Åldrad småstadsstjärna längtar tillbaka till glamouren i ”Swan song”

Drama ”Swan song” Regi & manus: Todd Stephens I rollerna: Udo Kier, Jennifer Coolidge, Ira Hawkins m fl. Längd: 1 tim 45 min (från 15 år). Språk: engelska. Biopremiär Visa mer

Pat Pitsenbarger har gett upp. Han sitter på ett solkigt äldreboende i en dyster del av Ohio och inväntar döden klädd i träningsoverall och skor med kardborrband. Hans enda motståndshandlingar är att smygröka långa cigaretter och tvångsmässigt vika och vika om pappersservetter som han stjäl från allrummet. Men i sina drömmar är han fortfarande ”Mister Pat”, en glamourös hårfrisör och kabaréartist, riggad i fuskpäls och pråliga ringar som kliver ut på en scen och säger: ”Mister Pat is back.”

Vem är han och vad har gjort honom så bitter? Varför vägrar han uppfylla en förmögen väninnas sista önskan; att få sitt hår och smink fixat av honom när hon ligger lik på vakan? Kvinnans advokat erbjuder honom en stor summa pengar för uppdraget.

När Pat har kastat ut advokaten gråter han över gamla foton gömda i en dammig hattask under sängen. Sedan ger han sig ändå av från hemmet och stapplar ut på bondvischan för att leta rätt på den perfekta, nu miljöfarligklassade hårsprejen och det blonderingspulver han behöver för jobbet.

Det är då Todd Stephens film hittar sin alldeles egen rytm och stämning. Det förväntade vore att han klev på en buss, for in till Broadway och visade sig ha varit stor stjärna. I stället liftar han in till en liten avslagen stad bestående av trädkantade gator, en frisersalong som drivs hans syster (Jennifer Coolidge, den stora behållningen av tv-serien ”White lotus”), en urinoar där han träffar sin gamla vän Eunice (Ira Hawkins) och en secondhandaffär där han ömsar sitt grå skin och kliver ut i mintgrön gabardinkostym och lila hatt.

Det är här han har levt hela sitt liv som excentrisk stilikon, kvinnornas favoritfrisör och – på en liten gaybar han själv har startat – som den tjusiga ”Mister Pat”.

Det är inte så lätt att rulla upp sådana här enkla berättelser i rätt ordning och med koll på klichéerna. Utomhusfotot har dessutom en blek digital kvalitet som skvallrar om låg budget och de flesta skådespelarna är okända. Men trots det och trots att Pat oftast går till fots (om han inte åker på en stulen permobil) har regissören Todd Stephens lyckats få till den rätta roadmoviekänslan; till och med snuddat vid roadmoviens folksagerötter där en ”dåre”, eller äventyrare, med kappsäck på ryggen genom en rad egendomliga möten och med förslagenhet och charm lyckas samla ihop just de saker han behöver för att fullborda sitt öde.

Att just den här ”Askeladden” är närmare åttio och håller sig med en gammeldags romantik (han ser lite skeptiskt på ett ungt bögpar med hipsterskägg och egna ungar och föredrar fördömelsens discoglans på baren) gör ingenting eftersom han spelas av den tyskfödda Udo Kier, som för ovanlighetens skull inte gömmer sig i någon kultig men bisarr biroll utan får fullt utlopp för sitt känsliga skådespeleri, sin aparta utstrålning och sin mystiska skönhet. Om filmen – Gud förbjude – blir hans svanesång så lämnar han oss alla fall i stil.

