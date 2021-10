Agnes hittar hem i discomusiken

Pop Agnes

Agnes slog igenom som ”Idol”-vinnare 2005 och var fram till det tidiga 10-talet en popsångerska att räkna med, även om hon kämpade med såväl artistfabriksstämpeln som att hitta sin plats på en svensk musikscen i förändring. Grunden till en internationell karriär lades, men plötsligt var det som att allt kom av sig. Musiken tystnade, och sångerskan med den.

När hon nästan tio år senare återvände som Hilma af Klint-inspirerad seansledare i den trippiga musikvideon till singeln, tillika albumhöjdpunkten, ”Fingers crossed” var det som att något föll på plats, som en påminnelse om något vi inte visste att vi saknat. På sitt femte album ”Magic still exists” – en regelrätt häxblandning av 70- och 80-tal, discoljusdränkta klubbgolv och en och annan smäktande ballad – befäster Agnes den känslan.

Trots att influenserna hämtats från decennier som gått känns musiken framåtlutad snarare än karaoketrött, och för i sina bästa stunder tankarna till Robyns senaste eller det man hoppas att 20-talets Abba blir. I andra stunder snubblar ambitionen på hobbyspirituella självhjälpsrader (”free your mind and free your body”). Allt medan albumet är i kortaste laget – fyra av elva låtar består främst av mantran.

Det får en att längta efter mer.

Bästa spår: ”Fingers crossed”

