. Men det kanske också finns någon diagnos i botten, säger Johan Rheborg på telefon strax innan dagens första scen ska spelas in på en Finlandsfärja utanför Mariehamn.

Hjerson lämnar ogärna sin lägenhet i Stockholm, har ett kluvet förhållande till sina åländska rötter men återvänder till hemtrakten av olika anledningar och dras in i mordhärvor. Hans osannolika sparringpartner heter Klara Sandberg (Hanna Alström), en stadgad reality-tv-producent som tappat sugen och aningslöst tror att mästerdetektiven är lösningen på hennes livskris.

Hanna Åström och Johan Rheborg i ”Agatha Christies Sven Hjerson”. Foto: Johan Paulin/TV4/C More

Idén är att ”Agatha Christies Sven Hjerson” ska vara en modern pusseldeckare som ympar in nordic noir i Agatha Christies universum.

– Ja, fast det kommer inte att bli lika bistert och kallt som i ”Beck” eller ”Bron” utan mer varmt och rörligt med ett väldigt genomarbetat bildspråk, säger Rheborg och berättar om ambitiösa kameraåkningar som gjorts med hjälp av kran över den sju våningar höga Finlandsfärjan.

En av manusförfattarna är hans kollega från Killinggänget, Martin Luuk, med specialuppdraget att vässa humorn i serien.

– Martin är ju expert på det excentriska och har tillfört saker som ger en egen ton. Vi satsar mycket på att göra det underhållande och att jobba med relationerna. Man skulle kunna säga att vi mixar brutala mord med ”witty” dialog och varm humor, säger Rheborg som efter två inspelningsveckor börjar bli småvarm i Hjersons eleganta märkeskläder.

Johan Rheborg som Sven Hjerson. Foto: Johan Paulin

I Agatha Christies böcker beskrivs Sven Hjerson bland annat som en finsk pedant: ”Naturligtvis är han idiotisk, men folk gillar honom”, säger väninnan Ariadne Oliver, som ibland brukar assistera den belgiska superdetektiven Hercule Poirot. Oliver brukar nämnas som den figur som ligger närmast att vara Agatha Christies alter ego.

Josefine Tengblad, dramachef för TV4 och C More, fick vittring på Hjerson i Cannes redan för fem år sedan. Tack vare en serie slumpmässiga möten och lyckliga omständigheter fick hon kontakt med bolaget som förvaltar Agatha Christies litterära arv. Det visade sig att Agatha Christies barnbarnsbarn, James Prichard, närde en idé att man skulle kunna spinna något helt nytt på Sven Hjersons karaktär.

– Jag gick förstås igång på alla cylindrar. Det var otroligt häftigt att för första gången någonsin få bygga en helt egen serie på en karaktär i Agatha Christies universum. Vi har varken försökt plagiera det brittiska eller amerikanska utan att göra något eget med glimten i ögat, säger Josefine Tengblad.

Josefin Tengblad, dramachef på TV4 Foto: Nicklas Thegerström

Efter en pitchtävling gick uppdraget till produktionsbolaget B RF som under de senaste åren bland annat ligger bakom filmer som ”Goliat”, ”Midsommar”, ”Bergman, ett år ett liv” och bioaktuella ”Greta”. ”Agatha Christies Sven Hjerson” har utvecklats fritt under överinseende av James Prichard som följt nya manusversioner med stigande intresse.

– Jag älskar ”Wallander” och är ett stort fan av nordic crime, och tyckte därför att det skulle vara spännande att utvidga Agatha Christies universum i nordisk miljö. Hela det här projektet har bara varit lustdrivet från första början, säger James Prichard, styrelseordförande och vd för Agatha Christie Ltd.

James Prichard Foto: © Agatha Christie Limited

Precis som alla andra inblandade i ”Sven Hjerson” menar han att den stora utmaningen är att skapa en klassisk pusseldeckare som också känns modern och relevant på 2020-talet.

Det var förstås avgörande att ”Sven Hjerson” ingår i det som vi i familjen kallar ”the Agatha Christie experience”

– Jag tycker att ”svenskarna” har lyckats skapat en rollfigur som både är intressant och unik. Men även om serien är deras fantasifoster så var det förstås avgörande att serien ingår i det som vi i familjen kallar ”the Agatha Christie experience”. Det är inte så att vi har någon checklista men man känner igen det när man ser det, säger Pichard.

Tidigare har han varit med om att ge grönt ljus till olika produktioner som bygger Christies förlagor – i länder från Frankrike till Sydkorea. Den svenska produktionen är den första som fått välsignelse att skapa en helt fristående biprodukt av Agatha Christies litterära värld.

– Eftersom Agatha är mycket smartare än jag så brukar jag inte spekulera i vad hon skulle ha tyckt, haha. Men jag tror att hon skulle vara både överraskad och förvånad över att det över huvud taget fortfarande finns ett intresse för hennes böcker. Och i synnerhet att det görs serier på en av hennes doldisfigurer i Skandinavien, säger han.

Johan Rheborg berättar att hans mamma var en stor Agatha Christie-fantast, men att hans eget intresse för klassiska whodunnit-deckare mer ryms inom normalspektrumet.

– Men det känns väldigt spännande att kasta sig in i denna genre. Jag tycker att det är kul att göra nya saker som jag inte är bekväm med. Och jag tycker också att rollen passar mig. I slutändan hämtar man ändå allting från sig själv, säger Johan Rheborg som har spelat alltifrån Fredde Schiller i ”Solsidan” till den Guldbaggenominerade rollen som sturig författare i Josephine Bornebuschs bioaktuella coronadrama ”Orca”.

Sven Hjerson inspekterar sin klädkammare. Foto: Johan Paulin/TV4/C More

Rheborg menar att Hjerson har en slags snobbism som påminner en smula om den utflippade entreprenören och managementkonsulten Percy Nilegård.

– Men Nilegård var ju en vettvilling, en girig galning som gick över lik för att få som han ville. Hjerson är mer av en välbärgad klädsnobb med en garderob av Guds nåde som klipper sig varje dag på exakt samma tid av samma frisör, konstaterar Rheborg med ett litet skratt.

– Så visst är det en man med rutiner alltid...