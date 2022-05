Ägodelar från Förintelsens offer visas på ny utställning i Malmö

En högklackad sko i rött läder. Den har farit illa, blivit smutsig, och är det första besökaren möter i den internationella vandringsutställningen ”Auschwitz. Not long ago. Not far away”, som nu gör sitt enda skandinaviska stopp i Malmö.

– Vi vet inte vem kvinnan var. Hennes namn, ålder eller hur det kom sig att hon fick med sig en så elegant sko till ett koncentrationsläger, säger Luis Ferreiro.

Han är chef för utställningen, som tidigare visats i New York, Madrid och Kansas City. Den innehåller 700 föremål från Förintelselägret Auschwitz-Birkenau.

En ensam klacksko i rött läder är något av det första som möter besökaren. ”Vi vet inte vem kvinnan var. Det är en del av berättelsen”, säger utställningschef Luis Ferreiro. Foto: John Halpern

På Malmömässan i stadsdelen Hyllie har delar av stängslet med taggtråd byggts upp och en barack från koncentrationslägret rests. Här visas gasmasker och delar av tågen som människorna transporterades i. Det är svårt att värja sig mot det konkreta. Som den ensamma skon, och det outsägligt sorgliga i att inte veta vem som burit den.

– Det är en del av berättelsen. De här föremålen är fragment av historien, och vi tror att de har en röst, de har något att berätta, säger Luis Ferreiro.

Vid några stora svartvita fotografier av människorna som kommer av tågen har Tommy Ringart fastnat med tårar i ögonen. Han är ordförande för föreningen Förintelsens överlevande i Sverige. Bilderna får honom att tänka på sina föräldrar, båda från Lódz i Polen. De kände inte varandra då – träffades först efteråt, i Sverige – men fördes båda till Auschwitz.

– Det var väl ungefär så här det såg ut på perrongen. Min pappa har berättat hur de kom fram till den tyska officeren som skulle avgöra vem som skulle mördas och vem som skulle överleva.

Bild 1 av 3 Tommy Ringarts föräldrar överlevde Auschwitz och träffades i Sverige. I dag är Tommy Ringart ordförande för föreningen Förintelsens överlevande i Sverige, och förbereder sig för att börja berätta sina föräldrars historia i skolorna. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 3 Ana Galán och Luis Ferreiro från den internationella utställningen ser till att allt kommer på plats i montrarna på Malmömässan. Dräkten har burits av en av lägrets politiska fångar. Foto: Anders Hansson Bild 3 av 3 Över en miljon människor mördades i förintelselägret. Foto: Anders Hansson Bildspel

Tommy Ringarts pappa Jakob försökte gå åt samma håll som sin far, han ville följa med honom. Men så fick han ett kraftigt slag av en av fångarna, som visste bättre.

– Han slogs över till andra sidan, bort från sin pappa, så att de skildes åt. Det var det sista han såg av honom, berättar Tommy Ringart.

Mamman fördes åt andra hållet. Inte heller henne skulle han någonsin se igen.

– Hon ropade ”ta hand om dig Kuba”, smeknamn för Jakob, säger Tommy Ringart.

Han får ta upp en näsduk medan han berättar.

– Jag har inte pratat så mycket om det här, det är lite jobbigt, men det får det vara.

Hans föräldrar var några av de som överlevde. När pappan, som då led av tuberkulos, kom av landgången vid båten i Trelleborg 1945, fick han en kopp varm choklad och en leverpastejmacka.

– Det var första intrycket, det här måste vara ett bra ställe.

”Auschwitz. Not long ago. Not far away” Utställningen öppnar den 26 maj på Malmömässan, och går att se fram till den 30 september. Mer än 700 originalföremål visas i vandringsutställningen, som tidigare besökt New York, Madrid och Kansas City. Många av föremålen kommer från Auschwitz Memorial Museum i Polen. Malmö stad, Region Skåne och Forum för Levande Historia är partner i projektet. Visa mer

I Malmö har kommunen de senaste åren intensifierat sitt arbete mot rasism och antisemitism, inte minst i samarbete med judiska församlingen. En samordnare mot antisemitism har anställts och i höstas blev staden värd för regeringens satsning på en internationell Förintelsekonferens. Den hölls i samma stora mässhall där utställningen nu packas upp.

Under kriget flydde danska judar över Öresund till Malmö. Hit kom också de vita bussarna med överlevande från Förintelsen 1945. Nu har kommunen och regionen betalat för att 23 000 högstadieelever ska få komma och se utställningen.

Liberalernas Roko Kursar, kommunalråd i Malmö, är glad att den äntligen är på plats.

