Albumaktuella Bo Kaspers Orkester: ”Lite Elton John-feeling var det”

Hur såg processen kring skivan ut?

– Vi bokade in en konsertserie på Hotell Rival som vi gör i höst. När vi började tänka på vad vi skulle spela där blev vi lite sådär: Vi har ju inga nya låtar! Det blev ett ganska bra incitament att sätta i gång och skriva. När vi väl fått allt i ordning gick vi in i studion och körde låtarna live.

Hur kom de till?

– Melodierna fanns men jag hade inte skrivit en textrad. Så jag ringde Andreas Mattson (Popsicle, med flera), som jag känner sedan barnsben, och frågade om han kunde hjälpa till. Vi tog in på Häringe slott och bara mosade i några dagar och det funkade skitbra! Det var inte så glamoröst som det låter men det var en frän grej, lite Elton John-feeling var det.

Varför valde ni producenten Johan Lindström?

– Vi hade någon liten tanke med hur vi ville att det skulle låta och Johan Lindström har vi ju jobbat med förut, han har många pilar i kogret. Det låter kanske lite klyschigt men vi har ju alltid gillat The Band. Robert Östlund och Mats Schubert, från bandet, såg också Bob Dylans konsert på the Waterfront för tre fyra år sedan och sa att det var det bästa de sett! Så vi tänkte att vi låter vår skiva gå in i den världen lite, ett slags gosplig Dylan.

