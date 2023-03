”AI-partiet” visar en värld där artificiell intelligens styr upp politiken

Teater ”AI-partiet” Av Bombina Bombast och First Kiss Production Manus: Emma Bexell. Regi: Stefan Stanišić. Scenografi och kostym: Svante Back. Video: Stefan Stanišić och Jesper Berger. Interaktionsdesign: Jesper Berger. Ljus: Jesper Berger. Ljud: John Conlon. Mask: Siv Nyholm. Medverkande: Ronja Svedmark, Andrew Z Kelsey, Anders Andersson. Scen: Malmö stadsteater, Augusten. Speltid: 1 tim 30 min Visa mer

”We're not gonna make it, are we? People, I mean.” Ibland tror jag att folk aldrig har sett en Terminator-film. Vi borde väl vid det här laget veta hur det går när man leker med robotar? Men kanske är det verkligen människans natur att ödelägga sig själv. I sociala medier postar folk AI-generade bilder på fasansfullt skrattande gestalter med för många tänder i munnen, och tidningarna rapporterar om att AI-modeller får toppbetyg på examensproven i juridik. ”Ny EU-lag ska hindra AI från att löpa amok”, skriver DN (20/3). När är det egentligen dags att bli rädd på allvar?

Det är i alla händelser inte konstigt att frågan om artificiell intelligens tar sig in på teatern; här finns både scenisk och tematisk potential. På Malmö stadsteater befinner vi oss på informationsmöte med det så kallade AI-partiet, i ungdomspjäsen med samma namn. Partiledare är den artificiella intelligensen ”Bonnie” som är både effektiv och opartisk med oändlig kapacitet, och dessutom tänker långsiktigt. Hur ska någon av kött och blod kunna tävla med det?

De interaktiva momenten engagerar under ”AI-partiet” på Malmö stadsteater. Foto: Emmalisa Pauly

”Höger och vänster spelar ingen roll”, försäkrar Anders Andersson som tillkämpat entusiastisk partisekreterare, medan Andrew Z Kelseys karismatiska demagog håller Ted-talk om att människor i grunden är opålitliga. Artificiella Bonnie, som vet att hon har ungefär tio sekunder på sig att fånga vår uppmärksamhet, charmar publiken med gulliga katter, Tiktokdans och pannkakor. Ronja Svedmark är både kuslig och kul som människoliknande avatar.

Vi delas upp i grupper, skickas ut på problemlösning och tankeexperiment med hjälp av virtual reality. Ett gäng får i uppgift att starta om civilisationen på Mars. Vem är mest teknisk? Vem är bäst på att fatta beslut? Och vad tar de inte med sig från jorden? ”Matteboken!” föreslår en elev. De interaktiva momenten engagerar, och ”AI-partiet” befinner sig överlag närmare pedagogik än scenkonst. För trots en charmig och dynamisk ensemble är det som att själva föreställningen saknar riktning och dramaturgisk energi – och kanske framför allt en berättelse. De centrala konflikter som omgärdar artificiell intelligens antyds och diskuteras, men de blir inte riktigt till teater.

