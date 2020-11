Agota Kristofs fåordighet får hela landskap att framträda

Roman Agota Kristof ”I går” Övers. Marianne Tufvesson W&W, 102 sidor Visa mer

Det finns böcker som likt diamanter gömda i stenkol väntar på att någon ska komma och träffas av deras mörka strålglans. Agota Kristofs trilogi ”Den stora skrivboken”, ”Beviset” och ”Den tredje lögnen” publicerades på franska mellan 1985 och 1991, översattes tidigt till svenska, men fick ett genombrott hos både kritik och läsare först när de kom i nyöversättning förra året. Trettio år hade inte förtagit kraften i denna berättelse om tvillingbröderna som för att undkomma kriget skickas till en avlägsen by och vaknar upp till en absurd och hotfull verklighet. Tvärtom: tiden hade hunnit ikapp, nya krig och nya barn på flykt gjorde Kristofs romaner smärtsamt aktuella.

1995 kom ytterligare en av hennes tunna, blytunga böcker som nu för första gången översatts till stram och vacker svenska av Marianne Tufvesson. ”I går” är åter en berättelse som omvandlar Kristofs egna erfarenheter till en prosakonst som under all korthuggen saklighet döljer en avgrund, en modern variant av Dantes helvetestratt. Agota Kristof flydde 1956 med man och barn från Ungern till Neuchâtel i Schweiz. Hon var då 21 och skulle aldrig mer känna sig hemma. Hon arbetade på fabrik, skilde sig, började skriva på franska och skildrar kampen för överlevnad och skrivande – de två är förbundna – i den självbiografiska ”Analfabeten”.

Få kan som Kristof fånga exilen, fabriksarbetet eller främlingskapet

Berättaren i ”I går” kallar sig Sandor. Han flydde hemifrån när han var tolv, hans namn tyder på att ”hem” var Ungern. Nu arbetar han sedan tio år på en fabrik som tillverkar delar till ur, kanske i Schweiz, och borrar dag ut och dag in samma hål i en boett, utan att nånsin se en hel klocka. På lördagarna träffar han Yolande som jobbar i butik, de har sex men han älskar henne inte. Hans liv är ”Monotont arbete. Eländig lön. Ensamhet. Yolande”. Varje ord bågnar av innebörd, få kan som Kristof fånga exilen, fabriksarbetet eller främlingskapet så att några få ord får ett helt landskap att framträda.

I dessa partier påminner Sandor om Albert Camus berättare Meursault i romanen ”Främlingen” – samma liksom avskärmade medvetande som betraktar tillvaron från ett stort avstånd. Men Sandor har ett annat liv som han döljer för omvärlden. Han har mardrömmar och minnen som han för in i sin ”stora skrivbok”, skrivandet som livboj är ett stående tema hos Kristof.

Sandor är en lögnare. Det är inte bara namnet han som så många andra har bytt i det nya landet, han har konstruerat en ny barndom åt sig. Att hans mor var byns ”hora”, att han växte upp i smuts och svält bakom en tunn vägg som släppte igenom all våldsamhet, att skolläraren var hans far och att hans älskade bänkkamrat Line var hans halvsyster, att han såg sin far sova ovanpå sin mor och högg en kniv i dem innan han rymde: allt detta måste förtigas eller omvandlas till skrift.

De närmar sig varandra, en trevande kärlekshistoria tar form, förstulna möten, händer som nuddar vid varandra

Men Sandor har tagit med sig själv på resan. Hans liv i det nya landet är fullt av sprit, våld, incest och självmord. Tills en dag Line – systern – dyker upp på fabriken. Hon har kommit med man och barn och Sandor känner genast igen henne. De närmar sig varandra, en trevande kärlekshistoria tar form, förstulna möten, händer som nuddar vid varandra. Sandor berättar aldrig för Line att hon är hans syster, han börjar inrätta sin lägenhet som ett luftslott där de kan flytta ihop, ett liv måste vara någonting, hans har länge varit ingenting, nu hoppas han.

Vi är hela tiden i Sandors berättelse och kan inte veta vad som är dröm och verklighet. Finns Line? Det snöar, så regnar det, nästan hela tiden, vinden driver för korta stunder fram solen. Men årstider har ingen innebörd för Sandor, allt pågår nu: ”det har inte varit, kommer aldrig att bli” därför att ”saker och ting lever inom mig och inte i tiden”. Han sammanfattar sitt liv med några få ord: ”Line kom och sedan for hon igen”.

Agota Kristof skildrar inte ett specifikt, tidsbundet samhälle

Eländet i Sandors värld hänger ihop med exilen, fabriken, främlingskapet. Men samhället tillåts aldrig förklara Sandors belägenhet. Agota Kristof skildrar inte ett specifikt, tidsbundet samhälle utan skapar en närmast stiliserad, helt egen, värld. Och därför åldras den inte. De hål Sandor borrar på fabriken är en metafor för denna världs tomhet och de upprepar de hål Sandor grävde med sina fingrar i den mjuka leran utanför barndomshemmet när han ville skulptera sin vackra mors kropp och tryckte in ”mun, näsa, ögon, öron, vagina, anus, navel”.

”I går” är ännu en berättelse av Agota Kristof som drar in mig i en värld av ”outhärdlig väntan och en outsäglig tystnad” och tvingar mig att skärpa alla sinnen för att kunna uppfatta allt det som orden rymmer.

Läs fler bokrecensioner.