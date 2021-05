Agnes Lidbeck: Förlagen är inte dumma i huvudet för att de gör marknadsbedömningar

Det hjälper inte att bli arg. Så brukar jag tänka i relationer som spricker; på grund av bristande intresse, bristande passion. Det hjälper inte att bli arg på den som inte älskar en som man vill bli älskad.

Det hjälper inte att gnälla, heller. Få saker är mindre attraktiva än någon som försöker tjata sig till kärlek.

Och, slutligen, hjälper det inte att kalla den andra dum i huvudet eller okänslig, för att den inte insett alla ens fantastiska sidor.

De där sidorna kanske bara inte var så fantastiska ur hens perspektiv? Eller så kanske det var min självbild som skevade? Jag kanske trodde jag var mer fängslande än jag faktiskt är.

På samma sätt tänker jag som författare, kring litteraturens kris som den kallas i debatten. Det hjälper inte att bli arg på den stora allmänheten för att den gör något annat än att läsa mina böcker, eller andra böcker som jag tycker är bra.

Det är oklädsamt att gnälla på samtiden för att den existerar och lett till andra sätt att tillgodogöra sig berättelser än vad som fanns förr, att utbudet är bredare och att jag därför har mer konkurrens av andra som vill framföra sina perspektiv på verkligheten.

Förlagen är inte dumma i huvudet för att de gör marknadsmässiga bedömningar av hur mycket pengar mitt författarskap är värt. Värt i kronor och ören, menar jag då. För mig har ju mitt författarskap ett värde bortom pengar. Nota bene: för mig.

Konsten i alla dess former har under alla år existerat alldeles utmärkt, utan att majoriteten av utövarna haft möjligheter att leva på den

Men att generalisera utifrån sina egna intressen är farligt. Det finns mer eller mindre dramatiska exempel ur världshistorien, på vad som händer när en person ska tvinga sin värdeskala på sin omgivning. En av de mest humoristiska skildringarna kommer från litteraturen, närmare bestämt från novellsamlingen ”Doktor Murkes samlade tystnad” av Heinrich Böll där en äldre släkting tvingar en hel familj att fira daglig jul år in och år ut, för att hen själv inte kan leva med att glädjens stund är över.

Böll skildrar med knastertorr precision det fullständiga sammanbrottet i en gemenskap där alla olikheter sakta kvävs under tonerna av den mysiga julsången ”O Tannenbaum”.

Den äldre julfirande släktingen påminner mig om en viss sorts människor som sätter litteraturen över allt annat, men inte nöjer sig med att göra det i sin kufiska ensamhet. Dessutom vill de att alla andra också ska känna likadant. Precis som golfälskare, kombuchaentusiaster och nyblivna föräldrar är de övertygade om att de upptäckt nycklarna till ett bättre liv. Och nu ska dessa nycklar ner i din hals, vare sig du vill eller inte.

Heinrich Böll. Foto: TT

Det verkar ligga något djupt provocerande i att våra medmänniskor går runt i livet och är lika nyanserade, inkännande, eftertänksamma och ja, kanske till och med lyckliga som vi själva, men på helt andra grunder. När det i själva verket är så enkelt som att vissa vill promenera utan pinne i handen, och vissa klarar sig utan både Böll och Beckett, tackar som frågar.

Däremot är det såklart problematiskt för dem som vill hitta sin försörjning hos litteraturen, att de ägnar sig åt ett mycket dyrbart specialintresse, och att färre och färre vill vara med och delfinansiera det. Men är det inte snarare DÄR skon klämmer? I bilden av att man ska få betalt för att göra det man vill?

Till de lyckliga som kan omfamna sin kreativa process och sin plånbok samtidigt, kan jag bara säga grattis, ma’shalla

Jag skulle säga att litteraturens verkliga kris uppstått på grund av ett samhälle som räknat med oändliga resurser; ett överflödssamhälle där vi tror att vi ska få förverkliga oss själva på någon annans bekostnad.

Konsten i alla dess former har under alla år existerat alldeles utmärkt, utan att majoriteten av utövarna haft möjligheter att leva på den. Att få bra betalt har alltid varit förbehållet de personer som kombinerat sitt konstnärliga geni med ett födgeni. Dickens är väl ett exempel så gott som något. Eller den just nu aktuelle Zorn, även om just han kanske inte var författare.

Till de lyckliga som kan omfamna sin kreativa process och sin plånbok samtidigt, kan jag bara säga grattis, ma’shalla. Det gläder mig från djupet av mitt hjärta att de kan göra något de gillar, på jobbet.

Till de många andra som, liksom jag själv, inte har en sportslig chans att leva på sin penna, kan jag bara säga bit ihop. Det är få som vill betala för att titta på när någon annan spelar golf, och det kanske man bara får acceptera.

Därför har jag valt att frikoppla mitt författande från ekonomiska hänsyn. Jag vet inte om jag skulle kunna skriva kommersiellt gångbart om jag försökte, det är ett svårt hantverk. Men ett skäl till att jag inte försöker är att det skulle ta nöjet ur arbetet.

För att jag ska njuta av mitt skapande måste misslyckandet få rum, tvivlet och det experimentella. Det måste vara lustdrivet, eller ångestdrivet, beroende på humör.

Jag vill helt enkelt inte vara skyldig publiken något. Därmed följer att publiken inte heller är skyldig mig en inkomst.

I sammanfattning: det är för mig personligen det största nöje att få skriva. Det största privilegium jag kan tänka mig att bli läst. Men tanken på att klaga om du vill spela golf i stället? Hellre firar jag evig jul.

