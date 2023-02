Albin Lee Meldau: ”Jag var gubbe redan som barn”

Efter två hyllade omgångar i TV4-produktionen ”Så mycket bättre” och otaliga spelningar både i Sverige och utomlands, har mannen bakom låtar som ”Loulou” och ”Josefin” nått de stora scenerna.

Snart kröner Albin Lee Meldau förra årets bejublade arenaturné i Sverige med en konsert på Avicii arena i Stockholm. Den 25 mars ställer han sig på scenen med 65 symfoniker, en stjärndirigent och en jättekör.

– Helt klart en större och läskigare sak än det jag gjort tidigare. Det är nervöst och coolt, men oavsett om jag är med i ett tv-program för en miljonpublik eller spelar i en lada i Dalarna för glada pensionärer så är det inte några större skillnader på själva arbetet, säger han.

Det har varit en lång musikalisk resa som har gjort honom till den kombination av soulsångare och vissångare som han är i dag. Hans föräldrar – mamma Annika, sångerska och kompositör, och pappa Max, producent och låtskrivare – såg till att föda upp sonen på en eklektisk musikalisk mix. Svenska visor och soundtrack till 1970-talets barnprogram (”jag fick lyssna på ’Kåldolmar och kalsipper’ och titta på ’Dunderklumpen’ när kompisarna kollade Ninja Turtles”), blandades med giganter som David Bowie, Rolling Stones och Bob Marley.

Jag är en sådan som tycker att Bruce Springsteens tidiga material är för nymodigt.

Efter föräldrarnas inskolning rusade han vidare på en egen musikalisk upptäcktsfärd. Från Metallica och Deep Purple, till sin ”politiska rockfas” med Nirvana och Rage Against the Machine i spetsen, innan han slutligen gick in i ”blues- och souldimman”, som han uttrycker det, och djupdök i soulskivbolaget Stax Records digra katalog.

– De flesta som känner mig vet att jag inte kan med modern pop. Jag klarar inte riktigt av ljudbilden. Jag är gubbe och var det redan som barn. Jag är en sådan som tycker att Bruce Springsteens tidiga material är för nymodigt. Jag gillar inte att ”Born to run” har en synt i sig, till exempel. Min egen musik är inte modern för fem öre, säger han.

Men genrer och musikaliska eror är egentligen inte så viktiga. Albin Lee Meldau brinner för själva hantverket, att skapa musik. Kanske är en del av hemligheten bakom hans framgångar just att han rör sig lätt mellan både genrer och språk – pub­liken har ju fått lära känna både en kraftfull soulröst på engelska och en stillsam vissångare på svenska, med låtar som ”Spela min favorit­vals”, ”The weight is gone” och senaste singeln ”Forget about us”.

– Vilket språk jag skriver på har jättestor betydelse. Det är svårare att skriva på svenska. Det är ett vackert språk, men jag tycker att det finns mindre att måla med än med engelskan. Jag blir två olika artister på de olika språken, som två helt olika människor. Det handlar om att bottna i ett uttryck, på gott och ont.

Någon annan karriär än musik har det egentligen aldrig varit fråga om för Albin Lee Meldau.

– När jag var 24–25 år och hade hållit på med musik rätt länge insåg jag att jag är värdelös på det mesta. Jag har noll arbetsrutin och passar inte så bra in i det civila samhället. Då började jag spela på barer och på gatan för att försörja mig. Och jag förstod att detta är jag bra på och att här har jag en bättre chans till överlevnad. Det var ett avgörande beslut för mig, att få någon sorts yrkesstolthet. Det gav en grund­trygghet.

Och han har skäl att vara nöjd. Efter de två svenskspråkiga albumen ”På svenska” och ”Epistlar” släpper han under året en engelskspråkig skiva i USA och ska även jobba vidare med nytt engelskspråkigt material, som kan komma att släppas i Sverige under året.

Det kommer oavsett att vara fullt upp den närmaste tiden. Framöver kommer han att lägga stort fokus på att jobba med sin vän och The Magnolia-kollega Arvid Neros soloprojekt, något han ser fram emot.

– Drivkraften är att få göra det jag tycker är kul och att få göra ett gott dagsverke. Det är väl som för alla andra som har fått chansen att göra något de älskar. Att säkra en framtid för sig själv och sina nära. Jag lever ett bra liv och är tacksam för att det går bra i karriären.

Albin Lee Meldau Gratuleras till: Fyller 35 år den 8 februari 2023. Yrke: Sångare, musiker och låtskrivare. Familj: Mamma, pappa och tre bröder. Bor: Göteborg. Om att fylla 35: ”Jag har inte tänkt på det. Det är väl någon sorts ålder då man måste bli vuxen på riktigt. Men jag tänker att jag ändå har fem år kvar innan jag blir medelålders.” Så firar jag: ”Jag brukar oftast ignorera att jag fyller år. Min familj firar allt medan jag försöker ducka, så de har nog en plan. Det blir säkert en middag med familjen.” Senaste sedda tv-serie: ”'Yellowstone' med Kevin Costner. Men jag tittar inte så mycket på tv, jag har inte hunnit”. Visa mer