– Det är extra viktigt att den visas här i Malmö. Staden har en judisk historia och ska ha en judisk framtid. Men det vore ett svek att tro att antisemitism är ett unikt Malmöproblem, säger han.

Fredrik Sieradzki från Judiska församlingen är inne på samma spår.

– Vi har ett väldigt levande judiskt liv i vår församling, med fester och kulturaktiviteter, säger han.

Bild 1 av 3 Taggtråd och delar av stängslet som omgärdade förintelselägret sätts upp i de stora mässhallarna. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 3 Roko Kursar (L), kommunalråd i Malmö, säger att det är extra viktigt att utställningen visas just i Malmö. ”Staden har en judisk historia och ska ha en judisk framtid”, säger han. Foto: Anders Hansson Bild 3 av 3 Fredrik Sieradzki från Judiska församlingen är glad att så många skånska skolelever nu ska få möjlighet att se utställningen. Foto: Anders Hansson Bildspel

Samtidigt är det är ingen hemlighet att Malmö blivit omskrivet som en stad där judiska familjer riskerar att stöta på problem.

– Församlingen har krympt, det är inget nytt. Det finns flera skäl till att man flyttar från Malmö. En del söker sig till den större judiska församlingen i Stockholm, det kan jag förstå. Men antisemitismen har också spelat en roll, konstaterar Fredrik Sieradzki.

Det är inget enkelt jobb att flytta och bygga upp den stora samlingen med sköra originalföremål. Många är hämtade från Auschwitz-Birkenau Memorial museum i Polen – men också andra museer över hela världen har bidragit. En del av föremålen kommer från släktingar till offer, och har aldrig tidigare visats för allmänheten.

Ana Galán, som är ansvarig för utställningsföremålen, packar försiktigt upp en av de blåvitrandiga fångdräkterna. Hon trär den varsamt på plats i sin monter.

Förutom judar och romer mördade nazisterna politiska motståndare, homosexuella och Jehovas vittnen. Just denna dräkt har tillhört en politisk fånge.

Fångdräkten har burits av en politisk fånge. Foto: Anders Hansson

– Auschwitz uppstod inte ur tomma intet. Hat byggs upp dag för dag, i de små sakerna, fördomarna. Nazisterna kom med idén om gaskamrar, men mycket av det andra fanns redan i den europeiska historien. Märkningen av judar, getton och förföljelsen, säger utställningschef Luis Ferreiro.

I tidigare städer har utställningen totalt lockat över en miljon besökare. Han hoppas att gensvaret i Malmö blir lika stort.

– Vi är en timme från Auschwitz med flyg. Det är ingen ö, utan en del av europeisk historia. En av utställningens poänger är att visa hur demokratier kan bli diktaturer och ge förklaringar till hur ett folkmord kan uppstå. Vi lägger fram fakta och låter besökaren dra sina egna slutsatser.

Tommy Ringart är tydligt berörd. Utställningen blir ett fint komplement i väntan på Sveriges Museum om Förintelsen, som regeringen beslutat om, och som kommande år ska ta form i Stockholm.

Bild 1 av 2 Identitetskortet tillhörde judinnan Jennij Hanf, född den 16 april 1901 i Amsterdam. Släktingar har lånat ut det till utställningen. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 2 Koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau. Foto: Jerzy Kaszubowski/REX Bildspel

– Det är viktigt att ha med sig att det här inte var något som Hitler hittade på. Man har förföljt judar i Europa långt före Hitler. Det han och nazisterna gjorde var att systematisera massmördandet.

Tommy Ringart påpekar också att nazisterna visst förlorade kriget, men på många sätt lyckades med det de företagit sig.

– 90 procent av Polens judar mördades. Min pappa bodde bredvid den barack där de förde in fångar som skulle gasas nästa dag. Han berättade hur de skrek och ropade: ”Glöm oss inte!”

Förintelselägret Auschwitz-Birkenau Lägret öppnades i maj 1940 i staden Oswiecim i det ockuperade Polen. Från och med 1942 blev det centrum för utrotningen av Europas judar. Totalt deporterades 1,3 miljoner människor till Auschwitz-Birkenau. Omkring en miljon judar och 21 000 romer mördades i lägret. Därutöver mördades homosexuella, politiska fångar och sovjetiska krigsfångar. Vid ankomsten till lägret fick fångarna genomgå en ”selektion”. De som ansågs arbetsföra valdes ut till slavarbetare. Resterande skickades till gaskamrarna. Där fick de klä av sig och lämna ifrån sig sina ägodelar, under förevändning att de skulle duscha. När dörrarna hade slagit igen släcktes ljuset och behållare med giftgas tömdes ner genom öppningar i taket. Källa: Forum för levande historia Visa mer

