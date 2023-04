Alec Baldwin slipper vittna i rätten

Enligt Independent har Alec Baldwin fått ja på sin ansökan om att slippa vittna under de preliminära förhandlingarna i domstolen i New Mexico, där dödsskjutningen ägde rum under en filminspelning i oktober 2021.

Den amerikanske Hollywoodstjärnan nekar till anklagelserna om vållande till annans död.

Alec Baldwin och inspelningens vapenansvarige Hannah Gutierrez-Reed står båda åtalade och nu ska domstolen avgöra om fallet går till rättegång, under en två veckor lång förhandling.

Bakgrunden är att Alec Baldwin under inspelningen av västernfilmen ”Rust” avfyrade ett vapen som visade sig vara laddat. Skottet träffade och dödade fotografen Halyna Hutchins och skadade regissören Joel Souza.

Baldwin riskerar upp till 18 månaders fängelse.

Läs mer: Regiassistent i Baldwin-fallet får villkorlig dom