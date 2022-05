Agustín Fernández Mallo: ”Jag trodde aldrig att någon skulle vilja publicera min roman”

Det är natt. Efter att ha läst ut den sista romanen i Agustín Fernández Mallos ”Nocilla”-trilogi släcker jag lampan. Det blir mörkt men i skallen rusar bilderna och scenerna fortfarande runt. De gåtfulla platserna, de helskruvade människoödena. För att ta några exempel:

Ett träd, en poppel, växer ensamt i ett amerikanskt ökenlandskap, i kanten av det som författaren kallar världens ensligaste motorväg. I detta träds grenar hänger drösvis av skor med hopknutna snören, som de förbipasserande slängt upp. Det händer också att de i utbyte plockar åt sig några som passar. Detta är centralmotivet som i olika former ideligen dyker upp i första romandelen, som fått titeln ”Nocilla dream”.

Eller tänk er detta: ett otroligt påkostat men folktomt palats, med glasväggar och bekvämlighetsinrättningar, beläget i en fjärran rysk provins, helt vigt åt … fiaspelandets historia och praktik. Det är en av knutpunkterna för berättelserna i del två, ”Nocilla experience”.

Agustín Fernández Mallo, författare och fysiker, född 1967 i spanska kuststaden A Coruña. Nu bosatt på Mallorca. Foto: Paul Hansen

Och så är det formen. Det är som om han tagit den rakt berättande traditionella tegelstensromanen och med ciggen i mungipan sprättat upp den i ryggen, och på en pokerspelares vis blandat kortleken innan han gett oss sin giv. Resultatet: experimentellt, men inte svårläst.

Nu är det förmiddag. Han sitter framför mig på ett hotell på nedre Norrmalm, på Sverigebesök för ett samtal på Kulturhuset Stadsteaterns Internationella författarscen. Och berättar att det var en trafikolycka som utlöste alltsammans.

– Jag var på resa i Thailand när en motorcykel kraschade in i mig. Min höft blev bruten och jag blev sängliggande på hotellet och då kom det en bild till mig: minnet av ett fotografi jag sett i New York Times, av just det där trädet i Nevadaöknen, där det dinglar massor av skor. Och plötsligt stod allting klart för mig, trädet blev en metafor för ett globalt nätverk av känslor, attityder, karaktärer.

– Och jag satte i gång att skriva på små lappar i sådana där block som finns på hotell. Skrev och skrev, och ärligt talat visste jag inte vad jag sysslade med. Men efter de där tjugofem dagarna på hotellet insåg att det jag hade i min hand var en roman. Skriven på ett annat slags sätt, men likväl en roman. Och jag tänkte: wow, detta är vackert! Samtidigt trodde jag att ingen någonsin skulle vilja publicera den, eftersom den var så extremt udda och underlig, men till sist blev det en succé.

Det kan man milt sagt säga. Den första delen som kom till där på hotellrummet år 2004 gavs ut 2006, snart följde nästa del och med den tredje delen – som kom 2009 och har en delvis annan berättarstruktur, och där han själv på autofiktivt vis finns med, i slutet till och med som seriefigur – ja, då var trilogin komplett. Romanerna översattes och hyllades, i hemlandet Spanien har han stjärnstatus och har fått ge namn åt en rad stilistiska kumpaner: ”Nocilla-generationen”.

Nu finns till sist trilogin också på svenska, komplett med dess surrealistiska galleri av romanfigurer. Den hemlöse som huserar på en flygplats och varje år får ett par nya fräscha dojor att knalla runt i från ställets lyxbutiker. Formgivaren som specialiserat sig på att designa brunnslock, vissa av dem, förstås, med det där skoträdet inpräglat. Konstnären som skapar målningar av tuggummin: olika märken för olika nyanser. Musikern som äger en bensinmack mitt ute i ingenstans, och för att fördriva tiden pluggar in sin elgitarr och låter riffen runga över vidderna, där stora bollar han gjort av tidningspapper rullar fram.

– Han kommer från verkligheten, säger Agustín Fernández Mallo.

