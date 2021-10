Kritik efter priset: ”Tråkigt att de postkoloniala författarna måste skriva på engelska”

Många av förhandsdiskussionerna kring Nobelpriset i litteratur har handlat om prisets geografiska spridning. Ska Svenska Akademien sträcka sig utanför Europas och Nordamerikas gränser i valet av pristagare? Kan priset komma att gå till Jamaica Kincaid från Antigua, syriern Adonis eller kanske kinesiske Yan Lianke?

Med Abdulrazak Gurnah från Zanzibar belönar man för andra gången i prisets historia en svart författare från den afrikanska kontinenten. I sin presentation av årets pristagare sade Nobelkommitténs ordförande Anders Olsson:

– Vi har ögonen öppna för en rad författarskap man skulle kunna kalla postkoloniala. Men det är klart att vår blick vidgas hela tiden. Det är vår strävan i Akademien att stärka vår överblick och fördjupning i litteratur till exempel i den postkoloniala världen. Det är säkert så att vi påverkas också av den diskussion som sker i världen.

Likväl är Abdulrazak Gurnah en författare som skriver på engelska, som bosatte sig i Storbritannien i slutet av sextiotalet och som i många år arbetat som professor i litteraturvetenskap vid universitetet i Kent. Så hur långt har man egentligen sträckt sig?

Chan Bahal är ägare till Book Stop i Nairobi. Bokhandeln anses vara den mest välsorterade i Östafrika när det gäller kvalitetslitteratur. Han har liksom många andra trott att kenyanen Ngugi wa Thiong’o skulle ligga bäst till och säger om spekulationerna kring Ngugi att ”bara juryn vet varför han inte fått det än”.

– Men Abdulrazak Gurnah är jag väldigt glad för. Vi har sålt hans böcker i många år och så sent som i förra veckan lade jag in en beställning på hans senaste bok, så den kommer förhoppningsvis nästa vecka. Men hade jag vetat att han skulle få Nobelpriset skulle jag beställt fler ex.

Så du hade inte detta på känn?

– Jag har ju sett hans namn på långa listor över kandidater men det var inte med det i åtanke som jag lade in beställningen just nu. Däremot kan jag säga att han är väl värd det. Han är rak och rättfram i sitt skrivande och han är lättläst för en bred publik. I alla böcker jag läst av honom är revolutionen på Zanzibar närvarande. Som jag förstår det var han barn under de åren, så det har präglat honom.

Har någon frågat efter hans verk under den senaste timmen?

– Nej, men nu kommer jag ställa fram de exemplar jag har i fönstret så att fler får se honom.

Stefan Jonsson är litteraturkritiker i DN och professor i etnicitet vid Linköpings universitet. Han säger att valet av Nobelpristagare i år är särskilt roligt.

– Ett val som det här riktar strålkastarljuset mot en litteratur som vi vanligtvis inte möter i Sverige. Nobelpriset uppfyller sin högsta potential – att öppna dörrar till andra världar, till människoliv som vi vet alltför lite om. Det är ett författarskap som tar upp vår tids stora teman, flyktingskap och det mellankulturella.

Ligger det Akademien i fatet att den trots allt har valt en författare som skriver på engelska, och som bott i Storbritannien i så många år?

– Det är ju alltid så. Men det är klart att det är tråkigt att postkoloniala författare måste skriva på engelska för att få pris, menar Stefan Jonsson.

Maria Olaussen är professor i engelska vid Göteborgs universitet, och forskar kring nutida engelskspråkig afrikansk litteratur. Även hon lyfter fram Abdulrazak Gurnahs litterära tematik som angelägen och viktig.

– Han skriver om migration i en östafrikansk kontext, vilket ger ett helt annat perspektiv på frågan om migrationsströmmar. Där är migrationsströmmarna tusentals år gamla. Det är inte bara Europa det handlar om, utan allt som har skett på Indiska oceanen, säger hon.

Hon lyfter fram både skillnader och likheter mellan honom och just Ngugi wa Thiong’o.

— De skriver i väldigt mycket samma tradition, men Abdulrazak Gurnah har kanske ägnat sig än mer åt själva litteraturen. Han har kanske inte gjort mer aktivistiska interventioner, utan det är författarskapet han ägnat sig åt. Och om man tänker på ett litteraturpris så är det viktigt att det är just litteraturen som är i centrum.

Gurnah skriver förvisso på engelska, säger Maria Olaussen, men talar ”naturligtvis” också swahili.

– Och om man tittar på referenserna som han gör, till litteratur och andra texter, så finns de både inom den arabiska och västerländska traditionen. Det är ganska intressant.

Läs också: Så ska Svenska Akademien få bukt med den västerländska dominansen