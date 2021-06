Agnes Lidbeck: Nu ligger vi här igen och skvalpar tillsammans under himlen

En ton av klor under frityroset. En stekande hetta, ett soptunnelock på glänt. Ögonen kisar mot det klarblå, rynkorna djupgrävda och torra i värmen. Skränande fiskmåsar i störtdyk, vaggande ankor, glasspeng glasspeng glasspeng, skrapad tå.

Mamman drömmer om att simma långt. Mamman drömmer om att simma tyst.

Törstig kissa kall varm, ankan tog min strut! Trösta barnkropp, hålla öga, lerig handduk. Mammakollakollamamma. Hoppa bomben, hoppa ljuset, dyka, inte dyka här kolla skylten! Glasögonmärken i mjuk tinning, djupa röda in i huden. Imma, gummiremmar över vikta öron. Göra större, göra mindre. Vattnet läcker ändå in. Ligg och vila? Bara en stund? Den yngsta somnar med badrocken över huvudet. En slinga våttovat hår sticker ut och lägger sig i en rörelse över ett halvätet melonskal.

Extrabarnet, kompisungen, i den lånade baddräkten och knotknäna samman, darrar vattenrädd och genomkyld, men åh, så starkt lyser den ur ögonen, viljan att hänga på ändå. Den är knäpptyst och djupare än poolen på det djupa, viljan att också kunna simma. Ögonen på de vilda i vattnet, hela barndomens sköra sökande: en blick på glädjen man vill men inte vågar, ännu, dela.

Den blicken är starkare än mammans lust att vila på handduken en liten stund, kanske med en blaskkaffe som bränner tungan.

”Vill du att jag ska hjälpa dig med simningen”, frågar jag, viskar jag på knä. Ingen annan behöver höra det här att ”vi kan fixa det ihop”.

Hon nickar. Tveksam men håller handen. Vi går tillsammans nedför flacka stegen, där vattnet inte är plötsligt utan krusande och fullt av tappade plåster.

Komma i. Svalt vatten uppför kliande rygg: skönt. Ändå drar axlarna sig samman i ett iiiiihhhh. Lovar att inte skvätta. Lovar att inte släppa. Visa vattenglädjen, om du håller dig i kanten. Visa stå på händer, känna kroppen knaka. Visa volt, hoppa vatten ur örat. Det är inte farligt. Jag släpper dig aldrig, förrän du vill. Hör du det. Lägg dig mot min hand. Hennes hjärta slår så det känns.

Hon är inte mitt barn, har inte legat och skvalpat i min mage, men nu ligger vi här och skvalpar tillsammans i stället under himlen. Inte ett moln. Har jag smörjt in henne? Smörjde jag in de andra? Två människor som ska lita på varandra. En temporär närhet, men ändå:

Du ska lita på att jag inte låter dig drunkna, jag på att dina panikslagna naglar inte river sönder myggbettet på min axel.

Hon hoppar från kanten, tillslut, rakt in i mina armar. Ser du att jag har dig? Hon nickar. Läpparna darrar för mycket för ett leende, men jag tror jag kan se det där ändå. Backar ett steg för att få ett längre, friare hopp: backar rakt in i en bred rygg.

Ursäkta, ursäkta!

Han är tatuerad: massivt tatuerad. Jesus korsfäst på ryggen, taggtråd kring armen, något annat förlorat i en skog på bröstet. Näsan på sniskan, bruten och ombruten, huvudet kalt. Han skakar på huvudet.

”Jag kämpar också med min”, säger han och pekar med hakan åt en lockig sak i flytring och badtröja. ”Man vill ju bara att de ska lära sig lita på vattnet.”

Jag påpekar inte att hon inte är min. Att hon är ett tillfälligt lån. Påpekar inte att hennes mamma kommer fråga vad hon ska swisha för glassen, och att jag kommer säga nejnej det var bara roligt. Hon är lika mycket min som någon någonsin varit.

Korsade armar över varsitt bröst. Hökblick på varsin vattenplaskande småtjej. Jag tror det är jungfru Maria som gråter på hans vänstra biceps, men frågar inte. Vi blir stående tillsammans i vattnet. Det är inte att simma långt tyst och ensamt. Det är att lära sig lita på vattnet.

