Åke Hodell och hans värld elektrifieras på Tensta konsthall

Utställning ”Åke Hodell: Motstånd” Tensta konsthall. Visas t o m 17/1 Temakvällar 24/10, 21/11 och 12/12 Visa mer

I en glasmonter står en liten speldosa. Oansenlig med sin lilla metallkropp och en vev med rött handtag. Den skiljer sig från den ofta dramatiska och politiska konst som omger den.

Kanske var det ändå där allt började för multikonstnären Åke Hodell (1919-2000). Med en speldosa som han fick från sin morfar i sjuårsåldern. Där fanns ju redan flera element som återkommer i hans konstnärskap: musiken, mekaniken och repetitionen. Liksom närheten till leken och barnets oförstörda blick.

(Att det sedan inte är just den speldosan som ligger i montern, utan en som Hodell gav till sin gudson, spelar mindre roll.)

När jag går runt i den omfattande utställningen ”Åke Hodell – Motstånd” på Tensta konsthall, så fortsätter jag tänka på den där speldosan. Jag ser den i fonografen som en bit bort som upprepar vad som ska vara Strindbergs röst, symaskinen Singer som skulpturalt står på sitt bord i ett annat av salens hörn eller text-ljudkompositionen ”Racing car opera”. I det sistnämnda skildrar Hodell bilens framväxt och 1900-talets historia inspirerad av barnets ljudhärmande med leksaksbilar i sandlådan.

Åke Hodell var piloten som störtade under andra världskriget men överlevde som av ett mirakel. Han återskapade sig själv som poet under 1950-talet, och skapade under de följande decennierna konstcollage, radiodramatik, text-ljudkompositioner, poesi, installationer, romaner. Oftast med ett starkt politiskt engagemang i botten. Han kunde inte ofta nog upprepa Majakovskijs ord om att en revolutionär konst också måste ha en revolutionär form.

Åke Hodell som pappfigur från ”Maratonpoeten” i utställningen på Tensta konsthall, övriga figurer från verket "Mr Nixons dreams". Foto: Jean-Baptiste Béranger

Det finns otaliga ingångar till Hodells värld – speldosan är bara en möjlighet. På Tensta konsthall har curatorerna Elena Wolay och Fia Backström samlat verken i fem teman: Motstånd, Automatisering, Black power, Identifikation och Döden. Ett fascinerande konstnärskap görs här levande för en ny publik. Anteckningar och tidningsklipp blandas med färdiga verk. I montrar, på väggar och i hörlurar kan man ta sig an Åke och hans värld.

Curatorerna har dessutom velat elektrifiera verken, ge dem ny energi i en ny tid (där behovet av motstånd mot rasism, övergrepp eller maktens propaganda knappast blivit mindre). Därför ingick två programkvällar, förutom vernissagen, under öppningshelgen och följs av ytterligare tre under säsongen. Alla utifrån ett av utställningens teman.

Där gör röstkonstnären Sofia Jernberg gör en fascinerande, bisurrande nytolkning av ”Igevär” från 1963. Sten Sandell tar sig på liknande vis an ”General Bussig” från samma år. Och den unga poeten Nachla Libre läser poesi som ekar av Hodells idéer om solidaritet.

Kompositören och oljudsveteranen Dror Feiler spelar sitt nya verk ”What/Not yet”, skapat speciellt till utställningen, med tordönselektronik och frijazzsaxofon. Från ett Zoomlänkat galleri i New Haven framför den amerikanske konstnären Kamau Patton ett röstverk med förtrollande monotoni som liknar en besvärjelse. Och sångerskan Mapei läser (eller rappar) ett utdrag ur Pär Thörns Strindbergshackade bok ”Röda rummet” med kraftfull röst.

Det brokiga, fantasifulla programmet både tolkar, återtar och tar nya avstamp i Hodells produktion.

På vägen hem med tunnelbanan passerar jag station Fridhemsplan och blir lite extra uppmärksam. Här nere i de underjordiska gångarna bor Kerberos, hunden som vaktar dödsriket. I alla fall om man ska tro Hodells ljudverk ”Kerberos, helveteshunden”.

Det går att hitta spår och tecken från folkhemsavantgardisten överallt.