– Det finns en spansk musiker som skapat musik på en mack. Och detta är ett bra exempel på hur jag brukar arbeta: jag tar något från verkligheten, vrider upp det i en fantasi, för att sedan låta berättelsen landa i verkligheten igen. Och som du minns från romanen så anländer den fantastiske föraren Michael Knight, från tv-serien ”Knight rider”, för att tanka hos elgitarristen. Fiktion inuti fiktionen, det gillar jag.

Han tycker också om att låta det som brukar kallas högt möta ”lågt”. Till exempel låter han den formexperimentelle författaren Julio Cortázar dyka upp på ett slapstickaktigt sätt, och tvekar inte att mitt i flödet foga in citat från dennes roman ”Hoppa hage” (en bok där Cortázar för övrigt presenterar en helt annan läsordning än den kronologiska av de 155 kapitlen).

Och själva namnet? Nocilla är varumärkesnamnet på en Nutellaliknande spansk chokladkräm, som i sin tur ironiskt hyllas i en punklåt av det galiciska bandet Siniestro Total.

Jag frågar honom om den speciella uppbrutna formen som hans trilogi har, där ett slags mininoveller och insprängda citat liksom omärkligt flätas ihop med varandra.

Agustín Fernández Mallos succétrilogi kom till när han blev sängliggande på ett thailändskt hotellrum efter en motorcykelolycka. Foto: Paul Hansen

Varför kunde du inte nöjt dig med en rätare berättarstil?

– Formen kom av sig själv, jag bara tömde hårddisken i min hjärna, säger Agustín Fernández Mallo, lägger handflatorna mot sin panna och böjer ner sitt huvud mot bordet för att gestalta hur han ”laddade ner” alltsammans i sin speciella form.

Okej, men jag undrar ändå: vad kan en romanform som denna komma åt, som inte en rakare variant klarar av?

– Som sagt var det en spontan process, men efteråt har jag kommit fram till en teori kring detta som jag kallar komplex realism, inte ”komplicerad”, utan ”komplex”! Vad är då detta?

Han fortsätter:

– Jo, som jag ser det måste varje konstverk uttrycka och etablera en koppling till sin egen tid, detta är realism för mig! Och formen som vår verklighet har i dag är just ett nätverk. Inte bara digitalt, utan också på ett analogt plan.

Du menar globaliseringens sammankopplingar över stora avstånd, och teknikens möjligheter att hålla kontakten nästan varsomhelst?

– Ja, men också till exempel det ekologiska nätverket som dagens vetenskap gjort oss medvetna om, hur det levande hänger samman. Och då blir denna komplexa realism, åtminstone för mig, i motsats till ett traditionellt berättande, något som bättre förklarar min värld och min tid.

Till saken hör att han också är utbildad fysiker, och länge, innan författandet tog över på heltid, arbetade som strålningsfysiker på ett sjukhus. Hans fysikkunskaper slår ideligen igenom i trilogin i form av det han kallar ”postpoesi”, där det som annars brukar ses som torra formler blir just poesi. Som när han låter egenskapen hos en viss sorts elementarpartiklar bli en drabbande metafor för mänsklig ensamhet.

Till sist: Hur kommer då alla de här märkliga romanfigurerna och scenerierna till Agustín Fernández Mallo, och vad får honom att liksom gå loss och börja skriva?

– Jag får inspiration från alla möjliga ställen, när jag tittar på tv, när jag sitter här och pratar med dig, och just i detta ögonblick, säger Agustín Fernández Mallo.

Han far plötsligt upp ur sin stol och tar sikte på hotellets bokhylla, där han fått syn på något: en bok med titeln ”Gastronomi: Till bords med historien”, vars framsida är prydd av en målning av medeltida holländskt snitt, där en man håller fram en skål med någon sorts soppa. Omgiven av döda fiskar och fåglar, redo att tillagas.

– Ta den här målningen, den är ju helt märklig! Alltså, den här snubben som står här bland alla dessa döda fiskar … Vem är han? Han kan absolut bli en figur i en av mina berättelser.