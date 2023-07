Agnes Laurell: Malin Wollin skaffar fem barn för att hon är rädd att bli ensam

Logga in

Författaren och journalisten Malin Wollin skriver krönikor och kolumner i bland annat Aftonbladet och Femina. I sitt Sommarprogram berättar hon om livet genom en dag. Lyssnaren får följa med från att hon vaknar till läggdags, med avstickare som är fritt associerade från dygnets rytm.

Det börjar med den yngste sonen som tassar in i sovrummet på morgonen. Han är det femte barnet i syskonskaran, att det blivit så många är för att Malin Wollin känner sig rädd för att bli ensam.

Programmet är intimt, det handlar om menstrosorna i tonåren, att det är bekvämt att krama de egna brösten. Men i den mysiga känslan finns också en rädsla, rädsla för att kanske hitta en cancertumör i något av dem. Något som den bästa vännen har drabbats av.

Malin Wollin berättar om hur det är att växa upp i en småstad, om tonårens plågoandar och inte vilja något annat än att flytta därifrån. Men hon kommer tillbaka och ser sina barn gå i samma högstadiekorridorer som hon själv gjorde. Kollegor i branschen tror att hon skämtar om att hon bor i Kalmar. ”Den bästa hämnden är att leva väl”, konstaterar hon.

På detta sätt flödar programmet genom rädslor och glädjeämnen, genom sorger och skratt. Men tyvärr lyfter det inte. Dramaturgin känns väl konstruerad, den är smartare än själva berättelsen. Mycket handlar om det helt vardagliga med kladdiga smörknivar och stökiga småbarnsår. Det blir för alldagligt.

Det bränner till först när hon berättar om det döda barnet hon fick föda fram. Under månaderna därefter går hon på natten in till sina levande barn, lyssnar på deras andetag och känner deras puls. Alla olyckor som kan drabba dem far fram genom hennes huvud.

Programmet i sin helhet känns som ett tiotal krönikor staplade på varandra. Några av dem mer än intressanta än andra, men ljusglimtarna bär inte hela programmet. Det kan vara mysigt med ett småputtrigt Sommarprogram som handlar om allt och ingenting, men tyvärr är känslan att jag inte hört någonting.

