Agent Side Grinder är råa och nerviga igen

Agent Side Grinder "Jack Vegas" (Progress Productions/Border)

Sedan de första skivsläppen i begränsad upplaga har Agent Side Grinder utvecklat sinnet för melodier och gjort de industrisprakande inslagen till medel snarare än självändamål. Krig och ett postpandemiskt samhälle på gränsen till nervsammanbrott sätter samtidigt tonen på sjätte (regelrätta) fullängdaren ”Jack Vegas”. Om förra skivan ”A/X” var ett något villrådigt moderniseringsförsök med mer dansant framtoning, återvänder nya albumet till ett råare och nervigare sound, men hittar ändå en ny väg framåt.

Som om rullbandsfetischisterna från Bromma behövde en skiva på sig för att ömsa skinn sedan sångarbytet från Kristoffer Grip till Emanuel Åström och reduceringen till trio. Att före detta medlemmen Henrik Sunbring producerat har sannolikt spelat in. Inte minst hypnotiska titelspåret knyter an till tidigare skivor, medan ”Bloodless” ramar in elektroniskt återhållen popkänsla med retromärkt stråkmaskin och synthbas.

Geografiskt sett har gruppen riktat blicken västerut; förebilderna är snarare amerikanska beatpoeter och konfrontativa electropunkpionjärer som Suicide än brittisk postpunk, dito syntpop och belgisk body. Den fränare framtoningen och ett mer ödesmättat mörker klär ett band med osviklig känsla för såväl det dystert discobultande som suggestivt dramatiska.

Bästa spår: ”Bloodless”

